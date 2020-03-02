媒体： 林郑包机接滞鄂港人意在选举

（德国之声中文网）香港政府3月4日及5日一连派出4班包机，到武汉接载469名滞留港人返回。抵港者大部分是滞留武汉人士，也有滞留湖北其他地区的三类紧急个案，包括应届文凭试考生丶孕妇及有紧急医疗需要人士。

每架包机有两名医生丶两名护士随行，港人要全程戴口罩及穿防护衣，抵港前至少量5次体温，抵港後随即被送往新界火炭骏洋邨临时检疫中心，进行14日隔离检疫。

扣除接回来的400多人，目前仍有超过3000人滞留湖北省，分散在省内37个城巿。他们何时能回港，港府至今未有明确的时间表，指要考虑疫情发展，以及香港检疫及医疗系统的承受能力。

被曝滞留港人确诊方派包机

新冠肺炎疫情1月中下旬大爆发，封城后，英美法日韩等多国纷纷派包机撤侨，香港各界也促港府尽快接回数千名滞鄂港人，惟官员以交通不便丶技术困难丶避免交叉感染等理由推搪。

直至2月中旬，当局公布湖北有10名港人确诊，外界舆情升温。迟至2月25日，港府终於宣布派包机到武汉。

港府公布前一星期，建制派政党陆续公开要求政府安排接回港人。派出包机当天，政制及内地事务局局长聂德权带领跨部门团队出发到武汉，身穿医疗防护衣在武汉机场拿横额拍团体照，入境处处长曾国卫更带头以普通话喊口号，为武汉及香港加油，被指政治味道浓郁。

戴口罩外出是必须的

林郑视抗疫为选举工程

事实上，整个包机行动都蒙上政治阴影。香港《苹果日报》2月22日披露，特首办2月中向北京提交一份十多页的抗疫工作报告，从「选举政治」角度分析，指政府希望藉「有效处理疫情」 赢取市民的认同和支持，为建制派在今年9月立法会选举前「创造有利的氛围」，令选情「转危为机」。

报告主动提出两大问题「恳请」中央协助解决，包括口罩供应，以及「容许」港府与湖北省政府商讨安排接回滞鄂港人。文件指两者既可挽回港府管治威信，又可让港人感受到「在一国两制下中央对港人的亲切关怀」，是选前「难得可扭转形势的契机」。

相关报道引起各界哗然，最新民望跌至9%的林郑月娥，被指政治凌驾公共卫生，欲利用抗疫翻盘。

林郑月娥3月3日出席行政会议前会见记者，被多间传媒追问报告是否属实，她仅称特区政府一向不会回应「与中央的沟通或文书往来」，强调防疫工作的每一个决定「都是以科学丶理论为本」。不过《香港01》报导，她以英文回答问题时疑「说漏嘴」，以「内部报告」（internal report）形容该份文件，间接承认报告属实。

抵港后首先测体温

林郑丶建制派貌合神离

据媒体报道，这份"内部报告"一方面揭露林郑为建制派助选，却同时突显两者貌合神离。报告除了提及选举，也指责建制派没和港府站在同一阵线，表现「令人失望」丶「强差人意」，自称处於「四面受敌的困难时刻」。

去年，香港「反送中」运动建制派为林郑护航，导致11月底在地方区议会选举中海啸式大败，不少连任多次的建制派区议员落选。有传媒报导，北京对结果感到吃惊，而林郑月娥选後会见多个建制派政党，当面致歉，但有政党如新民党表示不接受，「期望特首不要只说不做，而是要以实际行动改善施政」。

今年九月香港立法会选举，外界关注建制派是否能够保住长期垄断的过半议席。这次新冠肺炎疫情，港府在封关丶口罩供应丶包机等多个问题上被指背离民意丶反应迟钝，建制派也为了选情，多次跟港府唱反调。

李澄欣（综合报道）