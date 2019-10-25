媒体： 美国政府调查抖音是否替北京收集数据

继华为之后，美国政府现在似乎又“盯上”了抖音，怀疑该中国热门应用程序或存在安全隐患。据多家媒体报道，华盛顿将调查抖音是否为中国政府收集数据。
（德国之声中文网）《纽约时报》和路透社周五（11月1日）援引匿名消息源报道称，美国政府相关部门（美国海外投资委员会）将调查热门短视频应用程序抖音是否为中国政府收集数据。主管部门美国财政部目前拒绝对该报道发表评论。
在美国，抖音APP颇受青少年欢迎。此前，包括共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）和参议院民主党负责人舒默（Chuck Schumer）在内的美国议员都发出警告，称北京可能会利用抖音进行间谍活动。
上周，舒默与共和党参议员科顿（Tom Cotton）在致美国情报局局长马奎尔（Joseph Maguire）的信中写道："仅在美国，抖音的下载量就超过1.1亿次，这是我们不可忽视的潜在的反间谍威胁。"
2017年，北京字节跳动公司（ByteDance）收购了抖音。当时抖音的名称为Musical.ly。对于人们对美国调查程序的询问，抖音没有做出具体的答复，但是抖音强调，没有 "比赢得美国用户和监督机构的信任更重要的事情"。
抖音上周表示，"不受任何外国政府以及中国政府的影响"，其数据中心也不设在中国境内。
美国政府已将中国电信巨头华为视为美国的安全隐患。华盛顿指责华为替中国政府进行破坏和间谍活动。而华为驳斥了上述指控，并强调公司的业务与中国政府无关。早前华盛顿政府禁止美国公司与华为合作，后将禁令的宽限期延长至11月19日。
李京慧/王凡 （法新社，路透社）
美国国会参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）和共和党参议员科顿(Tom Cotton)本周三向情报部门提出，应该对来自中国的颇为流行的应用程序抖音是否会带来国家安全隐患进行调查。 (25.10.2019)
美国共和党参议员鲁比奥 (Marco Rubio) 周三 (10月9日) 要求美国外国投资委员会 ( CFIUS）审查抖音母公司北京字节跳动科技公司2017年收购Musical.ly一案，他表示此举与中国政府利用抖音审查政治敏感内容有关。 (10.10.2019)