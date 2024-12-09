媒体：近90艘中国军舰、海警船在台湾周围行动

台湾安全消息人士称，目前有将近90艘中国海军和海警船只在台湾、日本南部岛屿以及东海和南海附近海域行动，其中约三分之二为海军舰艇。此前有报道称 ，台湾方面研判，北京可能会在台湾总统赖清德结束对南太平洋岛国访问后不久进行新一轮军演。

（德国之声中文网）路透社周一（9日）引述台湾安全消息人士说法报导，目前有将近90艘中国海军和海警船只在台湾、日本南部岛屿以及东海和南海附近海域行动，其中约三分之二为海军舰艇。消息人士称，在台湾总统赖清德结束太平洋岛国的出访行程后，预计北京将发起另一起军演回应。

台湾国防部也在声明中指出，中国已在福建省和浙江省以东空域，开设了7处为期3天的“空域保留区”，台湾军方已开设应变中心，保持高度戒备，并同步启动备战操演，依敌情威胁等因素，于战术位置实施演练。

空域保留区是在特定的时间内，保留并分配给保留并分配给特定用户使用，但根据国际规则，其他航班在获得许可后仍可通过。

台湾国防部强调：“任何单方面非理性挑衅行动，都可能严重破坏印太区域和平稳定，且为国际社会所不乐见”，并表示台湾方面将秉持“不升高冲突、不引发争端”原则，应对各种灰色地带侵扰行动。

包围台湾外岛的中国渔船 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

台湾海巡署周一中午亦表示，中国海警船自6日凌晨起便出现异常动态，共有3艘海警船在台湾东部绿岛附近约50至60里海域滞留，9日再新增4艘海警船编队向台湾西南海域航行，不过均未进入台湾禁限制水域。

海巡署称，台湾方面已部署巡防舰采“一对一”平行应对中国海警船，全程严密监控。

中国国防部则未立即回应是否将在台湾周围展开军演。

在周一举行的中国外交部新闻例会上，有媒体记者提问“中国是否正在台岛附近进行军事演习？”外交部发言人毛宁回应表示：“台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政，中方将坚定维护国家主权和领土完整。”

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（路透社等）

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