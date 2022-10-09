媒体: 调整对中政策 英国将把北京列为「威胁」

（德国之声中文网）根据多家英国媒体报导，英国政府将在近日正式把中国定为对该国的「威胁」，而此举据传是为了终结英国内阁对如何应对中国所产生的困惑。在英国前首相约翰逊（Boris Johnson）执政时期，英国将中国归类为「系统性竞争者」，但新任首相特拉斯（Liz Truss）希望对北京采取更鹰派的立场，来为她岌岌可危的首相职位争取支持。

将中国定位成「威胁」也将使英国的对中立场趋近於其对俄罗斯的立场。目前，俄罗斯被伦敦列为「最严重的威胁」，而英国卫报报导，英国政府调整对中国的立场势必会引起北京的不满。

卫报引述消息人士指出，原本英国政府打算在年底完成相关政策调整，但在上周末英国教育部表态支持孔子学院，而英国政府迫使其放弃原本的立场後，现在英国政府开始对中国进行战略审查。一名英国政府内部人士向卫报透露，英国政府很可能在数天内调整对中立场。

部分有影响力的保守党后座议员周二（10月11日）对这一预期举措表示欢迎。正在竞选外交事务特别委员会主席的史密斯（Iain Duncan Smith）向卫报表示，英国政府早该加强其对中政策了。他说：「现在是我们停止胡闹，承认中国对我们的生活方式构成威胁的时候了，现在是我们以对待俄罗斯的方式对待他们的时候了。」

英国政府要求教育部调整对孔子学院的看法

此前，英国教育部曾发表声明，表态支持英国境内的30所孔子学院。虽然这些孔子学院旨在英国促进中国语言和文化的教学，但英国政府却要求教育部做出更坚定的回应。修订后的声明表示：「英国政府致力于做更多工作，以适应中国日益增长的影响。」英国政府也鼓励任何对孔子学院活动有疑虑的人向其通报。

英国智库亨利-杰克逊协会（Henry Jackson Society）在一份报告认为，大多数孔子学院从事的活动超出了其正式职权范围，包括政治游说和将中国的影响力扩大到先进制造业。

近来，特拉斯对中国采取了鹰派立场。她曾在出任内阁时，主导其他英国内阁成员反对TikTok将其全球总部迁往伦敦，但前英国首相约翰逊却坚持采取更细致的应对方法。根据卫报报导，在一次私下会面中，约翰逊曾形容自己是「狂热的恋中人」，这一表态与保守党许多议员的立场格格不入，因为他们在过去几年中一直游说英国政府对中国采取更强硬的态度。

英国每日电讯报在报导中指出，过去十年，英国对中国的立场发生了巨大的变化，从前首相卡梅伦（David Cameron）在2015年宣布的「黄金时代」後，中国国家主席习近平获准对英国进行国事访问。北京当时表示，它热衷于投资英国的战略产业，如核电。

但是，随着习近平在中国国内采取更加独裁的语气，英国的保守派对中国的担忧也在增加。而在美国前後任总统特朗普和拜登都希望在与北京的交往中采取更加坚定的态度，此举也进一步加剧了英国保守党对中国的担忧。

在美国和保守党议员的双重压力，前英国首相约翰逊在2020年7月调整了英国政府对中国电信设备供应商华为在5G问题上的立场。从2027年起，华为的设备被禁止进入英国的网络，尽管这代表英国推广5G的进程将延後三年，且会增加70亿英镑的成本。

英国政府之前对中国的定义是包含在2021年3月发布的一份国防与外交政策综合报告中。当时，英国政府尝试在对中国政府的担忧与跟中国在气候与经济议题上合作取得平衡。该报告旨在为英国未来五年的全球策略制定方向，但在特拉斯上任後的数周内，她便扭转了约翰逊时期的政策。

一位英国政府发言人向卫报表示，英国首相委托英国政府对该报告进行更新，其中部分原因是为了应对日益咄咄逼人的中国。这位发言人说：「正如她所说，俄罗斯仍然是英国最大的威胁，但中国代表着对我们的价值观和生活方式最严重的长期威胁。」

（卫报丶每日电讯报）

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