 媒体：马云现身香港 蚂蚁出售财新股份 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.10.2021

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时政风云

媒体：马云现身香港 蚂蚁出售财新股份

马云在「失言风波」后转趋低调，但他的一举一动仍引起各界关注，现在传出人在香港与商业伙伴见面，他在打什么算盘?

China Shanghai | Jack Ma beim Bund Summit

图为马云在2020年10月24日做为联合国数字合作高级别小组联合主席出席在上海举行的外滩峰会。他说，金融的本质是信用管理。我们必须改变金融的典当理念，依靠信用体系。这场演讲随后让他的集团陷入整改风暴。

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阿里巴巴的马云是近期中共打击私企的第一个目标。现在，滴滴出行、美团外卖、新东方、好未来和高途等等企业一一遭到重击。全球投资者也对此感到不安。

过去几年里，中国出现了大量高科技巨头。这也是中国领导层倾力扶持的结果。如今，双方这段相亲相爱的蜜月期已结束。

阿里巴巴创办人马云去年高调抨击中国金融体制後，其一举一动都备受关注，早前有传他失踪丶甚至被软禁，最新的动态透露出什麽？

(德国之声中文网) 两位消息人士周二 (10月12日)告诉路透社，自从去年年底阿里巴巴受到中央监管打击后，其创办人马云鲜少露面，但他近日现身香港与商业伙伴会面。

他们说，马云曾经是中国最直言不讳的企业家，上周在香港用餐时至少会见了几个商业伙伴。事涉保密，消息人士拒绝透露身份。阿里巴巴则没有立即回应路透社询问。

马云去年10月在上海的一场演讲中批评中国金融监管机构，当时他指责中国的大银行还是「当铺思想」，害了很多企业家。据称他的讲话让高层震怒。纵使马云后来一直保持低调，还是引发一连串事件，马云为实际控制人的金融科技公司蚂蚁集团的首次公开募股（IPO）被叫停，当局宣布对马云创建的阿里巴巴集团进行反垄断调查。

此后马云减少公开露面，人们对他的行踪猜测不断。据多个中国媒体报导，马云最近一次现踪是9月1日视察浙江嘉兴平湖的农业大棚。隔天，阿里巴巴就宣布已启动十大行动，将在2025年前累计投入1000亿元，助力「共同富裕」。

现在传出人在香港，其中一位消息人士称，这是马云去年10月以来首次前往香港。

马云的商业帝国总部在杭州，不过他在香港至少拥有一栋豪宅，一些公司的海外业务也在这里。除了纽约，阿里巴巴也在香港上市。

响应中央政策?

中国媒体《网易科技》12日引述消息人士说，蚂蚁集团已卖出持有财新传媒全部股份，「彻底退出投资」。

报道提到，财新透过4轮融资引入浙数文化、腾讯、CMC 资本、蚂蚁集团等外部投资者，但蚂蚁、浙数文化等已在财新股东名单消失，只有腾讯仍通过深圳利通产业投资基金持有少部分股份。

财经记者平台「深蓝财经」回顾「阿里系」在传媒上的投资，包括阿里巴巴投资香港《南华早报》、衢州新闻网，阿里创投投资上海第一财经传媒。说「当年蚂蚁入股财新传媒时，曾引发阿里巴巴『组建传媒帝国』的评论」。

一些报道将这个动作与中国发改委近日公告连结，这份10月8日公布的《市场准入负面清单（2021年版）》征求意见稿提到，「非公有资本不得从事新闻采编播发业务，不得投资设立和经营新闻机构」。

(综合报道)

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