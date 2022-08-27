 媒體：中國要求國企停用全球四大會計事務所 | 经济纵横 | DW | 23.02.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

媒體：中國要求國企停用全球四大會計事務所

彭博社報導，為維護數據安全，中國國企上月被要求不與國際四大會計師事務所續約。此舉除可能阻礙外資投入中國國企外，也顯示中美去年簽署的審計監管合作協議，並未讓兩國的貿易矛盾緩和。

中國國企日前被要求停用四大會計師事務所（資料畫面）

中國國企日前被要求停用四大會計師事務所（資料畫面）

（德國之聲中文網）彭博社報導，中國政府日前要求其國有企業逐步停用全球四大會計師事務所，目的是遏止西方審計機構的影響力、維護數據安全，並促進中國本土會計行業發展。

據報導，中國財政部上個月向部分國有企業做出非正式指導，要求它們與全球四大會計師事務所德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young, EY）、畢馬威（KPMG）與普華永道（PwC）的合約到期後，不再續約。

一位不願具名的知情人士透露，該指示仍允許中國的離岸子公司使用美國審計師，母公司則需隨著合約到期，逐漸替換成聘用中國或香港的審計師。這位匿名人士補充說，多年來，北京一直都會對國企提出類似建議，但最近又再次強調了應改聘非四大事務所的審計師一事。

香港避風港投資管理公司（Port Shelter Investment Management）執行長哈里斯（Richard Harris）表示，此舉將令中國國企面臨更難吸引外資的風險：「我不確定因此而保密的數據，是不是重要到足以合理化（此舉）對國際資本的阻礙。」

對此，中國財政部尚未做出回應。據彭博及路透社報導，普華永道的中國辦事處代表拒絕置評，其餘三所的中國代表未做出回應。安永、畢馬威和普華永道的全球業務皆拒絕置評，德勤的全球業務則尚未回應。

全球四大會計公司（資料畫面）

全球四大會計公司（資料畫面）

中美脫鉤仍在持續

長期以來，中國當局都以安全問題為由，拒絕美國審計監管機構「調查在美上市的中國公司」要求。去年8月，中國與美國簽署了審計監管合作協議，終結了這場兩國之間長達十年、可能致使200多家中國公司被踢出美國交易所的爭端。

這項協議允許美國證券交易委員會（SEC）調查中國大陸和香港的審計機構及上市公司的審計底稿，SEC轄下的美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）去年9月更赴香港，在普華永道和畢馬威會計師事務所的協助下，對約250家在美上市的中國公司的審計師進行調查，一度被視為中美雙邊合作的重要里程碑。

但北京此次的審計指示似乎顯示，兩國的貿易脫鉤在國企、先進技術等敏感領域仍在持續中。

21日，美國SEC拒絕直接就中國當局此次的行動發表評論，但PCAOB主席威廉絲（Erica Williams）同日發聲明表示，該委員會「將繼續要求調查所有中國註冊公司的完整權限，無論這些公司是否屬於全球網絡，都不會出現漏洞和例外」；中國政府若以任何方式阻礙調查，PCAOB將立即採取行動。

根據SEC的規定，受審公司雖未必要與四大事務所合作，但該公司聘用的會計師事務所須於PCAOB登記在案，且若PCAOB連續三年都無法全面檢查審計師的工作底稿，受審公司就有可能被迫從美國交易所退市。

雖然去年8月以來，已有中國東方航空、中國人壽及中國石油等數家大型中國國企，自願申請從美國交易所退市，但PCAOB發言人表示，該委員會的調查可以溯及既往，即使發行商在自願退市，其上市期間的審計歷史仍可能受到調查。

幾家歡樂幾家愁

根據數據，四大會計師事務所2021年自中國獲得了206億元人民幣的總收入；中國政府此次的指示，將使被中國國企拒於門外的事務所備受打擊，規模較小的競爭對手則可能取而代之。

中國政府要求國企停用國際四大會計事務所，讓中國本土和香港規模較小的事務所獲得機會。圖為香港空照景象。

中國政府要求國企停用國際四大會計事務所，讓中國本土和香港規模較小的事務所獲得機會。圖為香港空照景象。

彭博社報導，自PCAOB去年展開歷史性調查以來，已有約60家在香港上市的中國公私營企業，以「工作時程和收費未能達成共識」或「長期服務後，宜輪換審計師」為由，更換了審計師。根據提交給香港交易所的文件，中國大陸和香港規模較小的事務所獲得了近20個本屬於四大事務所的職位。

此外，彭博亦引述中國媒體「界面新聞」報導，指出去年12月以來，上海和深圳也有80多家上市公司更換了審計師，顯示四大事務所目前在中國仍佔主導地位，但規模較小的競爭對手可能正在崛起。

「四大事務所之所以能夠茁壯，是因為它們被認為具有足狗的獨立性及規模，而且它們作為跨國事務所，受制於不同的監管機構，更強化了西方金融體系仰賴的信任感。」哈里斯解釋道，若要迎上這一波機會， 「小公司應該採用（與四大）相同的內部控管和外部監管措施，但要獲得大事務所耗費數十年才建立起的信任程度，他們必須加倍努力去證明自己。」

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Photo by: STRF/STAR MAX/IPx 2021 1/2/21 Atmosphere at Wall Street in New York City. The Stock Market closed at all time highs in 2020.

中美达成审计监管协议 中企退市风险解除? 27.08.2022

8月26日晚间，中美双方分别宣布，中国证监会、财政部与美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议。近年来，美方一直警告中方，如果不允许美方机构核查上市中资企业审计底稿，就要将后者赶出纽约的证券交易所。

ARCHIV 2014****epaselect epa04407204 Jack Ma (C), the founder and executive chairman of Alibaba, gives a thumbs up in front of the New York Stock Exchange before the launch of the Chinese company's initial public offering in New York, New York, USA, 19 September 2014. Alibaba, an online commerce company based in China, has an initial market value of 168 billion US dollars, and the IPO is expected to be one of the largest ever. EPA/JUSTIN LANE ++

客座评论：中美金融脱钩警报并未完全解除 29.08.2022

中美签订审计监管合作协议，从而避免中国在美上市企业的被动退市。政论家邓聿文认为，此举为这个争议了十多年的问题，暂时划下了一个休止符，但也只是暂时。

BEIJING, CHINA - DECEMBER 24, 2020 - The Alibaba logo is seen in front of Alibaba's Wangjing office in Chaoyang district, Beijing, China, Dec. 24, 2020. Alibaba's Beijing headquarters is expected to achieve a structural cap in August.

美国官员将在香港对第一批中概股企业进行审计检查 31.08.2022

路透社引述消息人士透露，美国审计监管部门将在下个月对阿里巴巴和京东等中概股企业进行审计检查。这将是第一批接受美国审计底稿检查的在美上市中资企业。

广告
资料照片：2021年7月河南洪灾造成严重损失

研究：中国多省被列全球最易遭受气候变化相关灾害地区

总部位于悉尼的一家气候变化研究机构最新发布的报告显示，在全球10个最容易受到气候变化引起的极端天气的破坏的地区当中，有9个位于中国，其中江苏和山东位列前二。另外美国和印度也有多个地区进入风险最高前50名。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。