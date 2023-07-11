 媒體：中國將推新規加強監管生成式AI | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.07.2023

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媒體：中國將推新規加強監管生成式AI

據英國《金融時報》報導，中國有意收緊早前針對AI提出的規範草案，規定企業應先取得牌照，才能發布相關產品。分析指出，此舉顯示北京正設法在科技發展及內容審查之間取得平衡。

圖為今年6月的國際社會公共安全產品展-北京安博會（Security China）。

圖為今年6月的國際社會公共安全產品展-北京安博會（Security China）。

（德國之聲中文網）《金融時報》週二（7月11日）引述知情人士說法稱，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）打算建立一套體系，規定企業發表生成式人工智慧（AI）系統之前須取得牌照，並預計最快在本月底確認相關規定。

報導指出，過去幾個月來，百度和阿里巴巴都曾與監管單位接觸，確保其產品沒有違法。

報導稱，此一針對AI的監管新規顯示中國在設法尋求平衡，調和「發展尖端技術」和「控管資訊」兩者的矛盾。一位跟網信辦有關的人士表示，北京現在「舉旗不定」：若希望徹底控制、審查AI生成的訊息，就必須規定所有企業事先取得政府許可；但身處於科技競爭之中，又必須避免遏制企業發展。

根據網信辦今年4月公布的《生成式人工智能服務管理辦法》草案，相關產品應「遵守法律法規的要求」，且生成內容應「體現社會主義核心價值觀」；服務供應商須依法向政府提交其算法及安全評估，還應採取措施避免生成訊息出現歧視或「虛假訊息」。

「在中國共產黨看來，一項科技要能有生產力，首先必須要能駕馭它。」卡內基國際和平基金會研究員希恩（Matt Sheehan）7月10日的研究報告主張，中國的AI監管規範首要目標是形塑科技，使其符合中國共產黨的政治議程，特別是控制資訊，以及維持政治與社會穩定。

據英國媒體報導，中國打算要求企業推出生成式AI產品之前須取得牌照。圖為北京天安門廣場一角。（示意圖）

據英國媒體報導，中國打算要求企業推出生成式AI產品之前須取得牌照。圖為北京天安門廣場一角。（示意圖）

中國對外經濟貿易大學法學院教授熊光清10日在《北京日報》撰文主張，雖然「立法過於超前可能會阻礙技術的發展和創新」，但政府仍有必要藉此「建立明確的技術研發與使用的價值觀念」。

針對最新管制，網信辦目前尚未回應《金融時報》的置評請求。

自去年底美國企業OpenAI推出ChatGPT之後，百度、阿里巴巴、商湯科技等中國企業陸續發表生成式AI模型。不過，中國版聊天機器人的服務被認為與西方相距甚遠。以百度的「文心一言」為例，創辦人李彥宏曾坦言它並不完美；據路透社3月的報導，實際測試之後發現它雖然能生成圖像、創作古詩，卻常拒絕回答有關中國國家主席習近平的問題。

以資訊科技界代表身份擔任過香港立法會議員的莫乃光2月曾向DW表示：「在中國，有時已經不只是什麼答案要怎麼回的問題，而是有些問題連問都不該被問出來。」他指出，AI系統仰賴大量資料訓練，但要不要讓系統學習「敏感資訊」，會讓中國研發者陷入兩難；而相較於在技術上追上ChatGPT，中國可能更關心如何建立「更聰明的審查或過濾機制」。

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（《金融時報》、路透社等）

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