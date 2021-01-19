媒体: 武汉封城的前三天纪实

(德国之声中文网)半岛电视台1月18日独家播出中国武汉市疫情爆发前几天未曾公开过的新闻画面，揭露中国政府在初期并未致力于防止疫情传播，反而一味阻挠记者进行相关报导。

该影片名为「阻止世界的三天」(3 Days that Stopped the World)，两名中国记者透过偷拍与日记的方式，揭露武汉这个1100万人居住的城市如何在几个小时之内，从对病毒漠不关心，到恐慌蔓延、医院人满为患。这两位记者的姓名经过变造以保护其身份。

这部影片拍摄的时间为2020年1月19日到22日之间。由于该片无法在中国播出，记者们将影片转交给半岛电视台调查报导小组带出中国。

为安全考虑化名为楊駿（Yang Jun）、陈偉（Chen Wei）的两名中国记者在武汉封城之前，也就是1月19日抵达武汉。当时官方的确诊数字只有少数几百人，中国当局对于确诊病例数也三缄其口。大众当时对于新冠病毒的认识浅薄，是否存在人传人可能性还未被证实。

武汉华南海鲜市场在爆出疫情后很快被关闭

武汉华南海鲜市场在爆出疫情后很快被关闭

「这里一切都好」

当时，两位记者抵达武汉勘察情况。他们在华南海鲜市场以及挤满人的医院里面穿梭时，数度遭到警方与保安阻止。人们当时并未佩戴口罩，也称这个病毒引起的症状比流感严重，但不如2002年至2004年间爆发的SARS那么严重。

楊駿在日记中写道: 「当我抵达时，人们看起来一点也不怕也不担心这个病毒。还有人连听都没听过。」他继续写道: 「有个摊贩主人要我脱下口罩。他说『你显然是个过度担心的局外人。这里一切都好。』」

虽然当时华南海鲜市场已经被关闭，政府也已经对病毒起源展开调查，但是武汉官员和北京官员都没有对于情势的严重性提供进一步的信息，把居民蒙在鼓里。

在那个时间点，尽管世界卫生组织已经认知到疫情的存在，但中国和世卫都未慎重考虑过，人传人是可能的。

当人们为了即将到来的春节四处移动与聚会时，当局宣布了武汉将会实施封城。一夜之间，居民们闲散的态度突然转变为恐慌，在封城实施之际，几乎所有人都戴上了口罩。但是这已经太晚了，在上百万人到处移动的城市，病毒已经抓住机会扩散，日后遍及全中国、又扩散到全世界，迄今造成全球超过200万人死亡。

报导揭露，在最开始的关键几天，中国当局欠缺沟通与透明度，是病毒快速传播的原因之一。楊駿在日记中写道，武汉缺乏人员与设备的情况导致许多病患被拒绝治疗，「这是个笑话，医院在隐匿真相。」

警察持续拦截记者

影片与日记也揭露了中国当局如何试图阻挡记者工作，尽管这两位记者是为北京官方媒体工作、而且已经取得武汉市媒体部门许可。

警员从海鲜市场到医院，每次都试图阻挡记者报导事件。

楊駿在日记中写道: 「我无法自由报导。只要政府机构涉入其中，我持续被跟踪与监控。」他说: 「关于疫情的资讯被秘密掩盖，非常难以取得。」

楊駿还提到，他在武汉报导的三天当中，持续被警察与医院人员拦截:「所以我认知到病毒有多严重，报导此事有多敏感、多困难。这完全超出我的想象。」

维权人士呼吁释放公民记者张展

警察一再警告记者该区域被封闭不能拍摄，但是记者们事实上仍然暗中继续录影。楊駿在日记中写道: 「有些议题和故事我们在中国不能报导。例如讨论防疫措施、确认病人感染的方针程序、以及任何有关官员政府或机构隐匿的事物。这些都是不能触碰或报导的。」

半岛电视台补充，自从疫情爆发以来已经有9位中国记者被逮捕或失踪。其中一位公民记者张展在去年12月被判处4年有期徒刑，原因是她的报导涉及「寻衅滋事」。

陈偉在日记中写道:「中国官媒谈论的都是中国以外其他国家的危机与绝望...但在中国的人没有人敢谈论病毒起源自武汉，或是任何武汉地方政府早期犯下的任何错误。」

疫情已成往事?

时光荏苒，两位记者到访武汉之后近一年的今天，新冠病毒已经传播到全世界，抵达全球五大洲、感染了超过9100万人。

在过去几周，数十个国家已经开始了疫苗施打的计划，但是要等到全世界所有人都接种疫苗还需要可观的时间与资源，这也意味着新冠疫情对人类与经济的冲击将会在未来几年持续存在。

然而，陳偉在日记中写道，现在的武汉好似恢复正常了。她写道:「这里的人们几乎不再讨论病毒，就像是很久以前的历史一样。」她补充，人们感到可以身处在中国非常幸运与骄傲，因为「它是第一个控制住疫情的国家」。她写道:「这可能不是真相，但是这是大部份中国人的感受。」

中国外交部告诉半岛电视台，当局在疫情初期采取的措施显著地阻止了疫情进一步扩散。然而，南安普敦大学进行的一项研究称，如果中国当局当初早点采取行动，确诊数字可以被减少很多。

半岛电视台也就新闻自由提问，但中国政府并未回复。

张慈/凝练(半岛电视台)

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