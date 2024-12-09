媒体：近90艘中国军舰、海警船在台湾周围行动

媒体：近90艘中国军舰、海警船在台湾周围行动2024年12月9日
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（德国之声中文网）路透社周一（9日）引述台湾安全消息人士说法报导，目前有将近90艘中国海军和海警船只在台湾、日本南部岛屿以及东海和南海附近海域行动，其中约三分之二为海军舰艇。消息人士称，在台湾总统赖清德结束太平洋岛国的出访行程后，预计北京将发起另一起军演回应。
台湾国防部也在声明中指出，中国已在福建省和浙江省以东空域，开设了7处为期3天的“空域保留区”，台湾军方已开设应变中心，保持高度戒备，并同步启动备战操演，依敌情威胁等因素，于战术位置实施演练。
空域保留区是在特定的时间内，保留并分配给保留并分配给特定用户使用，但根据国际规则，其他航班在获得许可后仍可通过。
台湾国防部强调：“任何单方面非理性挑衅行动，都可能严重破坏印太区域和平稳定，且为国际社会所不乐见”，并表示台湾方面将秉持“不升高冲突、不引发争端”原则，应对各种灰色地带侵扰行动。
台湾海巡署周一中午亦表示，中国海警船自6日凌晨起便出现异常动态，共有3艘海警船在台湾东部绿岛附近约50至60里海域滞留，9日再新增4艘海警船编队向台湾西南海域航行，不过均未进入台湾禁限制水域。
海巡署称，台湾方面已部署巡防舰采“一对一”平行应对中国海警船，全程严密监控。
中国国防部则未立即回应是否将在台湾周围展开军演。
在周一举行的中国外交部新闻例会上，有媒体记者提问“中国是否正在台岛附近进行军事演习？”外交部发言人毛宁回应表示：“台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题是中国内政，中方将坚定维护国家主权和领土完整。”
（路透社等）
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