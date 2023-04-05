媒体：马克龙、冯德莱恩在中国扮演红白脸？

（德国之声中文网）拉脱维亚报纸《独立早报》（Neatkarīgā Rīta Avīze）写道：“这是一石二鸟的做法。马克龙不仅将证明法国在欧盟中具有重要的决定性作用，而且他还将试图向中方保证，他代表欧盟所有27个成员国说话。因为人们不应该认为法国总统和欧盟委员会主席在与习近平会谈时会持有不同的观点。”

“但事实上，在布鲁塞尔对于如何塑造与北京的关系存在着意见分歧，而且是相当大的分歧。鉴于中国和俄罗斯之间的友好关系，东欧许多国家更倾向于同意华盛顿的观点，即应该大幅提升对中国施压，以遏制其野心。但是，‘老欧洲’则担心会变得过于依赖美国而更倾向于玩自己的政治游戏。当然经济利益也在其中也起着重要作用。”

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荷兰《人民报》（de Volkskrant）评论写道：“欧盟和中国之间的关系一段时间以来一直很紧张。一项重要的投资协议自2021年以来一直被搁置，布鲁塞尔最近采取了一些措施来减少与中国的贸易风险。俄罗斯入侵乌克兰后北京对俄罗斯的支持在欧洲引发恶感。但与此同时，欧洲在经济上依赖中国，不想被卷入美中之间的权力游戏。”

文章写道：“北京对欧洲的策略感到不解，而且将任何批评都看作是无礼的指责。(......)马克龙邀请冯德莱恩（一同访华）来展示欧洲人的团结，但北京却努力分裂欧洲。红地毯是为马克龙铺设的，而冯德莱恩则被描绘成美国的走狗：她想成为北约秘书长，她的7个孩子都有美国护照。中国有针对性的造谣，目的是加强中国人的团结和欧洲人的分裂。”

西班牙《先锋报》（La Vanguardia）评论写道：“欧盟政治和外交在中国的出场随着几天前西班牙首相桑切斯访华而拉开序幕。欧盟委员会主席冯德莱恩和法国总统马克龙随后也开启了他们访问中国的行程。冯德莱恩和马克龙想谈论的主要议题是乌克兰的战争和欧中贸易关系。欧盟支持在乌克兰实施和平计划，但是对中国的倡议持怀疑态度。尽管如此，欧洲希望去探索，习近平（在乌克兰战争中）是否可以发挥调解作用。”

文章写道：“贸易关系也是此次访问的重点。习近平希望继续与欧洲做生意。然而，北京警告说，如果中国感兴趣的领域贸易被减少的话，欧洲将付出高昂的代价。贸易是这个亚洲巨人手中外交政策的主要武器之一。由于投资协议的僵局和北京拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，欧洲和中国的关系已经恶化。这两个欧洲人的访问可能对改变这种情况也不会起到实质作用。”

德国《法兰克福评论报》（Frankfurter Rundschau）评论道：“和一个像中国这样相当困难的伙伴保持力量平衡，这符合戴高乐主义的公式，对法国这种政治大国来说是自然而然的事情。……所以可以想象，马克龙把冯德莱恩带在身边是有意识地想发出双重信号：法国和欧洲都愿意与中国保持良好的关系，但是对中国在乌克兰冲突中扮演的角色以及中国危险的人权状况仍持批评态度。马克龙和冯德莱恩两个人就像是唱红白脸组合，带着互为补充的信息。”

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