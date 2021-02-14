媒体评特朗普弹劾案：华盛顿的政治文化已堕落

（德国之声中文网）

美国CNN：不是特朗普的胜利

美国CNN电视台发表评论指出，虽然没有被定罪，但这不是特朗普的胜利。

前总统特朗普在弹劾案的最后能逃脱定罪，这一点人们从来没有过疑问。在参议院两党阵营50席对50席的情况下，67票的宪法门槛很难逾越。更何况，目前是政治分裂、两极分化严重的时代。

“不过，即便从一开始就知道最后的结局，讲述特朗普无耻言行的故事非常必要。

这绝非是特朗普的胜利。

虽然他避免了遭受制裁，但这场审判对他施加了更持久的惩罚，向世界和历史显示了他在国会大厦的骚乱中扮演的疯狂角色。

如此，特朗普成为因涉嫌阴谋罪而唯一被两次弹劾的总统被载入史册。

虽然特朗普周六逃脱了定罪，也保住今后担任公职的资格。然而，审判中所讲述那些故事 --它们给人留下深刻印象、令人信服，在大多数美国人的眼中，他已被取消了资格。

他今天逃脱判决，但这次弹劾让他无法逃脱历史的审判。“

主诉民主党议员Jamie Raskin：不能让特朗普逃脱审批

英国BBC：特朗普将付出沉重代价

这是一次历时仅仅5天的弹劾程序，虽然时间最短，但意义重大。它开创了前总统受审的先例，它让刚刚下台的总统名誉扫地。而他留下的政治动荡也为今后的斗争奠定了基础。

BBC认为，特朗普不得不为这场弹劾付出沉重代价：

弹劾一结束，特朗普便在一份声明中庆祝他被宣布无罪，谴责民主党人，表示他的政治运动才刚刚开始。

“然而，特朗普以及他的运动并没有从这场弹劾审判中全然脱险。众议院的起诉案件中最令人难忘的部分包括特朗普的支持者戴着 ‘让美国再次伟大 ’的帽子，挥舞着特朗普的旗帜，冲进国会大厦的视频。

这些画面将永远与特朗普的名字联在一起。从此以后，他举行的每一次集会都会唤起人们对那次骚乱的记忆，虽然可能不会导致在共和党人阵营出现巨大（选票）损失，但独立选民、温和派，不太可能忘记。“

BBC的分析文章尤其指出参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）的行为特别富有 “戏剧性“ 。 1月6日冲击国会事件后，麦康奈尔数周以来没有回避对特朗普的批评。“然而，周六上午，他通知他的参议员们，他将支持无罪判决。”

在参议院做出最终判决后，麦康奈尔解释了原因。他谴责特朗普的行为是 "可耻的失职"：

“毫无疑问，特朗普总统对挑起当天的事件负有实际和道德责任”。

他说，他投无罪票是因为前总统没有资格接受弹劾审判。他说，如果遵循这样的先例，任何私人公民 --无论地位如何 -- 都可能被国会弹劾，并被裁定没有资格担任公职。

德国《明镜》：华盛顿的政治文化已经堕落

德国《明镜》周刊写道，人们知道，如果不对特朗普定罪，便意味着为今后暴力攻击民主制度打开闸门，为仇恨言论拆除屏障，最终，对暴力的崇拜会大行其道。尽管如此，弹劾程序最终以宣布特朗普无罪而结束。只能说，“对特朗普的政治审判是一场闹剧”。

“特朗普的政治豁免权显示出华盛顿的政治文化早已堕落。保全自己高于政治信仰。现在，激进的暴力将继续蔓延。”

“荒谬的是，反对为特朗普定罪的参议员本身就是冲击国会大厦的受害者。正如诉状展示的证据，当日他们中一些人险些遭受生命危险。弹劾案再明确不过地显现，如果特朗普不受惩罚，1月6日的悲剧还将重演，且会更为严重。”

“第二次弹劾案的失败告诉人们，共和党早已向右转，并在特朗普的魔咒之下不能自拔。过去4年里已习惯对特朗普唯命是从，迎头而来的推文让对手毫无抵挡之力，很多人今天想起来仍不寒而栗，虽然特朗普已被推特永久开除。”

《明镜》最后提到特朗普今后的政治生涯：即便是保守倾向的《华尔街日报》也认为，特朗普虽有“无罪”判定的保驾，但其政治遗产受到永久性的损害，假如他参加2024年的总统竞选，其支持者和共和党还会清楚地记得，特朗普曾“出卖”了他们。不过，特朗普本人不会这样看。他在无罪宣判后发布的声明中说，“我们历史性的、爱国的美好运动，才刚刚开始。”

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