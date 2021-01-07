媒体观点：民主并非坚如磐石

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》评论认为：特朗普鼓励了对国会的冲击，但他并非唯一的“纵火者”。

评论写道：“国会这一美国民主殿堂混乱多个小时后，警察重新夺回控制权，民选代表恢复工作。这是一个极为重要的信号。但下一步呢？国会遭冲击打碎的玻璃还可以很快修补，但巨大的政治损失或许会影响持续多年，该如何修复呢？”

评论写道：“玩火如果没有发生火灾，就看不到危害。但特朗普远非唯一的纵火者。”

“一个民主国家体制并非坚如磐石，而是需要持续的护理。这一制度可以被伤害，近些天和近几周令人震惊的事件提醒了这一点。”

评论写道：“在美国，再次弹劾总统特朗普的呼声再起，因为甚至不愿让他继续执政任期内的最后两周。毫无疑问，有充分的论据支持这一观点，即特朗普不民主以及违反宪法的行为符合弹劾条件。”

“然而，这并非走出目前危机的途径。这样的行为方式将具有过快执法的不值得尊重的特征。此外，这样做还忽视了一个事实，即就在两周前，特朗普才获得7400万美国人的选票支持，—这超过了历任共和党总统。如此庞大的一部分人口表达了对特朗普的支持，是无法在华盛顿以快速的方式抹去的。此时此刻，美国需要的是沉思，希望这样能带往正确的答案。”

德国《时代周报》评论认为：特朗普的支持者冲击了华盛顿的国会，特朗普本人应当为此负全责。

文章写道：“拜登获胜后，乐观主义者说，民主体制将不会被特朗普这位总统压垮。……所有出于对特朗普的忠诚而试图搅扰国会对选举结果的象征性证实程序的众议员和参议员，鉴于现在的暴力，最好都能有所反省。参议院多数派领袖麦克康奈尔在街头抗议激化前，很晚才最终对这一疯狂的过渡期发声，警告这样的行为或造成永久的损害。但他和所有面对特朗普保持沉默的人一样，已经带来了损害。”

德国《南德意志报》评论写道：“这些耻辱的画面，将铭刻入美国的共同记忆中。自从内战以来，该国总体上始终对国会这一民主殿堂、宪法秩序的象征有着共同的自豪感，首都的国会辩论时常充满感情。国会近乎成为一种国家宗教的场所，是所有人都听命服从的。但如今，这一殿堂被破坏，—多数美国人会感到深深的心痛。特朗普的支持者竟然对世界历史第二悠久的民主政体的象征并无尊重。”

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