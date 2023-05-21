媒体: 美国怀疑乌克兰策划克里姆林宫无人机袭击

（德国之声中文网）美国《纽约时报》周三（5月24日）报道，美国官员认为，本月早些时候对克里姆林宫的无人机袭击很可能是由乌克兰的一个特种军事或情报部门精心策划，这令美国的政府官员感到不安。美国是乌克兰最大的军事装备供应国。

报道称，美方是基于截获的俄罗斯和乌克兰通讯作出的评估。

《纽约时报》指出，美国截获乌克兰的对话，其中有官员表示，他们认为其国家应对此次袭击负责；美方也窃听了俄罗斯的通信，这些通信表明克里姆林宫遇袭不是俄罗斯自导自演的栽赃行动。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在被问及相关报道时表示，“我方立刻就表明乌克兰政府是幕后黑手”，“无论是乌克兰政府的哪个单位采取的行动都没有区别”。

报道称，美国官员表示，他们不相信乌克兰总统泽连斯基会经手签署所有秘密行动。这些官员称，目前尚不清楚泽连斯基在多大程度上提前知情。

俄罗斯指责乌克兰试图通过无人机袭击暗杀该国总统普京。泽连斯基则立即否认乌克兰参与其中。此外，克里姆林宫还称美国是无人机袭击的幕后黑手，华盛顿则称这种说法荒谬。

在《纽约时报》发表相关报道后，乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）周四表示，乌克兰与该场“奇怪而且毫无意义”的无人机袭击无关。他对路透社指出，俄罗斯正利用西方担忧情势升级的心理，试图通过指责乌克兰发动袭击，让西方减少对乌克兰的武器供应。

俄罗斯：乌克兰试图用无人机暗杀普京

瓦格纳集团将巴赫穆特移交俄军

与此同时，俄罗斯瓦格纳雇佣兵集团周四发表声明称，该集团开始将在乌克兰东部城市巴赫穆特的阵地移交给俄罗斯军方。

这一声明发布的几日前，莫斯科军方曾表示，已在俄罗斯的土地上部署战机和火炮，阻挡从乌克兰越境的“破坏组织”。

本周四，俄罗斯表示，中国欧亚事务特别代表李辉周五将访问莫斯科。李辉5月15日展开欧洲之行，访问了包括基辅在内的欧洲多国首都。

巴赫穆特战役已持续近一年，该城市被夷为平地，瓦格纳集团成员死伤无数。

瓦格纳集团首领里戈津（Yevgeny Prigozhin）在社媒上发布的一支视频中表示：“我们今日将从巴赫穆特撤退。我们将把阵地、弹药和一切移交给军方。”

他补充道：“我们撤退、休息，做好准备，然后我们将得到新任务。”

本周稍早之前，里戈津承认，他招募到的约1万名囚犯在乌克兰战场上阵亡。

这名克里姆林宫盟友去年曾前往俄罗斯各地监狱，说服囚犯与瓦格纳集团一起战斗，以换取承诺的大赦。

（路透社、法新社）

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