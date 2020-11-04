媒体: 日本将首次与美法联合军演 "亮剑"中国

（德国之声中文网）《产经新闻》报道中称，计划2021年5月举行的三国联合军演将在日本一个无人小岛上举行；海陆军演会将重点放在自然灾害救援行动上面，但一些演习项目也可以作为受到面对攻击时的防御准备。《产经新闻》的报道没有透露其消息来源。

法国海军参谋长范迪尔（Pierre Vandier）在接受《产经新闻》采访时说，"（军演）这个信息是发给中国的"。中国和日本多年来一直在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）问题上存在领土争端。

范迪尔还称，军演展示的是"多边伙伴关系和航行自由"，"我们要展示我们在该地区的影响力，并传递日法合作的信号"。

观察家认为，中国正在强化对钓鱼岛的主权诉求。中国海军围绕这些岛屿群的军事活动增加。这让日本格外警惕。

今年10月底至11月初，美国和日本展开名为"锐剑-21"的陆海空大型军演，以"展现日美同盟的力量"。此后，日本也与美国、印度和澳大利亚举行马拉巴尔联合军演，这次马拉巴尔(Malabar)军演的规模较往年有所扩大，并首次纳入澳大利亚。

王凡/文木（路透社等）

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