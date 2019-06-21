 媒体：鸿海应对贸易战 Mac即将“越南产” | 经济纵横 | DW | 26.11.2020

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经济纵横

媒体：鸿海应对贸易战 Mac即将“越南产”

路透社11月26日发布报道称，为应对中美贸易关系恶化的局面，知名苹果代工厂商台湾鸿海集团计划将部分苹果产品生产线从中国转移到越南。此前有分析称，越南是中美贸易战的最大赢家之一。

FILE PHOTO: The logo of Foxconn, the trading name of Hon Hai Precision Industry, is seen on top of the company's headquarters in New Taipei City, Taiwan

鸿海旗下的富士康公司在中国的雇员数量超过100万

DW.COM

中美之间的贸易冲突未见缓解。媒体注意到，为了免受波及，许多苹果公司供应商纷纷将生产基地从中国转移到东南亚国家。中国驻德大使馆严厉谴责德国联邦议院讨论新疆人权问题的声明也引起了德语媒体的关注。

伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。美国人现在从哪里进口手机、电脑、家具和服装？德国之声对此进行了分析。

（德国之声中文网）路透社报道称，鸿海集团（富士康母公司）今日宣布投资2.7亿美元成立富康技术有限公司（FuKang Technology Company limited）。此举旨在将部分苹果产品的产能从中国转移到越南，其中包括Mac及iPad，计划明年上半年便能投产。

日本《日经新闻》此前一天也曾报道称，鸿海将在越南新建公司。一天之后，路透社的报道印证这一消息。

鸿海集团上周刚刚开始在越南生产液晶屏，旨在利用新进签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）带来的优惠条件，增加企业在越南的生产能力。

公开信息显示，鸿海集团在越南已经布局十多年，拥有三家精密组件公司，分别位于北部、接近中国大陆的北宁省和北江省等。

鸿海是台湾规模最大的公司，而其旗下的富士康公司在中国是雇员数量最多的私营企业，总人数超过100万。富士康是全球最大的手机代工厂，主要客户包括苹果和华为等公司。

挣扎在中美两极之间

今年8月，福布斯曾报道称，鸿海子公司富士康计划将产能进一步从中国转移到包括越南在内的其他国家。主要原因是，希望避免因为中美贸易战对企业产生消极影响，并让产品价格对于客户而言更具竞争力。

鸿海董事长刘扬伟在8月12日召开的一次投资人会议上曾表示，全球G2（中国与美国）的发展已成趋势，如何提供两套供应链来服务这两大市场，也是世界趋势，这也是鸿海一直在做的事。为对应这一形势，鸿海将增加在中国之外地区的产能，目的地包括印度、东南亚以及美国。

当时数据显示，鸿海在中国以外的产能占总比30%，而在6月这一数字还是25%。

China Foxconn Vorsitzender Terry Gou

华盛顿打击中国的供应链，鸿海老板郭台铭只好另寻出路

路透社以及此前福布斯的报道中都曾指出，鸿海将部分产能从中国转移，主要原因是中美贸易关系紧张。华盛顿对“中国供应链”的打击，让作为苹果主要供应商的鸿海不得不另寻出路。

多家媒体曾报道称，今年7月鸿海还计划投资10亿美元在印度南部成立一家苹果手机组装厂，以加速中国以外的全球化布局。

除苹果之外，鸿海也为戴尔、惠普、谷歌和特斯拉等多家美国商业巨头提供产品组件。

随着中美贸易争端加剧，遭遇困境的并非只有鸿海一家。许多在中国设厂、为美国企业提供配件的厂商夹在两强之间，左右为难。早在2018年，就有媒体注意苹果供应商开始部分从中国撤出。德国《商报》在该年11月报道称，组装Airpods的歌尔声学股份有限公司Goertek将部分生产线转移到越南，给苹果提供充电产品的正崴精密（Cheng Uei）也开启紧急计划，在泰国、越南和菲律宾开设新厂。

根据美国中国商会2018年10月底发布的研究报告，有一半的受访在华美企计划将产能从中国转移到其他国家，这些想撤出或至少计划部分撤出中国市场的企业中，约75%把厂址锁定东南亚国家。

越南被视为中美贸易战中的最大赢家之一。在中美贸易纠纷的两年中，越南多出口了64亿美元，这几乎相当于该国整个医疗体系全年支出的两倍。2017年底到2019年期间，越南对美国的手机出口翻了一番还多。

观看视频 06:21

中美贸易战的隐秘大赢家

 

石涛（综合报道）

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