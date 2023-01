媒體：中國醫生遭施壓 死亡證明避寫新冠

(德國之聲中文網)在中國迎來新一波COVID-19高峰之際,一位在北京私立醫院急診室值班的醫師收到一份通知:「醫師應『盡量避免』開立以『COVID-19引起的呼吸衰竭』為死因的死亡證明。」

據報導,路透社所取得的通知副本上寫著,死者若患有其他潛在疾病,應將其列為主要死因;;若醫師認為死亡完全是由COVID-19所引起,則須向上級報告,他們將在核實這項認定前安排兩個層級的「專家會診」。

6名來自中國不同地區公立醫院的醫生告訴路透社,他們有些人接到了類似的口頭指示,有些人則知道所屬醫院有避免將死亡歸因於COVID-19的政策。

亦有COVID-19死者的家屬表示,他們收到的死亡證明對COVID-19隻字未提,另有患者回報,儘管自己到達醫院時有呼吸道症狀,卻從未受到冠狀病毒檢測。

「自去年12月解封以來,我們已經不再將死者歸類為COVID-19的死亡人口,」上海一家大型公立醫院的一名醫生表示:「這樣做毫無意義,因為幾乎每個人都是陽的。」

接受路透社採訪的醫師均拒絕透露姓名,並表示,他們被告知此類指示來自「政府」,但具體來自哪個部門則沒有人知道,這是中國傳遞政治敏感指示時的常見情況。

另有3名來自不同城市公立醫院的醫師告訴路透社,他們沒聽說有任何類似的指示。

其中一位山東省急診室的資深醫師說,醫師都會根據實際死因開立死亡證明,但這些死例具體「如何歸因」則取決於院方或地方官員。

前所未有的謹慎

中國寧波的一位資深醫師告訴路透社,他們被告知,說有病患死於COVID-19要「謹慎」,即便真要這樣做,也需要獲得批准。

他說,以前在死亡證明上輸入死因時,從不曾需要如此「謹慎」。

上海一家大型公立醫院的醫師表示,相較於往年同期的正常水平,最新一波染疫潮興起後、每週的死亡率高了3三到至4四倍,多數病例患有不止一種疾病,但使他們病情惡化的是COVID-19。

她表示,醫師們在死亡證明上,只會填一個主要死因和兩三個次要死因,所以基本上COVID-19都會被略去:「沒有別的辦法,我們只能聽從醫院的命令,這是政府的命令。我太微不足道了,沒辦法決定什麼」。

路透社已向中國疾控中心及衛健委請求回應,但目前雙方均未置評。

核酸不再

有7位民眾告訴路透社,儘管他們近期去世的親屬,病毒檢測都呈陽性或出現類似症狀,但他們的死亡證明上都沒有提到COVID-19。社交媒體上也充斥著類似的帖子。

據報導,上個月底,一位姚姓北京居民(音譯,Yao)因為他呼吸困難、病毒檢測呈陽性的87 歲阿姨到一家大型公立醫院時,醫生既未詢問她是否染疫,也對COVID-19隻字未提。

這位受訪者並向路透社表示,醫院裡擠滿了人,每個人似乎都有類似於COVID-19的症狀:「都是80多歲或90多歲的人,醫生根本沒時間跟任何人說話。」

他的阿姨和其他患者都受到了嚴謹的檢測,不過都不是針對COVID-19的。醫院最後告知,他的阿姨患有肺炎(pneumonia),但院方目前缺藥,因此他們只能回家。他的阿姨十天後康復。

多個中國城市的公立醫院醫務人員都表示,之前在「清零政策」下,幾乎每個人每天都要進行核酸(PCR) 檢測,但現在這項措施幾乎被淘汰了。

兩位專家告訴路透社,目前中國醫院不堪重負,將大眾的目光從檢測上移開,可能是利用資源最佳、最有效的方式。

具路透社報導,香港大學的流行病學者考林(Ben Cowling)表示,現在只要患有急性呼吸道疾病,幾乎都是感染COVID-19患者:「由於抗病毒藥物的短缺狀況嚴重,我認為實驗室檢測(指核酸檢測)對病例管理已經起不了太大作用。」

新西蘭學者:中國低報直接死於COVID-19的人數

自武漢3三年前爆出首個COVID-19病例以來,中國一再否認批評其防疫不夠公開透明的國際輿論。

在週日(1月15日)公告有近6萬名在醫院死亡的COVID-19病例之前,中國每日回報的COVID-19死例都在5人以下,而這6萬死亡病例中,只有不到10%歸因於COVID-19引發的呼吸衰竭。中國醫政局局長焦亞輝週日表示,其餘死亡病例皆由COVID-19與其他疾病共同引起。

新西蘭奧塔哥大學(University of Otago)公共衛生學者貝克(Michael Baker)告訴路透社,與中國的高感染率相比,最新的死亡人數顯得很低:「大多數國家發現的COVID-19死例,多由染疫直接造成,而不是由COVID-19與其他疾病共同引起……相比之下,中國回報的死亡人數主要(90%)歸因於COVID-19結合其他感染,這顯示中國低報了直接死於COVID-19感染的人數。」

紐約對外關係委員會(Council on Foreign Relations in New York)的全球衛生資深研究員黃先生(音譯,Yanzhong Huang)告訴路透社,中國提供的最新數據僅包含「在醫院死亡」的人數,目前尚不清楚是否如實反映實際的死亡人數。

對此,世界衛生組織 (WHO) 週一(16日)亦建議中國監測超額死亡率。

(路透社)

© 2023年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。