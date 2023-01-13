 媒體：中國醫生遭施壓 死亡證明避寫新冠 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2023

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媒體：中國醫生遭施壓 死亡證明避寫新冠

6名來自中國各地的醫師告訴路透社，他們收到指示，應避免將死亡病例歸因於COVID-19。有學者表示，中國的高染疫率與死亡數據不成比例，顯示死亡人數或遭低報。

6名中國醫師透露，他們被指示避免開立COVID-19相關死亡證明（資料畫面）

6名中國醫師透露，他們被指示避免開立COVID-19相關死亡證明（資料畫面）

（德國之聲中文網）在中國迎來新一波COVID-19高峰之際，一位在北京私立醫院急診室值班的醫師收到一份通知：「醫師應『盡量避免』開立以『COVID-19引起的呼吸衰竭』為死因的死亡證明。」

據報導，路透社所取得的通知副本上寫著，死者若患有其他潛在疾病，應將其列為主要死因；；若醫師認為死亡完全是由COVID-19所引起，則須向上級報告，他們將在核實這項認定前安排兩個層級的「專家會診」。

6名來自中國不同地區公立醫院的醫生告訴路透社，他們有些人接到了類似的口頭指示，有些人則知道所屬醫院有避免將死亡歸因於COVID-19的政策。

亦有COVID-19死者的家屬表示，他們收到的死亡證明對COVID-19隻字未提，另有患者回報，儘管自己到達醫院時有呼吸道症狀，卻從未受到冠狀病毒檢測。

「自去年12月解封以來，我們已經不再將死者歸類為COVID-19的死亡人口，」上海一家大型公立醫院的一名醫生表示：「這樣做毫無意義，因為幾乎每個人都是陽的。」

一名受訪醫師表示，幾乎每位死者的COVID-19檢測都呈陽性（資料畫面）

一名受訪醫師表示，幾乎每位死者的COVID-19檢測都呈陽性（資料畫面）

接受路透社採訪的醫師均拒絕透露姓名，並表示，他們被告知此類指示來自「政府」，但具體來自哪個部門則沒有人知道，這是中國傳遞政治敏感指示時的常見情況。

另有3名來自不同城市公立醫院的醫師告訴路透社，他們沒聽說有任何類似的指示。

其中一位山東省急診室的資深醫師說，醫師都會根據實際死因開立死亡證明，但這些死例具體「如何歸因」則取決於院方或地方官員。

前所未有的謹慎

中國寧波的一位資深醫師告訴路透社，他們被告知，說有病患死於COVID-19要「謹慎」，即便真要這樣做，也需要獲得批准。

他說，以前在死亡證明上輸入死因時，從不曾需要如此「謹慎」。

上海一家大型公立醫院的醫師表示，相較於往年同期的正常水平，最新一波染疫潮興起後、每週的死亡率高了3三到至4四倍，多數病例患有不止一種疾病，但使他們病情惡化的是COVID-19。

她表示，醫師們在死亡證明上，只會填一個主要死因和兩三個次要死因，所以基本上COVID-19都會被略去：「沒有別的辦法，我們只能聽從醫院的命令，這是政府的命令。我太微不足道了，沒辦法決定什麼」。

路透社已向中國疾控中心及衛健委請求回應，但目前雙方均未置評。

核酸不再

有7位民眾告訴路透社，儘管他們近期去世的親屬，病毒檢測都呈陽性或出現類似症狀，但他們的死亡證明上都沒有提到COVID-19。社交媒體上也充斥著類似的帖子。

據報導，上個月底，一位姚姓北京居民（音譯，Yao）因為他呼吸困難、病毒檢測呈陽性的87 歲阿姨到一家大型公立醫院時，醫生既未詢問她是否染疫，也對COVID-19隻字未提。

這位受訪者並向路透社表示，醫院裡擠滿了人，每個人似乎都有類似於COVID-19的症狀：「都是80多歲或90多歲的人，醫生根本沒時間跟任何人說話。」

他的阿姨和其他患者都受到了嚴謹的檢測，不過都不是針對COVID-19的。醫院最後告知，他的阿姨患有肺炎（pneumonia），但院方目前缺藥，因此他們只能回家。他的阿姨十天後康復。

多個中國城市的公立醫院醫務人員都表示，之前在「清零政策」下，幾乎每個人每天都要進行核酸（PCR） 檢測，但現在這項措施幾乎被淘汰了。

核酸檢測曾是每個中國人每天的例行公事（資料畫面）

核酸檢測曾是每個中國人每天的例行公事（資料畫面）

兩位專家告訴路透社，目前中國醫院不堪重負，將大眾的目光從檢測上移開，可能是利用資源最佳、最有效的方式。

具路透社報導，香港大學的流行病學者考林（Ben Cowling）表示，現在只要患有急性呼吸道疾病，幾乎都是感染COVID-19患者：「由於抗病毒藥物的短缺狀況嚴重，我認為實驗室檢測（指核酸檢測）對病例管理已經起不了太大作用。」

新西蘭學者：中國低報直接死於COVID-19的人數

自武漢3三年前爆出首個COVID-19病例以來，中國一再否認批評其防疫不夠公開透明的國際輿論。

週日（1月15日）公告有近6萬名在醫院死亡的COVID-19病例之前，中國每日回報的COVID-19死例都在5人以下，而這6萬死亡病例中，只有不到10%歸因於COVID-19引發的呼吸衰竭。中國醫政局局長焦亞輝週日表示，其餘死亡病例皆由COVID-19與其他疾病共同引起。

新西蘭奧塔哥大學（University of Otago）公共衛生學者貝克（Michael Baker）告訴路透社，與中國的高感染率相比，最新的死亡人數顯得很低：「大多數國家發現的COVID-19死例，多由染疫直接造成，而不是由COVID-19與其他疾病共同引起……相比之下，中國回報的死亡人數主要（90%）歸因於COVID-19結合其他感染，這顯示中國低報了直接死於COVID-19感染的人數。」

紐約對外關係委員會（Council on Foreign Relations in New York）的全球衛生資深研究員黃先生（音譯，Yanzhong Huang）告訴路透社，中國提供的最新數據僅包含「在醫院死亡」的人數，目前尚不清楚是否如實反映實際的死亡人數。

對此，世界衛生組織 (WHO) 週一（16日）亦建議中國監測超額死亡率

（路透社）

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