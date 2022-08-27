媒體：中國要求國企停用全球四大會計事務所

（德國之聲中文網）彭博社報導，中國政府日前要求其國有企業逐步停用全球四大會計師事務所，目的是遏止西方審計機構的影響力、維護數據安全，並促進中國本土會計行業發展。

據報導，中國財政部上個月向部分國有企業做出非正式指導，要求它們與全球四大會計師事務所德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young, EY）、畢馬威（KPMG）與普華永道（PwC）的合約到期後，不再續約。

一位不願具名的知情人士透露，該指示仍允許中國的離岸子公司使用美國審計師，母公司則需隨著合約到期，逐漸替換成聘用中國或香港的審計師。這位匿名人士補充說，多年來，北京一直都會對國企提出類似建議，但最近又再次強調了應改聘非四大事務所的審計師一事。

香港避風港投資管理公司（Port Shelter Investment Management）執行長哈里斯（Richard Harris）表示，此舉將令中國國企面臨更難吸引外資的風險：「我不確定因此而保密的數據，是不是重要到足以合理化（此舉）對國際資本的阻礙。」

對此，中國財政部尚未做出回應。據彭博及路透社報導，普華永道的中國辦事處代表拒絕置評，其餘三所的中國代表未做出回應。安永、畢馬威和普華永道的全球業務皆拒絕置評，德勤的全球業務則尚未回應。

中美脫鉤仍在持續

長期以來，中國當局都以安全問題為由，拒絕美國審計監管機構「調查在美上市的中國公司」要求。去年8月，中國與美國簽署了審計監管合作協議，終結了這場兩國之間長達十年、可能致使200多家中國公司被踢出美國交易所的爭端。

這項協議允許美國證券交易委員會（SEC）調查中國大陸和香港的審計機構及上市公司的審計底稿，SEC轄下的美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）去年9月更赴香港，在普華永道和畢馬威會計師事務所的協助下，對約250家在美上市的中國公司的審計師進行調查，一度被視為中美雙邊合作的重要里程碑。

但北京此次的審計指示似乎顯示，兩國的貿易脫鉤在國企、先進技術等敏感領域仍在持續中。

21日，美國SEC拒絕直接就中國當局此次的行動發表評論，但PCAOB主席威廉絲（Erica Williams）同日發聲明表示，該委員會「將繼續要求調查所有中國註冊公司的完整權限，無論這些公司是否屬於全球網絡，都不會出現漏洞和例外」；中國政府若以任何方式阻礙調查，PCAOB將立即採取行動。

根據SEC的規定，受審公司雖未必要與四大事務所合作，但該公司聘用的會計師事務所須於PCAOB登記在案，且若PCAOB連續三年都無法全面檢查審計師的工作底稿，受審公司就有可能被迫從美國交易所退市。

雖然去年8月以來，已有中國東方航空、中國人壽及中國石油等數家大型中國國企，自願申請從美國交易所退市，但PCAOB發言人表示，該委員會的調查可以溯及既往，即使發行商在自願退市，其上市期間的審計歷史仍可能受到調查。

幾家歡樂幾家愁

根據數據，四大會計師事務所2021年自中國獲得了206億元人民幣的總收入；中國政府此次的指示，將使被中國國企拒於門外的事務所備受打擊，規模較小的競爭對手則可能取而代之。

彭博社報導，自PCAOB去年展開歷史性調查以來，已有約60家在香港上市的中國公私營企業，以「工作時程和收費未能達成共識」或「長期服務後，宜輪換審計師」為由，更換了審計師。根據提交給香港交易所的文件，中國大陸和香港規模較小的事務所獲得了近20個本屬於四大事務所的職位。

此外，彭博亦引述中國媒體「界面新聞」報導，指出去年12月以來，上海和深圳也有80多家上市公司更換了審計師，顯示四大事務所目前在中國仍佔主導地位，但規模較小的競爭對手可能正在崛起。

「四大事務所之所以能夠茁壯，是因為它們被認為具有足狗的獨立性及規模，而且它們作為跨國事務所，受制於不同的監管機構，更強化了西方金融體系仰賴的信任感。」哈里斯解釋道，若要迎上這一波機會， 「小公司應該採用（與四大）相同的內部控管和外部監管措施，但要獲得大事務所耗費數十年才建立起的信任程度，他們必須加倍努力去證明自己。」

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。