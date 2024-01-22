媒体: 中国广泛游说非西方国家赞扬其人权记录

（德国之声中文网）根据相关文件以及知情外交官向路透社透露，中国最近在游说非西方国家在本周二（1月23日）重要的联合国会议上赞扬其人权记录，北京预计将因在香港和新疆等地的所作所为而在该会议上面临质疑和批评。

四名外交官告诉路透社记者，中国驻联合国日内瓦办事处代表团一直在向各国特使发送备忘录，为定于周二举行的联合国人权理事会对中国人权记录的审议做准备。

中国代表团没有直接回应路透社就所报道的游说活动发表评论的请求。在一份声明中，该代表团表示“坚决反对将人权政治化”，并“促进更加公平、公正、平等和包容的全球人权治理”。

联合国人权高级专员办事处于2022年8月发布报告称，中国政府在新疆“对维吾尔族和其他以穆斯林为主的社群成员进行任意和歧视性拘留的程度可能构成国际罪行，特别是危害人类罪”。中国政府对此被指控的犯罪行为予以否认。周二联合国人权理事会的会议是这份报告发表以来的首次审议。

2022年10月，包括印尼和阿联酋在内的联合国人权理事会成员否决了一项得到美国和其他西方成员支持的动议，该动议呼吁就新疆被指控的侵权行为展开辩论。

中国在新疆打造另类现实

“我恳请贵国代表团……向中方提供宝贵支持”

今年1月初，路透社看到了中国驻多国外交使团发出的一份外交照会：“我恳请贵国代表团在互动对话中……考虑到我们两国之间的友好合作关系，向中方提供宝贵支持，并提出建设性建议。”

另外，路透社获悉中国代表团发给3个非西方国家的其他照会包括了具体的发言要点，包括赞扬中国在妇女权利和残疾人问题上的记录。

一位不愿透露姓名的非洲外交官证实收到了在会议上支持中国的请求，并表示他将按照要求行事。

安提瓜和巴布达在其向联合国提出的问题中使用了中国领导人习近平喜欢的套话，提及中国的“全过程人民民主”，并称赞中国享有“更充分、更广泛、更全面的民主权利”。

中国代表团没有回应置评请求。

对中国人权一次重要的“温度测试”

联合国人权理事会普遍定期审议工作组对中国的人权记录的上一次审议是在2018年。

中国代表团告诉路透社，中国政府“高度重视本次普遍定期审议周期”，北京将派出一个大型代表团，并希望“在平等和相互尊重的基础上”展开对话。

外交官们表示，其他国家有时也会试图影响别国代表在联合国理事会上的发言，但中国的游说规模非同一般。

国际人权服务社的戴维（Raphael Viana David）说：“普遍定期审议是一次非常重要的温度测试，也是各国根据联合国文件表达人权关切的机会。这不应是一次互相吹捧、兄弟携手示好的会议。”

和通常一样，提出在这次审议会议上发言请求的国家数量仍然很高，达到163个。

联合国文件显示，美国提前提交了两页纸的问题，要求中国停止其侵犯人权的行为，包括在全国各地以及西藏、香港和新疆的不公正拘留、强迫劳动和报复行为。

德国将询问新疆拘留营中总共有多少人。

中国一贯拒绝外国对其人权记录的批评，称所有中国人都依法受到平等对待，外国不应干涉其内政。

联合国人权事务专员谈香港与新疆

虽然联合国人权理事会没有法律约束力，但其辩论具有政治影响力，批评者可以借此机会向各国政府施压，迫使其改变政策方向或提供有关个人命运的最新信息。

西藏、维吾尔、香港活动人士和中国异议人士计划于周二在日内瓦联合国大楼外举行抗议活动。

周二的审议之后，联合国将在本周晚些时候公布一份针对中国人权问题的建议清单，并将于6月或7月份发布一份报告。

更多阅读：联合国人权理事会的“中国难题”

（路透社）

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