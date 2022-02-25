 媒体: 拜登派前国防高官前往台湾以示支持 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2022

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时政风云

媒体: 拜登派前国防高官前往台湾以示支持

据路透社报道，拜登政府将于周一派遣一个由前高级国防官员和安全官员组成的代表团前往台湾，在敏感的当下以示支持。消息人士没有透露这次的访问时机是否与俄罗斯入侵乌克兰有关。台政府周一表示，不应将台湾和乌克兰相提并论。

台湾外交部周一证实拜登指派跨党派资深代表团3月1日至2日搭乘专机访台

台湾外交部周一证实拜登指派跨党派资深代表团3月1日至2日搭乘专机访台

（德国之声中文网）美国拜登政府的一位高级官员告诉路透社，总统拜登将于周一派遣一个由前高级国防官员和安全官员组成的代表团前往台湾。他说，此举今日乌克兰是为了对台湾表示支持。

此次访问由曾任美国参谋长联席会议主席的迈克·马伦（Mike Mullen）率领，这次访问正值俄罗斯入侵乌克兰、台湾加强戒备之际。

路透社报道称，这位不愿透露姓名的美国官员表示，陪同曾在小布什和奥巴马时期担任美国最高军事长官的退役海军上将马伦的，还有小布什时期的前国家安全副顾问奥沙利文（Meghan O'Sullivan）和奥巴马时期的前国防部副部长佛洛諾伊（Michele Flournoy）。

这名官员告诉路透社，两名前美国国家安全委员会亚洲事务的高管葛林（Mike Green）和麦艾文（Evan Medeiros）也将参与出访，目的是“展示我们对台湾持续有力的支持”。

据路透社报道，代表团预计于周二（3月1日）下午抵达台湾，并停留到周三晚上。在此期间，他们计划会见台湾总统蔡英文、国防部长邱国正等高级官员。这位美国官员表示，这个五人代表团“发出了一个重要信号，即美国两党对台湾及其民主的承诺”。但是他没有透露这次的访问时机是否与俄罗斯入侵乌克兰有关。

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台行政院驳斥「今日烏克蘭、明日台灣」的说法

台湾政府周一（2月28日）表示，把台湾的情况与乌克兰的情况联系起来是不合适的，因为两者完全不同，指责有人藉機操作所謂的「今日烏克蘭，明日台灣」。

台湾行政院發言人羅秉成说，台湾與烏克蘭情勢完全不同，包括台灣具國際地緣政治「重要性」、地理環境有200公里海峽區隔「特殊性」，及高科技產業居國際供應鏈「關鍵性」等三大顯著差異。兩者不能相提並論。

针对“战略模糊”的讨论再起

台湾外交部周一证实拜登指派跨党派资深代表团3月1日至2日搭乘专机访台，对访问团表达诚挚欢迎。

此次的马伦代表团是自2021年4月以来首次有前官员在拜登授意下公开访问台湾。2021年4月，美国前参议员陶德（Christopher Dodd）、前副国务卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦柏格（James Steinberg）曾访问台湾，与蔡英文会面。

上周六，一艘美国军舰驶过敏感的台湾海峡。美国军方称之为“例行穿越国际水域”，北京方面则说这是“挑衅行为”。

俄罗斯对乌克兰的入侵让针对美国长期以来有争议的“战略模糊”政策讨论再起。根据这一政策，华盛顿拒绝明确表示在中国进攻时是否会在军事上保卫台湾。有美国议员呼吁进一步明确美国保卫台湾的“义务”，但现行“战略模糊”政策的支持者说，这可能会加剧冲突的风险。

中国驻华盛顿大使在今年1月警告，如果华盛顿鼓励台湾独立，美国和中国可能陷入军事冲突。

（路透社等）

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