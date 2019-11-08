 媒体：那一晚， 默克尔质问马克龙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2019

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时政风云

媒体：那一晚， 默克尔质问马克龙

法国总统马克龙不久前抛出“北约脑死亡”说，引起舆论哗然。有报道称，德国总理默克尔随后在公开场合对法国总统表达了不满。

Frankreich Toulouse | Emmanuel Macron & Angela Merkel (Reuters/R. Duvignau)

德法领导人的关系微妙（2019年10月26日资料图片）

（德国之声中文网）据《纽约时报》报道，11月10日在纪念柏林墙倒塌30周年庆祝活动的一次晚宴上，默克尔终于找到了当面怼马克龙的机会。"我理解你对于破坏性政治的偏好"，据说她对马克龙这样说："可是我厌倦了一次次收拾你打破的瓷器碎片，把它们粘合起来，以便下次再跟你坐在一起喝茶。"

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这段对话的背景是马克龙之前对北约的"出言不逊"。马克龙本月初在接受英国《经济学人》采访时表示说，"我们目前经历的是北约的脑死亡"。此言一出，在欧洲范围引起哗然。北约秘书长斯托尔滕贝格间接地对马克龙提出警告，称这种讨论会造成欧盟内部分裂。

默克尔也随即表示并不认同马克龙的说法。"我认为，即使我们面临问题，即使我们需要更多协调和理解，没有必要这样一棒子打倒"，她面对媒体表示，马克龙"选择了夸张激烈的字眼，这不是我对北约内部协作的看法。"

《纽约时报》报道称，在当面受到默克尔指责后，马克龙为自己辩解称，鉴于北约目前的状况，特别是美国和土耳其在叙利亚的所作所为，他不可能若无其事地在12月初前往伦敦参加北约峰会，"我不能坐在那里，就好像什么也没发生一样"。

Wechsel an der EZB Spitze (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

"我不能坐在那里，就好像什么也没发生一样"

"性格差异"

报道引述德国国际安全事务研究所的研究员梅杰（Claudia Major）指出，马克龙对默克尔务实却不紧不慢的作风、德国联邦制度和大联合政府的相互掣肘已经失去了耐心。另一名未具名的法国资深官员则认为，马克龙对默克尔有误解，把她的谨慎导致的踯躅不前看作是一种背叛。

除了北约的未来，在欧盟改革、财政、防务和能源政策方面，德法领导人的立场和设想也相去甚远。默克尔今年早些时候曾承认，德法之间确实在"角力"，但她认为与法国总统的分歧源于"性格差异"以及"对各自角色的理解不同"。

对晚宴上德法领导人"私聊"的报道发表后，德国政府发言人周日回应媒体问询表示："对于不对外公开的谈话的内容，我们原则上不作评论，因此对据称被引述的发言不做表态。"

默克尔的党内同僚、基民盟外交政策专家勒特根（Norbert Röttgen）则对报道所提到的默克尔的立场表示赞同。勒特根在接受《图片报》采访时说，他"很能理解"默克尔的想法。"我们必须将同法国的关系重新引上建设性的轨道"，他指出，德国不应只是坐等别人提出建议，而应该主动拿出方案，比如德法共同建设5G网络，或者双边的创新国债基金。他认为德国"可以从德法理念的修理工变为推动者"。

 

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