 媒体：阿联酋聊天应用ToTok是″窃听工具″ | 科技环境 | DW | 23.12.2019

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科技环境

媒体：阿联酋聊天应用ToTok是"窃听工具"

媒体报道称，中东地区最受欢迎的应用之一ToTok被阿联酋当局用于窃听数百万用户的信息。网络安全专家称，该应用无须后门即可进行窃听。

China Sanya | Frau macht einen Selfie (picture-alliance/Photoshot/Xinhua/c. Wenwu)

在阿联酋，包括WhatsApp和Skype都是被禁的应用

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（德国之声中文网）据《纽约时报》周日（12月22日）报道，视讯和文字消息应用ToTok是阿联酋的"窃听工具"。

该报引述"了解一份机密情报评估"的美国官员称，ToTok可用于"追踪在手机上安装该应用者的每个对话、动向、关系、约会和音像。"

在阿联酋，ToTok居聊天应用排行之首，此外还有欧洲、美国、中东其他地区的用户。

在阿联酋，大多数VoIP语音应用被禁，包括WhatsApp和Skype。这让ToTok成为对阿联酋用户有吸引力的替代应用。

该应用已从苹果和谷歌应用商店下架。

周日，ToTok发表声明称，"因技术原因暂时无法在这两个应用商店提供"。

声明称，三星、华为和小米等手机用户仍可照常使用。

《纽约时报》采访的一位网络安全研究者沃斗（Patrick Wardle）在相关报道前面发表了一则技术分析，题为"大规模监控，是件（不）复杂的事"。

沃斗表示，他的技术分析"显示ToTOk只是完成它本来就声称要做的事……其实没有更多别的"。

他写道："假如ToTok真的就是设计用来窃听用户的，那么该应用这一'合法'功能的天才之处就在于，无须利用任何漏洞或任何后门、病毒软件，就可以进行全部的大规模监控"。"再说一次，只不过是能提供该国大比例人口的深度信息的'合法'功能。"

 

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