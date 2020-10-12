媒体：阿富汗总统或不接受美国和平方案

（德国之声中文网）路透社从两名阿富汗高级政府官员处获悉，加尼将于下月在土耳其举行的国际会议上提出该建议。

其中一名官员告诉记者：“我们在伊斯坦布尔会议上提出的和平方案中将包括这一内容：如果塔利班同意停火，就提前举行总统选举。”他表示，加尼总统绝不会按美国计划中设想的那样提前下台，“任何未来政府都应经由民主程序产生，而不是假手政治交易。”

喀布尔总统府一名发言人拒绝就此置评。美国此前提出的和平计划中包括：成立临时政府，约一年前当选的加尼提前辞职。美国特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）目前正向各有关方面介绍一份相应方案。

有外交官指出，若无加尼的支持，美方提出的这一和平计划碍难实施。无论如何，激进的伊斯兰塔利班和阿富汗政府之间在卡塔尔举行的谈判陷入僵局。

美国处于时间压力之下。特朗普总统任职期间，美方曾宣布计划在2021年5月1日之前从阿富汗撤出最后2500名美军，以结束美国有史以来时间最长的这一军事行动。不过，新任总统拜登上周声明，遵守这一期限将很困难。塔利班则威胁说，如果美军不在这一期限之前全部撤离，就将采取行动。

阿富汗是本周一（3月22日）开始在布鲁塞尔举行的北约外长会议主题之一。德国外长马斯（Heiko Maas）在会议首天即表示，“我们不能因过早从阿富汗撤军而冒塔利班重返暴力、试图使用武力掌权的风险。…… 在那里，我们承担着重大责任。”

凝炼/叶宣（路透社）

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