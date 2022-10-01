 媒体: 五角大楼计划在德国设立乌克兰指挥部 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2022

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媒体: 五角大楼计划在德国设立乌克兰指挥部

据《纽约时报》报道，美国五角大楼计划在德国威斯巴登设立一个指挥部，统筹美军为乌克兰部队提供的培训服务和装备援助。不过，美国官方尚未公开讨论该提案。

德国格拉芬沃尔（Grafenwöhr）的美军基地已经在培训一些乌克兰将士

德国格拉芬沃尔（Grafenwöhr）的美军基地已经在培训一些乌克兰将士

（德国之声中文网）据《纽约时报》9月29日报道，美国五角大楼计划在德国西部城市威斯巴登（Wiesbaden）设立一个指挥部，统筹美军为乌克兰部队提供的培训服务和装备援助。

报道援引美国军方和政府官员的话说，该指挥部将由一名美国高级将领领导。

报道称，现任和前任美国高级别官员说，这个设立指挥部的计划表明，华盛顿预计俄罗斯对乌克兰和邻国的侵略威胁将长期存在

新设立指挥部干什么？

《纽约时报》报道说，新指挥部将向美国欧洲司令部司令卡沃利（Gen. Christopher Cavoli）负责，并将执行“乌克兰防务联络小组”的决定。“乌克兰防务联络小组”是美国国防部为援助乌克兰而设立的40国联盟平台。

报道说，除了协调其他国家的技术支持中心（如美国提供的武器的维修中心）之外，指挥部还将监督德国培训基地对乌克兰部队的培训工作。

《纽约时报》指出，新设指挥部的项目是以美国过去20年在伊拉克和阿富汗实施的训练和援助计划作为参考模式。

威斯巴登是美国陆军欧洲总部所在地。

尚未公开讨论新指挥部提案

《纽约时报》称，美国官方尚未公开讨论新指挥部提案，一方面是因为有关各方尚未完全磨合，另一方面是因为美方不希望进一步强化俄罗斯总统普京说辞，即俄罗斯战争不是针对乌克兰而是美国和北约。

自从俄罗斯入侵乌克兰以来，美国已经向乌克兰提供了数十亿美元的军事援助。

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