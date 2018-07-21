 媒体：谷歌计划在中国使用″过滤版″搜索引擎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2018

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时政风云

媒体：谷歌计划在中国使用"过滤版"搜索引擎

据美国新闻网站The Intercept周三（8月1日）报道，网络巨头谷歌计划在中国推行一种经审查的搜索引擎，能有效屏蔽上了黑名单的网站及有关人权、民主、宗教和和平示威等搜索词。

Google Online-Shopping - IT-Unternehmen l Strafen (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

谷歌多年来一直无法在中国大陆经营其搜索类的主营业务

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谷歌投资别的公司其实不是新闻，但仍处于“退出”状态的谷歌投资中国公司就是新闻了。在争夺亚洲市场主导权的战役中，谷歌宣布参股中国一家互联网零售业巨头，走“曲线”回归中国市场。 (18.06.2018)

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（德国之声中文网）有报道，为竞争中国生意，谷歌向中国当局作出让步。著名调查新闻网站The Intercept周三援引谷歌文件及熟悉内情人士报道说，这家Alphabet的旗下公司将在中国市场推出一种经过审查的搜索引擎。

报道称，从2017年春季以来，就已在实施这一取名为"Dragonfly"的项目。该引擎在中国的特殊任务是，屏蔽特定的网页和搜索词，其中就包括人权、民主、宗教及和平示威。根据中国当局的批准时限，该搜索引擎可能在6到9个月之后进入市场。

与其旗下视频网站YouTube一样，谷歌的搜索引擎在中国被封。一段时间以来，美方加大了努力，指望通过合作和投资在中国这一重要市场插入一脚。在中国，百度是最大搜索服务商，上季度，经营额增加近四分之一，达到约33亿欧元。百度大举投资汽车生意和人工智能。

  • Symbolbild Krawatte Schlips Krawattenknoten (Fotolia/Robert Kneschke)

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    如何打领带？

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  • Symbolbild Kuss (picture-alliance/dpa/F. May)

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  • Schwangeren Bauch (Fotolia/Andres Rodriguez)

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  • Adipositas in Deutschland (picture-alliance/dpa)

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    “如何减肥？”跟“如何画画？”也在全球网民热搜得10大问题之列。肥胖是当下困扰着许多人的问题。据称，全球目前有30%的人口有肥胖问题。健康专家警告说，避免有损健康的减肥方式。减肥没有捷径，要“管住嘴、迈开腿”。

  • Symbolbild Finanzen - Geld anlegen (picture alliance/dpa Themendienst/Wuestenhagen)

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    如何赚钱？

    或许有人会惊讶，怎么赚钱这种问题连小孩子都能回答：上班就能挣钱。而热搜得背后可能预示着，越来越多人真正想知道的是如何赚大钱！

  • English breakfast (picture-alliance/Food and Drink Photos/G. Ainsley)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    煎饼和法国吐司

    谷歌热搜前10大问题呈现出一个有趣现象：一边有人想知道，怎么减肥？一边有人想知道，怎么只做美食？尤其是如何制作煎饼和法国吐司。可有时人就是这么矛盾：嘴里边吃，心里却告诉自己要减肥。

  • Bewerbung - Vorstellungsgespräch (picture alliance/dpa/B. Pedersen)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    如何写一封求职信？

    当代职场的“铁饭碗”越来越少，因此如何正确书写一封求职信自然已成为求职者要掌握的基本技能。

  • Deutschland Wetter Hitze Mann am Strand (Imago/Jochen Tack)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    如何减掉肚子上的赘肉？

    对于这一问题，谷歌搜出的答案是：减掉肚子上的肉并不容易，不要认为每天只做几个仰卧起坐就能减。全身有氧运动是消耗腹部脂肪的第一步。

    作者: 严严


 

凝炼/达扬（路透社）

 

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谷歌公布十大“求救”热搜问题

谷歌（google）官方最近公布一项调查：全球网民在谷歌搜索的以“如何”开头的“10大热门问题”，而且还给出了解决之道。 (05.09.2017)  

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