媒体：马云现身香港 蚂蚁出售财新股份

(德国之声中文网) 两位消息人士周二 (10月12日)告诉路透社，自从去年年底阿里巴巴受到中央监管打击后，其创办人马云鲜少露面，但他近日现身香港与商业伙伴会面。

他们说，马云曾经是中国最直言不讳的企业家，上周在香港用餐时至少会见了几个商业伙伴。事涉保密，消息人士拒绝透露身份。阿里巴巴则没有立即回应路透社询问。

马云去年10月在上海的一场演讲中批评中国金融监管机构，当时他指责中国的大银行还是「当铺思想」，害了很多企业家。据称他的讲话让高层震怒。纵使马云后来一直保持低调，还是引发一连串事件，马云为实际控制人的金融科技公司蚂蚁集团的首次公开募股（IPO）被叫停，当局宣布对马云创建的阿里巴巴集团进行反垄断调查。

此后马云减少公开露面，人们对他的行踪猜测不断。据多个中国媒体报导，马云最近一次现踪是9月1日视察浙江嘉兴平湖的农业大棚。隔天，阿里巴巴就宣布已启动十大行动，将在2025年前累计投入1000亿元，助力「共同富裕」。

现在传出人在香港，其中一位消息人士称，这是马云去年10月以来首次前往香港。

马云的商业帝国总部在杭州，不过他在香港至少拥有一栋豪宅，一些公司的海外业务也在这里。除了纽约，阿里巴巴也在香港上市。

响应中央政策?

中国媒体《网易科技》12日引述消息人士说，蚂蚁集团已卖出持有财新传媒全部股份，「彻底退出投资」。

报道提到，财新透过4轮融资引入浙数文化、腾讯、CMC 资本、蚂蚁集团等外部投资者，但蚂蚁、浙数文化等已在财新股东名单消失，只有腾讯仍通过深圳利通产业投资基金持有少部分股份。

财经记者平台「深蓝财经」回顾「阿里系」在传媒上的投资，包括阿里巴巴投资香港《南华早报》、衢州新闻网，阿里创投投资上海第一财经传媒。说「当年蚂蚁入股财新传媒时，曾引发阿里巴巴『组建传媒帝国』的评论」。

一些报道将这个动作与中国发改委近日公告连结，这份10月8日公布的《市场准入负面清单（2021年版）》征求意见稿提到，「非公有资本不得从事新闻采编播发业务，不得投资设立和经营新闻机构」。

(综合报道)

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