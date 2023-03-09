媒體：中國AI公司設法繞過美芯片出口管制

（德國之聲中文網）中國的人工智能公司正在繞過美國的出口管制，通過第三方獲取高端芯片，暴露出美國封鎖尖端技術對華出口的漏洞。但美國專家也承認，目前的制裁並不包含提供雲端計算服務的公司。

英國《金融時報》報導，被美國制裁的中國企業已經找到方法，通過使用雲服務供應商和與第三方簽訂租賃協議，以及由在中國的子公司出面購買芯片，來獲取受美國出口管制限制的技術。因此，中國公司能繼續獲得輝達（Nvidia）公司的關鍵高端芯片，以及其他尖端技術的服務。

科大訊飛（iFlytek）是一家中國政府支持的語音識別公司，於2019年被華盛頓列入黑名單；據兩名知情員工透露，該公司一直在租用輝達的A100芯片。該芯片對於開發突破性AI應用的競賽至關重要。

一位熟悉科大訊飛的人士表示，該公司雖然買不到輝達芯片，「但這不是問題，因為可以用租的，用其他公司的計算機集群（computer cluster）訓練數據集」。在美國出口管制下，科大訊飛不能直接擁有輝達高階芯片，但兩名員工表示，儘管更昂貴，租賃卻是一個很好的選擇。一名高層表示，該公司「長期租用芯片和設備，實際上這與擁有它們是一樣的」。

透過租用躲避管制

去年10月美國實施單邊出口管制，禁止美國公司向中國出售先進的芯片製造設備和高端半導體，包括A100芯片，還擴大了對特定黑名單公司的貿易限制。

在美國宣布制裁之前，中國地方政府曾協助企業囤積高階芯片。一名與科大訊飛的密切相關者稱，美國的出口限制使得中國政府支持的計算機集群增加，囤積了許多輝達芯片，並租用給被列入黑名單的公司。浙江一位政府官員指出，「一些地方（政府和企業）已經建設或正在建設人工智能計算中心，為企業提供雲租賃服務。這是國家政策支持的新基建的一部分」。

私人的雲端計算公司也提供使用高端美國芯片的途徑，例如智星雲（AI Galaxy），該公司總部位於上海，由輝達和阿里雲的前員工創立，對8款A100輝達芯片的每小時使用服務收取10美元的費用。

據三名知情人士透露，與科大訊飛同時被制裁的人臉識別企業商湯科技，曾通過中介從美國採購被禁的元件。在某些情況下，商湯科技通過其不在華盛頓「實體名單」上的子公司直接購買先進芯片。

科大訊飛未回應英國《金融時報》置評請求。商湯科技則表示，它「嚴格遵守各種國內外貿易相關法律法規」，並稱該集團已制定計劃，以確保其符合貿易合規標準。

美國並無制裁雲端服務

英國《金融時報》報導，華盛頓的一位出口管制專家表示，即使使用了受限芯片，美國的出口法規也不涵蓋雲端服務的提供商。他們補充說，只有利用該技術來製造大規模殺傷性武器，才構成違規。

美國商務部發言人對此則表示，「正在大力調查可能違反出口管制的行為，但不對具體指控發表評論」。

一家美國科技巨頭在中國的一位高管說，他們會繼續為中國公司提供在A100芯片上運行的雲端計算訪問權限，該產品吸引了試圖複製ChatGPT的初創公司。該公司的美國法律團隊，最初對繼續提供在A100芯片上運行的雲服務持謹慎態度，但最終確定這沒有違反出口管制。

深圳一家雲端服務初創公司的一位高管指出，他們看到「奇怪的公司」對A100 芯片的需求激增，這些公司掩蓋了他們在空殼公司背後的真實身份。「我們的同行告訴我們，我們永遠不應該認真地去查明他們的幕後黑手」，這位高管說。

輝達回應，「雖然我們無法控制我們產品未來的每一次使用或下游銷售，但我們要求我們的分銷商遵守所有美國出口規則，且僅將我們的產品用於有益目的的適當商業、消費者和學術客戶銷售」。

中國外交部：反對科技制裁

針對美國的出口限制，中國外交部發言人毛寧曾在週一（3月6日）的例行記者會上強調，自從美國推出《芯片法案》以來，不少商界機構和人士都提出了質疑，指出美國半導體行業高度依賴全球供應鏈，「脫鉤」不僅違背產業發展規律，還將使美國付出巨大的經濟和技術成本。

毛寧強調，美國希望在高科技行業保持全球領先，這無可厚非，關鍵在於公平競爭。「不能為了維持科技霸權不擇手段，不能剝奪其他國家的發展權利，更不應當為一己之私破壞全球產供鏈，讓本已脆弱的世界經濟雪上加霜。」

「事實證明，限制打壓阻擋不了中國的發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力」，毛寧說。

（英國《金融時報》、中國外交部）

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