媒体: 台湾申请加入CPTPP等机密文件疑似外泄

（德国之声中文网）路透社周五（7月21日）报道，据两名知情官员透露，台湾正在调查一起可能的官方文件泄密案。疑似泄密文件包括有关台湾申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的外交电报和机密报告。

近期网络论坛8kun出现了台湾政府的机密文件，路透社记者对此进行了查阅。一名知情官员表示，初步调查结果显示，这些文件部分属实，但少部分是伪造的，但这名官员没有透露细节。

另一名官员表示，部分文件似乎是“真实的”，但官员们一时无法确定这些泄密文件的来源。

由于事涉敏感，两位官员都要求匿名。

台湾国安局（NSB）在回应路透社的提问时表示，已获悉网上发布的“疑似政府文件”，相关政府部门正在“调查和处理此类信息”。

台湾国安局表示，同时也在调查中国政府是否参与了这起泄密事件。

中国国台办没有立即回应置评请求。

该泄密事件发生之际，有大量报道称，与北京有关的黑客访问了包括美国驻华大使在内的几位美国高级官员的电邮。

台湾外交部在一份声明中回应了国安局的评论，并补充说“很难辨析网上信息的真伪”，并敦促公众对分享不明来源信息保持警惕。

台湾总统蔡英文曾多次警告中国试图在大选前影响公众舆论

此时台湾正处于关键时期。台湾将于明年初举行大选，并正在寻求加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。中国也正在寻求加入该贸易协定，但表示反对台湾加入。

路透社报道说，疑似泄露的机密文件包括台湾国安局对台湾加入CPTPP申请案的“安全评估”报告，以及台湾驻日本和越南代表处就北京和台北就两岸加入该贸易协定问题发回台湾的外交电报。这些文件中还包括一份台湾驻美代表处今年发回的一份有关台美经贸谈判的机密报告。

路透社记者查阅了这些文件，但是无法独立验证其真实性。

台湾和中国大陆都在2021年申请加入CPTPP。目前CPTPP的成员国包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。英国也在本月16日正式加入CPTPP。

北京表示强烈反对台湾加入CPTPP，声称台湾是中国的一部分，没有资格单独加入国际机构。然而，台湾是世界贸易组织的成员，被指定为单独的关税区。

台湾强烈反对中国的主权主张，并表示只有台湾人民才能决定自己的未来。这个拥有2300万人口的岛屿正在为1月举行的总统选举做准备，因此越来越担心黑客和网络攻击。台湾总统蔡英文多次警告中国试图在大选前影响公众舆论。

蔡英文领导的执政党民进党目前正在面对国民党的挑战，相对于民进党，国民党承诺与北京建立更友好关系。

一段时间以来，中国加大了对台湾的军事压力，密集派遣军机进入台湾周边空域。周六（7月22日）台湾国防部表示，中国向台湾派出了数十架战机、进入台湾防空识别区。

台湾国防部在一份声明中说，从周五到周六，中国人民解放军出动了37架军机和7艘军舰。其中包括歼-10战机、歼-16 战斗机以及H-6轰炸机。台湾国防部检测到其中22架战机逾越台海中线。

台湾将于下周开始一年一度的“汉光”演习。

（路透社）

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