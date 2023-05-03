媒體：中國限制海外訪問數據資料庫

（德國之聲中文網）中國的網絡防火牆經常遭人詬病，但有美國媒體報導，中國政府最近幾個月進一步限制、或禁止從海外訪問中國的資料庫，讓外國商界和投資者感到憂心，也讓外界對中國的經濟發展前景感到疑慮。

美國《華爾街日報》4月30日報導，在中國國家主席習近平對國家安全的重視和推動下，中國政府近幾個月限制甚至徹底切斷海外對涉及企業註冊信息、專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑑等中國數據庫的訪問。

總部位於上海的萬得信息技術股份有限公司（Wind Information Co.）是中國最重要的數據庫之一，其經濟和金融數據被國內外分析師和投資者廣泛使用，但其海外訪問權限似乎開始受限。許多外國智庫、研究公司和其他非金融實體發現，他們已無法續訂萬得資料庫的訂閱，原因是萬得稱之的「合規」 問題。

1位萬得的業務代表在​透過電子郵件表示，想要續簽合同的客戶需要聯繫他們的客戶經理。但該代表沒有做更多的詳細說明。

北京方面開始對西方管理顧問、審計師和其他跨國公司，在中國的服務提供進行審查和施壓。同時，對於外商公司的信息限制越來越多，這可能與中國推動《反間諜法》的新修正有關。

與中國當局協商過的企業高管表示，這種雙管齊下的方法，是中國更廣泛努力的一部分，旨在加強中國與世界其他地區，對中國看法不同的舉措。他們說，這也是一種從根本上將中國與外國影響隔離開來的努力。

中國國務院新聞辦公室沒有回覆《華爾街日報》提出的置評請求。

中國駐美大使館發言人上週五（4月28日）表示，「中國致力於保護外國企業的合法權益，為外國投資創造良好環境」。

在華外商遭到刁難

路透社先前報導，今年3月從事盡職調查的美國企業美思明智集團（Mintz Group）的北京辦事處遭中國政府突擊，有5名當地員工被逮捕，辦事處也因此關閉。

同月，中國國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）也以國家安全為由，宣布對美國芯片製造商美光（Micron）在中國銷售的產品，進行網絡安全審查。

當時中國外交部發言人毛寧曾回應，各國公司在中國經營都要遵守中國的法律，「只要守法合法經營，就沒有什麼可擔心的」。但中國政府近期的各項行動，以及限制數據庫的訪問，仍掀起外商圈的憂慮。

《華爾街日報》4月28日在另外一篇報導中說，在北京的日本商界人士表示，他們在會面或交換意見和信息時更加克制，因為他們認為中國目前在允許和不允許的活動之間，所劃定的界限並不明確。

商界人士說，隨著企業高管對在中國能做什麼，或不能做什麼的不確定性增加，其在華業務可能會停滯不前。

1名外貿公司的研究員表示，該公司在信息收集方面變得更加謹慎，尤其是在與可能敏感的人，例如與中共有關聯的人進行直接交流的時候。這位研究員表示，他打算藉由參加更多的會議或研討會，來收集有關中國趨勢的信息。

日本外務省的數據顯示，中國僅次於美國，是日本國民的第二大海外居住地，有超過10萬名日本人居住在中國。日本外務省還表示，2021年有超過3.1萬家日本公司在中國開展業務，例如豐田汽車公司、日立公司和松下控股公司等。其他在華發展的日本公司還包括銀行、貿易公司和能源公司。

中國經濟前景不明

根據中國官方周日發布的製造業與服務業採購經理人指數（PMI）顯示，今年4月，中國的製造業生產出人意料地出現了下滑。製造業PMI從此前的51.9降到了49.2。

這一指標不僅遠遠低於經濟學家此前的預計，也在去年12月之後首次再度降至50的榮枯線之下。一般認為，當PMI指數高於50時，意味著經濟的增長和產業的擴張，反之則意味著市場氛圍低迷。反映服務業及建築等行業經營狀況的中國非製造業PMI指數，也從上個月的58.2降至56.4。這一數據雖然顯示中國的服務業仍在明顯增長，但增長幅度則低於經濟學家的預期。

德新社引述專家的說法稱，中國工業領域低迷的氛圍，主要是由於全球需求出現疲軟。如果國際市場的需求狀況沒有好轉，中國在結束嚴苛的新冠清零政策後，經濟領域的復甦進程也將受到影響。

據英國《金融時報》週三（5月3日）報導，美國咖啡連鎖業者星巴克表示，中國經濟復甦仍存在不確定性，且中國重新開放後的銷售增長目前正在放緩。

中國是星巴克僅次於美國的第二大市場。該公司週二（5月2日）表示，在經歷了2023年前3個月「快於預期的復甦」後，其在中國的每週平均銷售額開始放緩。儘管星巴克重申了今年的總體前景，但中國疫後經濟路徑的不確定性下，可能導致未來幾個月的盈利成長不平衡，也導致其股價下跌。

外商會撤出中國嗎？

《華爾街日報》報導，由於新冠疫情的限制措施已經結束，外國公司一直在尋求擴大在中國的發展。近幾個月來，許多外國高級管理人員造訪中國，並與中國駐當地辦事處聯繫，還參加了中國政府支持的會議。但最近的調查也顯示，越來越多的美國和歐洲公司在做出投資決策時，將重點轉移到中國以外的國家。

不斷惡化的美中關係，讓許多企業高層考慮將部分業務遷出中國，或是以其他方式減少在中國的風險敞口。

「（外商）越難了解中國（的詳細資訊），從定義上講，越會降低中國市場對資本的吸引力，尤其是對長期承諾的吸引力」，在中國投資超過30年的風險投資家里舍爾（Gary Rieschel）說。

但中國政府目前的行動表明，北京方面確信企業過於依賴中國，許多外國公司仍將中國視為重要市場。

在上週五關於中國投資環境的聲明中，中國美國商會特別指出，中國政府加強了對跨國公司用於風險評估的專業服務公司的審查，並警告說此舉「大大增加了不確定性和在中國做生意的風險」。

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