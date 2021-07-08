 媒體：中國將成立數據監管最高機構 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.03.2023

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媒體：中國將成立數據監管最高機構

中國近年越趨關注數據監管，如今據消息報導，中國將在人大會議上批准成立新的政府機構，集中管控數據，北京的目的是什麼？監管範圍有多廣？

中國新數據監管機構的成立，將能決定跨國公司是否能輸出其在華業務所產生的數據（資料照）。

中國新數據監管機構的成立，將能決定跨國公司是否能輸出其在華業務所產生的數據（資料照）。

（德國之聲中文網）據《華爾街日報》6日引述知情人士報導，為了集中管理中國國內存有的龐大數據，並藉此解決商業資安問題以及精簡監管，中國將成立新的政府機構，成為處理數據相關問題的最高監管單位。人大預計將於13日，對此案進行討論並批准其成立。

中國若成立新國家數據機構，將能決定跨國公司是否能輸出其在華業務所產生的數據，並制定、實施企業的數據蒐集與共享規範，例如禁止企業蒐集某些類型的消費者數據，或審查國內公司與外國商業夥伴共享的有關數據，以檢查是否存有潛在國安漏洞。

新的監管機構還將調查目前互聯網領域出現的各種問題，例如用演算法操縱數據、誘使未成年人網路成癮，並辨識出易遭網路攻擊的資訊安全漏洞等等。中國官方目前還未對此消息置評。

消息人士稱，要成立的機構，將和在2021年升格為副部級機構的國家反壟斷局擁有類似的地位。

目前中國的數據監管交由多個機構負責，包括中國國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部，以及負責經濟規劃的國家發展和改革委員會。據報導稱，中國相關行業的高管表示，當前跨部門的數據管理，有時會讓企業不知道該找哪個機構處理問題。

雖然新的管理機構將簡化數據管理，但據悉該計畫的科技高管，對此是否會進一步扼殺近年受到打擊的中國科技業表示擔憂。

中國對企業的監管

中國國家網信辦去年以網路安全和數據法為由，對中國叫車平台滴滴，處以超過12億美元的罰款。

除了當地企業外，外國企業為了符合中國政府資安要求，也就是讓中國用戶的數據留在當地，特斯拉於去年在其微博上宣布在中國成立了數據中心，而其他車廠如寶馬、福特和戴姆勒，在中國也紛紛設立數據中心，以符合當局規範，繼續經營中國市場。

圖為特斯拉於上海的體驗店。

圖為特斯拉於上海的體驗店。

《紐約時報》去年就曾披露，蘋果在中國的數據中心將把當地用戶的個資儲存在中國國營企業運作的電腦伺服器，認為這是蘋果為了做生意，向中國政府妥協。

這不只讓企業在經營管理數據上花費更多成本，中國政府的負擔也將增加，除了必須審查企業提出的和海外數據轉移，及有關的大量安全審查申請外，還要檢查相關做法等。《華爾街日報》指出，也有專家質疑政府官員是否具備處理這些領域的專業能力。

全國人大將於13日閉幕，當日還會表決關於政府工作報告的決議等草案。閉幕後，將召開作為兩會壓軸的總理記者會。

（綜合華爾街日報、路透社、中國人民網、紐約時報等報導）

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