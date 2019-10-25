媒体： 美国政府调查抖音是否替北京收集数据

（德国之声中文网）《纽约时报》和路透社周五（11月1日）援引匿名消息源报道称，美国政府相关部门（美国海外投资委员会）将调查热门短视频应用程序抖音是否为中国政府收集数据。主管部门美国财政部目前拒绝对该报道发表评论。

在美国，抖音APP颇受青少年欢迎。此前，包括共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）和参议院民主党负责人舒默（Chuck Schumer）在内的美国议员都发出警告，称北京可能会利用抖音进行间谍活动。

上周，舒默与共和党参议员科顿（Tom Cotton）在致美国情报局局长马奎尔（Joseph Maguire）的信中写道："仅在美国，抖音的下载量就超过1.1亿次，这是我们不可忽视的潜在的反间谍威胁。"

2017年，北京字节跳动公司（ByteDance）收购了抖音。当时抖音的名称为Musical.ly。对于人们对美国调查程序的询问，抖音没有做出具体的答复，但是抖音强调，没有 "比赢得美国用户和监督机构的信任更重要的事情"。

抖音上周表示，"不受任何外国政府以及中国政府的影响"，其数据中心也不设在中国境内。

美国政府已将中国电信巨头华为视为美国的安全隐患。华盛顿指责华为替中国政府进行破坏和间谍活动。而华为驳斥了上述指控，并强调公司的业务与中国政府无关。早前华盛顿政府禁止美国公司与华为合作，后将禁令的宽限期延长至11月19日。

李京慧/王凡 （法新社，路透社）