 媒體：中國學者在澳洲遭搜查 提前離境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

媒體：中國學者在澳洲遭搜查 提前離境

一位從事外交研究的中國學者，據信在今年7月至8月於澳大利亞訪問時，被當地聯邦警察和情報機構調查和試圖收買，最終提前結束訪問，這究竟是怎麼回事？

一位中國學者據信遭到了ASIO和澳洲聯邦警察的搜查（示意圖）

一位中國學者據信遭到了ASIO和澳洲聯邦警察的搜查（示意圖）

（德國之聲中文網）1名中國學者先前在澳大利亞的住所遭到澳大利亞安全情報組織（ASIO）和聯邦警察突擊搜查，並被1名自稱來自「澳大利亞聯邦政府」的男子，試圖以2000澳元（約1285美元）現金收買，以獲取他在中國的聯繫網絡和人際信息。

英國《衛報》報導，該學者是中國一所重點研究型大學的副教授，也是中澳關係專家，他於今年7月至8月前往澳大利亞進行研究訪問。路透社引述消息指，他訪問了澳大利亞3個州的多所大學。

出於法律和安全原因，《衛報》沒有透露這位中國學者的姓名，但報導指出，他放棄了與澳大利亞研究人員的幾次重要會議，並在受到監視後，提前離開了澳大利亞。

8月20日，這位中國學者在西澳首府珀斯（Perth）的住所內遭搜查時，手機和筆電被沒收，且尚未歸還給他。

ASIO告訴這位學者，該機構搜查他的住所是依據搜索令進行，並請他3天後在悉尼參加「安全評估訪談」，而這位教授拒絕出席。

3位消息人士，包含該中國教授在澳洲的學界同僚，亦向路透社證實了這項消息。其中1名消息人士透露，這名中國學者此前曾在澳洲留學，現在在北京一所大學工作，專門從事外交政策研究。

該學者的出訪行程，正值澳大利亞尋求恢復與中國的關係之際澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）近期也已確認，將於今年稍晚些時候訪問北京。

澳洲政府正在積極改善與中國的關係，圖為澳洲總理阿爾巴尼斯去年11月與中國國家主席習近平在印尼G20峰會期間會晤。

澳洲政府正在積極改善與中國的關係，圖為澳洲總理阿爾巴尼斯去年11月與中國國家主席習近平在印尼G20峰會期間會晤。

情報機構試圖收買？

有消息人士告訴《衛報》，1名男子在布里斯班的1家咖啡館，找到這位中國學者，並介紹自己來自「聯邦政府」。當被追問是來自哪個機構時，該男子回答說，為了中國教授的安全，他最好不要詳細了解。

該男子告訴中國學者，他的機構對其認識的「信息和資深人士」感興趣，且他們相信他擁有對該機構利益至關重要的「信息和網絡」。該男子向他提供了2000澳元的現金，包裹在紙袋中。該學者拒絕了這筆錢。

這位澳大利亞男子邀請這位客座學者參加隨後的一次會議，同樣遭到拒絕。

7月，另1位女士也在悉尼找到了這位學者，她自稱代表「謹慎的諮詢服務機構，與一系列對印太地區感興趣的高端跨國客戶合作」。此後，中國學者獲得了擔任專家顧問的工作，並受邀參加在悉尼舉行的2次會議。

在初與會時，中國學者要求記錄未來的任何談話。當遭到對方拒絕後，他拒絕參加任何進一步的會議。

ASIO告訴《衛報》，按照長期以來的慣例，該機構不對此發表評論。澳大利亞聯邦警察也拒絕了路透社的置評請求。中國駐澳大使館則沒有回應。

中國駐澳大利亞大使館並未回應此項消息，圖為中國駐澳大使肖千2022年6月在悉尼科技大學發表演說。

中國駐澳大利亞大使館並未回應此項消息，圖為中國駐澳大使肖千2022年6月在悉尼科技大學發表演說。

學者：恐影響澳中關係

悉尼科技大學澳中關係研究所所長羅震（James Laurenceson）向路透社表示，這起最新的事件有可能會阻礙未來的澳中學術交流。

「任何對與澳大利亞關係感興趣的中國學者，肯定會重新評估旅行計劃，擔心同樣的事情也會發生在他們身上。」此外他認為，赴中國的澳大利亞學者，現在也會擔心遭到來自中國安全機構的的報復行動。

曾擔任北京大學澳大利亞研究中心前主任、現為阿德萊德大學社會科學系主任的麥卡錫（Greg McCarthy）表示，他擔心這對兩國學者的影響。

麥卡錫說：「如果這（消息）是真的，那就太令人不安了，因為它影響了澳大利亞和中國之間的研究。」

《衛報》也報導，1位了解這位中國教授研究領域的澳大利亞學者表示：「整起事件非常嚴峻，而且適得其反，特別是考慮到這位中國學者積極關注並支持澳大利亞政治，這正是我們在中國國內辯論中所需要的聲音。」

（《衛報》、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

13.03.2023+++ Britain's Prime Minister Rishi Sunak, right, meets with US President Joe Biden and Prime Minister of Australia Anthony Albanese, left, at Point Loma naval base in San Diego, US, Monday March 13, 2023, as part of Aukus, a trilateral security pact between Australia, the UK, and the US. (Stefan Rousseau/Pool via AP)

美官員：澳洲可成為高超音速武器試驗場 10.08.2023

在美英澳三國持續推進AUKUS協議之際，一名美國軍方高層受訪時主張：澳方的優勢是有大片人煙稀少的土地，可用於測試高超音速武器。針對該協議，中國一貫持反對立場，但近期中澳關係有好轉跡象。

15.08.2023 Regierungsflugzeug A340 vor Weiterflug nach Sydney in Abu Dhabi, 15.08.2023. Durch einen unplanmaessigen Stopp in Abu Dhabi aufgrund eines technischen Problems an den Landeklappen des Flugzeugs verzoegerte sich die Weiterreise und eine Tag. Das Flugzeug sollte Aussenministerin Baerbock zu einer mehrtaegigen Delegationsreise nach Australien, Neuseeland und Fidschi bringen.

专机再出故障 德国外长取消澳洲之行 15.08.2023

因政府专机连续两次发生故障，德国外长贝尔伯克被迫取消了访问澳大利亚等太平洋国家的行程，已搭乘普通民航客机折返柏林。政府专机故障频发，不仅留下了技术方面的谜团，也使德国的国家形象严重受损。

Australian Prime Minister Anthony Albanese, left, meets Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the G-20 summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022. Albanese met with Chinese President Xi Jinping for the first face-to-face talk between the nations' leaders in five years. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

澳洲人如何看待中澳关系、习近平与台海危机？ 21.06.2023

澳大利亞智庫的一項最新民調顯示，多數該國民眾支持中澳關係解凍，但受訪者對中國國家主席習近平的信任度仍非常低。該民調還顯示，如果中國攻台，大多數澳大利亞人將支持以經濟制裁、武器供應等方式回應，但只有不到半數的民眾支持直接派兵參與。

广告

媒体看中国

Indien | G20-Gipfel | Narendra Modi

德语媒体：对话总是必要的

为期两天的G20峰会在新德里闭幕。德语媒体普遍认为，虽然联合声明中反映出分歧远比共识要多，但在世界局势动荡的今天，保持G20这一对话平台尤为重要。