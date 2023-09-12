媒體：中國學者在澳洲遭搜查 提前離境

（德國之聲中文網）1名中國學者先前在澳大利亞的住所遭到澳大利亞安全情報組織（ASIO）和聯邦警察突擊搜查，並被1名自稱來自「澳大利亞聯邦政府」的男子，試圖以2000澳元（約1285美元）現金收買，以獲取他在中國的聯繫網絡和人際信息。

英國《衛報》報導，該學者是中國一所重點研究型大學的副教授，也是中澳關係專家，他於今年7月至8月前往澳大利亞進行研究訪問。路透社引述消息指，他訪問了澳大利亞3個州的多所大學。

出於法律和安全原因，《衛報》沒有透露這位中國學者的姓名，但報導指出，他放棄了與澳大利亞研究人員的幾次重要會議，並在受到監視後，提前離開了澳大利亞。

8月20日，這位中國學者在西澳首府珀斯（Perth）的住所內遭搜查時，手機和筆電被沒收，且尚未歸還給他。

ASIO告訴這位學者，該機構搜查他的住所是依據搜索令進行，並請他3天後在悉尼參加「安全評估訪談」，而這位教授拒絕出席。

3位消息人士，包含該中國教授在澳洲的學界同僚，亦向路透社證實了這項消息。其中1名消息人士透露，這名中國學者此前曾在澳洲留學，現在在北京一所大學工作，專門從事外交政策研究。

該學者的出訪行程，正值澳大利亞尋求恢復與中國的關係之際。澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）近期也已確認，將於今年稍晚些時候訪問北京。

情報機構試圖收買？

有消息人士告訴《衛報》，1名男子在布里斯班的1家咖啡館，找到這位中國學者，並介紹自己來自「聯邦政府」。當被追問是來自哪個機構時，該男子回答說，為了中國教授的安全，他最好不要詳細了解。

該男子告訴中國學者，他的機構對其認識的「信息和資深人士」感興趣，且他們相信他擁有對該機構利益至關重要的「信息和網絡」。該男子向他提供了2000澳元的現金，包裹在紙袋中。該學者拒絕了這筆錢。

這位澳大利亞男子邀請這位客座學者參加隨後的一次會議，同樣遭到拒絕。

7月，另1位女士也在悉尼找到了這位學者，她自稱代表「謹慎的諮詢服務機構，與一系列對印太地區感興趣的高端跨國客戶合作」。此後，中國學者獲得了擔任專家顧問的工作，並受邀參加在悉尼舉行的2次會議。

在初與會時，中國學者要求記錄未來的任何談話。當遭到對方拒絕後，他拒絕參加任何進一步的會議。

ASIO告訴《衛報》，按照長期以來的慣例，該機構不對此發表評論。澳大利亞聯邦警察也拒絕了路透社的置評請求。中國駐澳大使館則沒有回應。

學者：恐影響澳中關係

悉尼科技大學澳中關係研究所所長羅震（James Laurenceson）向路透社表示，這起最新的事件有可能會阻礙未來的澳中學術交流。

「任何對與澳大利亞關係感興趣的中國學者，肯定會重新評估旅行計劃，擔心同樣的事情也會發生在他們身上。」此外他認為，赴中國的澳大利亞學者，現在也會擔心遭到來自中國安全機構的的報復行動。

曾擔任北京大學澳大利亞研究中心前主任、現為阿德萊德大學社會科學系主任的麥卡錫（Greg McCarthy）表示，他擔心這對兩國學者的影響。

麥卡錫說：「如果這（消息）是真的，那就太令人不安了，因為它影響了澳大利亞和中國之間的研究。」

《衛報》也報導，1位了解這位中國教授研究領域的澳大利亞學者表示：「整起事件非常嚴峻，而且適得其反，特別是考慮到這位中國學者積極關注並支持澳大利亞政治，這正是我們在中國國內辯論中所需要的聲音。」

（《衛報》、路透社）

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