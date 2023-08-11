 媒体：首批乌飞行员明年中结束F-16受训 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2023

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媒体：首批乌飞行员明年中结束F-16受训

据美媒引述匿名乌克兰官员称，首批F-16受训乌克兰飞行员仅6人，先接受四个月英语培训，明年进行六个月战斗培训。这意味着，他们具备飞行F-16的能力要到明年夏天。

Ukraine, Kiew | Selenskyj besucht Luftstreitkräften seines Landes

乌克兰总统泽连斯基8月6日视察空军

（德国之声中文网）据《华盛顿邮报》8月11日引述两名匿名的乌克兰官员称，首批接受F-16培训的乌克兰飞行员仅六人。另有两名飞行员在候选名单上。

据德新社报道，7月17日，乌克兰空军宣布，首批乌克兰飞行员已做好准备前往外国接受F-16培训，之后还将有第二批。6月，荷兰曾宣布，培训乌克兰飞行员将在近期内展开。

荷兰和丹麦国防部长曾于7月11日北约峰会期间宣布，乌克兰飞行员的F-16培训将于8月在罗马尼亚展开。两国领导着一个培训乌克兰战斗机飞行员的联盟，该联盟共有11个国家，其中包括英国、波兰和加拿大。德国不在其内。该战斗机联盟于5月在七国峰会期间创立。

据《华盛顿邮报》报道，尽管首批受训的6名乌克兰飞行员已掌握流利的英语，仍必须在英国上四个月的英语课，学习与战斗机相关的专业术语。该培训将同时对地面人员进行。报道引述乌克兰官员称，丹麦要求所有人员同时受训，而不是先对飞行员培训。

该报道引述乌克兰官员称，之后的战斗训练将于明年1月展开，届时将持续六个月。第二批也有相同人数，比第一批晚六个月结束培训。

《华盛顿邮报》引述美国美国官员称，乌克兰最好的飞行员预期会留在乌克兰，因战事仍在进行。乌克兰空军一名准将霍鲁佐夫（Serhii Holubtsov）向该报表示，乌克兰飞行员过去一年在执行任务的间隙曾上网课学习英语。

该报同时引述美国官员称，乌克兰迄今仅提供了八名飞行员的名单。一位匿名的美国官员称，拜登政府近期收到了一份飞行员名单。这位官员称："乌克兰只有少数几位可以开始受训的飞行员，还有大约20多个他们说需要额外及接受英语培训的飞行员。"报道称，这样少的人数在华盛顿引发疑问，基辅在战事中间如何能准备好开展这样一项雄心勃勃的计划。

西方战机为什么对乌克兰至关重要？

（德新社、华盛顿邮报）

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