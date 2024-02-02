媒体: 美欧800多名官员签署声明 质疑政府的加沙政策

（德国之声中文网）据英媒BBC周五（2月2日）报道，800多名美欧官员签署的声明表示，他们的政府有可能成为“本世纪最严重的人类灾难之一 ”的同谋，但他们的专家建议却被搁置一旁。

声明的一位签署人是一位拥有超过25年国家安全经验的美国政府官员，这位官员告诉BBC，他们的担忧被“持续忽视”，政府“没有倾听那些了解该地区和动态的人士的声音”。

“……我们不是没有阻止某些事情的发生，而是我们是积极的同谋。这与我记忆中的任何其他情况都有本质区别”，这位不愿透露姓名的官员补充道。

BBC报道指出，来自美国、欧盟以及包括英国、法国和德国在内的11个欧洲国家的官员签署了这份声明。

声明指责以色列在加沙的军事行动“没有底线”，“造成数以万计本可避免的平民死亡”。声明还指责以色列“蓄意封锁援助”，“使成千上万平民面临饥饿和缓慢死亡的危险”。

这份声明还说：“我们政府的政策有可能助长严重违反国际法的行为、战争罪，甚至种族清洗或种族灭绝。”

哈马斯控制的加沙卫生部2月2日称，自10月7日以来，共有27131名巴勒斯坦人在以哈战争中丧生，另有66287人受伤。该卫生部补充说，死亡人数包括过去24小时内死亡的112人。

以色列对加沙地带的攻击是对哈马斯10月7日对以色列南部发动恐怖袭击的回应，恐袭导致以色列方面约1200人丧生，其中大部分是平民，另有两百多人被扣为人质。哈马斯被以色列、美国、欧盟、德国等一些国家的政府列为恐怖组织。

以哈陷僵局 以总理内塔尼亚胡支持率低迷

官员们称自己的关切“被政治和意识形态因素所否决”

这份最新声明的签署人的身份没有公开，BBC表示没有看到其名单，但称近一半的签署人是在政府中至少有十年工作经验的官员。

BBC的报道指出，这些签署声明的官员认为，他们的政府目前在军事、政治、外交上对以色列的支持“缺乏实际条件或者责任”，这不仅有可能造成更多巴勒斯坦人死亡，还危及被哈马斯扣押的人质的生命安全，以及以色列自身的安全和地区稳定；而且，以色列的军事行动“无助于以色列实现击败哈马斯的目标”。这些官员说，他们已经在内部表达了他们的专业关切，但“被政治和意识形态因素所否决”。

今年1月初，拜登竞选团队的十多名成员也曾公开一封匿名信，呼吁这位美国总统改变迄今对以色列的政策，推动加沙地带的永久性停火。该匿名信警告拜登，以哈冲突的议题可能让民主党失去选票，影响选情，并敦促拜登停止无条件向以色列提供军事援助，主张缓和该地区局势。

而此次多国官员签署声明是以色列的一些主要西方盟国内部出现异议声音的最新迹象。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

以色列方面则一直否认这种批评，一再驳斥蓄意以平民为袭击目标的指控，指责哈马斯藏匿在民用基础设施内部和周围。以色列总理内塔尼亚胡表示，只有对哈马斯施加全面军事压力才能确保人质进一步获释。

据BBC报道，作为对新声明的回应，以色列驻伦敦大使馆说，自己受到国际法的约束，并称“以色列将继续采取行动打击一个犯下战争罪和反人类罪的种族灭绝恐怖组织”。

（BBC等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。