 媒體：中國投入超過一萬億人民幣發展晶片產業 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2022

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媒體：中國投入超過一萬億人民幣發展晶片產業

根據路透社，在美國打壓下，為了實現晶片自給自足，中國將推出大型計劃支持自己的半導體產業。消息人士詳細透露出北京接續的做法。

中國國家主席習近平2018年4月26日在湖北武漢視察武漢新芯集成電路製造有限公司。

中國國家主席習近平2018年4月26日在湖北武漢視察武漢新芯集成電路製造有限公司。

（德國之聲中文網）路透社週二（12月13日）報導，三位消息人士稱，中國為了支持半導體產業發展，正在制定一項超過1萬億元人民幣（1430億美元）的支持計劃。

消息人士稱，這是中國政府計劃在5年內推出的最大財政激勵計劃之一，主要是通過補貼和稅收抵免來支持國內的半導體生產和研發。

部分美國國會議員已經對中國的晶片產能建設感到擔憂。分析師說，中國此舉可能進一步讓美國及其盟友對中國在半導體行業競爭警醒。

其中兩位匿名的消息人士說，該計劃最快可在明年第一季度實施。他們說，大部分財政援助將用於補貼中國企業購買國內半導體設備，主要是半導體製造廠或工廠。三個消息來源都表示，這些公司將有權獲得採購成本的20%的補貼。

消息人士稱，通過這一激勵計劃，中國政府旨在加強對中國晶片企業的支持，以建立、擴大或更新國內的製造、裝配、封裝和研發設施。他們說，北京的最新計劃還包括對半導體行業實施稅收優惠政策。

美國施壓

美國一直在遊說其合作夥伴，包括日本和荷蘭，收緊對中國出口用於製造半導體的設備。同時間，美國總統拜登在8月簽署了一項法案，為美國的半導體生產和研究提供527億美元，並為晶片工廠提供稅收優惠，估計價值240億美元。

應對中國挑戰，美國商務部在10月通過了一套全面的法規，禁止中國研究實驗室和商業數據中心獲得先進的人工智慧晶片等限制，導致主要的海外晶片製造設備公司停止向中國的主要晶片製造商供貨。

2020年8月27日，在中國江蘇省南京市舉行的2020年世界半導體大會上，參觀者參觀台灣台積電展區。 台積電2022年底在美國亞歷桑納州設廠，引起中國抨擊，說這樣將掏空台灣半導體產業。

2020年8月27日，在中國江蘇省南京市舉行的2020年世界半導體大會上，參觀者參觀台灣台積電展區。 台積電2022年底在美國亞歷桑納州設廠，引起中國抨擊，說這樣說掏空台灣半導體產業。

路透社報導，美國的作法打擊了包括長江存儲技術有限公司（YMTC）和中芯國際，先進的人工智能晶片製造商也停止向中國公司和實驗室供貨。

中國商務部12月12日表示，中國已經在世界貿易組織（WTO）就美國的晶片出口管制措施提出訴訟，控訴美國「濫用出口管制措施」阻礙晶片等產品的正常國際貿易，表示這樣「威脅全球產業鏈供應鏈穩定」。

誰受益？

中國在晶片製造設備領域長期落後於世界其他國家，這個領域仍由美國、日本和荷蘭的公司所主導。雖然在過去20年裡，出現了一些急起直追的中國公司，但大多數在生產先進晶片的能力方面仍然落後於其競爭對手。

例如，NAURA的蝕刻和熱工藝設備只能生產28奈米及以上的芯片，而上海微電子設備集團（SMEE）是中國唯一的光刻公司，可以生產90奈米的芯片，遠遠落後於荷蘭的ASML，後者生產的芯片小至3奈米。

根據路透社，消息人士表示，中國新的補助計畫受益者將是該行業的國有企業和私營企業，特別是像NAURA、中國先進微加工設備公司和Kingsemi這樣的大型半導體設備公司。

有消息稱，香港的一些中國芯片股在方案出台後大幅上漲。中芯國際（SMIC）漲幅超過8%，使其日漲幅達到近10%。華虹半導體有限公司收盤上漲17%。報告發佈時，中國市場休市。

中國國家習近平主席在10月的中共20大上的工作報告中強調實現技術「自力更生」。「技術」一詞被提到了40次，比2017年大會報告中的17次有所增加，預示著北京在推進其科技產業方面的全面改革，以國家主導的更多支出和干預來對抗美國的壓力。

（路透社等）

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