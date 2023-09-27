媒体：许家印或已被警方监视居住

（德国之声中文网）据彭博社（Bloomberg）周三援引知情人士报道，恒大集团董事长许家印目前已经被中国警方控制。

这些拒绝透露身份的消息来源称，许家印是本月早些时候被警方带走的，目前处在“监视居住”状态下。

一般情况下，警方采取“监视居住”措施的人员并不一定要受到刑事指控。但是他不能离开指定居住地点，而且也不得在未经允许的情况下与外界进行联系，护照、身份证等重要证件也须上交。不过根据中国刑事诉讼法，监视居住执行时间最多不能超过6个月。

法新社记者致电恒大在香港和大陆的办公室询问此消息，都未得到回应。彭博社记者也未能联系到广东警方置评。

恒大危机已经上升到刑事司法层面？

彭博社的报道分析指出，许家印被警方控制的消息，意味着围绕中国房地产巨头恒大的整个事件已经进入了刑事司法体系的层面。

8月份，恒大地产被立案调查，恒大金融集团旗下的恒大财富、恒大人寿高管被采取刑事强制措施或者被带走调查。而许家印与妻子丁玉梅离婚一事此前被曝光，也被外界解读为分割财产的举动。

再加上几天前恒大方面宣布，由于其主要业务领域恒大地产正在被调查，目前的状况无法满足新票据的发行资格。加上房地产销售情况不如预期，因此有必要重新审视建议重组的条款。如果不能达成和债权人就债务重组达成新的协议，债券持有人可能会提请对该公司进行清盘，这将会给本就不振的中国房地产市场带来更大压力。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



昔日中国首富的沉浮录

许家印出生于1958年，家境贫寒的他是中国商人“白手起家”的代表。许家印自称阅历“很简单”——毕业后给国企打了10年工，又给私企打了5年工，最后自己做老板。

2017年，许家印超过阿里巴巴创始人马云、腾讯创办人马化腾，以2900亿人民币的资产跃升为中国首富。次年当选为全国政协常委。他也一度被认为与政界联系最为紧密的中国商人之一。

然而随着中国政府收紧对房地产市场的监管，打击过度杠杆和房产投机行为，恒大的债务问题开始显现。2021年，这家中国房地产巨头经营状况不断恶化，债务违约现象频发。

中国央行将恒大的危机归咎于“自身管理不善”和“无限制的扩张”。中国政府要求许家印动用个人资产为恒大集团还债。

截止今年6月底，恒大集团所欠的债务总额估计达到3280亿美元——北京认为，这样的巨额债务对中国金融体系和整体经济健康状况构成无法接受的风险。



（法新社、彭博社等）

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