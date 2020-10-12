 媒体：阿富汗总统或不接受美国和平方案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2021

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时政风云

媒体：阿富汗总统或不接受美国和平方案

据内部人士透露，阿富汗总统加尼（Aschraf Ghani）将拒绝美国提出的和平计划，而要在自己所定计划框架内，半年后举行大选。

München MSC | Aschraf Ghani, Präsident von Afghanistan

 （德国之声中文网）路透社从两名阿富汗高级政府官员处获悉，加尼将于下月在土耳其举行的国际会议上提出该建议。

其中一名官员告诉记者：“我们在伊斯坦布尔会议上提出的和平方案中将包括这一内容：如果塔利班同意停火，就提前举行总统选举。”他表示，加尼总统绝不会按美国计划中设想的那样提前下台，“任何未来政府都应经由民主程序产生，而不是假手政治交易。” 

喀布尔总统府一名发言人拒绝就此置评。美国此前提出的和平计划中包括：成立临时政府，约一年前当选的加尼提前辞职。美国特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）目前正向各有关方面介绍一份相应方案。

有外交官指出，若无加尼的支持，美方提出的这一和平计划碍难实施。无论如何，激进的伊斯兰塔利班和阿富汗政府之间在卡塔尔举行的谈判陷入僵局。

Afghanistan Kabul | Graffiti Zalmai Khalilzad & Mullah Baradar

喀布尔街头政治涂鸦：美国特使哈利扎德与塔利班谈判代表

美国处于时间压力之下。特朗普总统任职期间，美方曾宣布计划在2021年5月1日之前从阿富汗撤出最后2500名美军，以结束美国有史以来时间最长的这一军事行动。不过，新任总统拜登上周声明，遵守这一期限将很困难。塔利班则威胁说，如果美军不在这一期限之前全部撤离，就将采取行动。

阿富汗是本周一（3月22日）开始在布鲁塞尔举行的北约外长会议主题之一。德国外长马斯（Heiko Maas）在会议首天即表示，“我们不能因过早从阿富汗撤军而冒塔利班重返暴力、试图使用武力掌权的风险。…… 在那里，我们承担着重大责任。” 

 

凝炼/叶宣（路透社）

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塔利班一名发言人接受美国CBS广播公司采访时表示，塔利班希望特朗普能赢得大选，并从阿富汗撤出美军。  

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美国和塔利班签署了一项旨在结束阿富汗战争的历史性协议。次日，阿富汗总统贾尼表示拒绝执行协议中的一项重要条款——释放大约5千名塔利班囚犯。随后特朗普亲自打了一通电话给塔利班领导人。  

美国和塔利班签署历史性协议

美国和塔利班本周六在卡塔尔签署了一份具有里程碑意义的协议，为阿富汗内部和平谈判铺平道路。协议内容包括美军逐步撤离阿富汗。  

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