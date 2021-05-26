媒体： 特斯拉拟在中国发起召回行动

（德国之声中文网）彭博社、路透社和法新社等多家媒体均报道称，由于车辆的自动驾驶系统出现问题，特斯拉将在中国市场召回大约28万5千台已经售出的车辆。

彭博社援引中国汽车监管部门的消息报道称，这些特斯拉车辆在行使过程中，其自动驾驶系统很容易被无意激活，从而引发交通事故。据称，自动系统被激活后，车辆会突然加速。受到影响的包括在中国生产组装的21万1千台特斯拉Model 3车型，从国外进口的三万五千台同款车辆，以及在中国生产的三万八千台Model Y车型。



竞争压力越来越大

特斯拉宣布，中国相关部门发布了调查报告后，特斯拉已经决定召回涉事车辆，并对这些车辆的车载电脑进行软件升级。

对于电动车制造商特斯拉来说，中国市场至关重要，因为中国占其全球销量的三分之一。中国政府很早以前就已将电动车定义为汽车工业的未来，同时中国又是全球最大的新车销售市场。去年一年，特斯拉在中国的销售额递增了一倍，达到66亿美元。

几年前，特斯拉投资50亿欧元，在上海开设了一家独资汽车制造厂。该厂预计将达到每年五百万台电动车的生产能力。

不过，特斯拉在中国遭遇的竞争压力也变得越来越大。去年，中国电动车销售排行榜上，特斯拉Model 3 已经被中国本土车型取而代之，“蔚来汽车”等中国本土电动车对特斯拉构成了强烈的竞争压力。

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