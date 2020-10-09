媒体：西方警觉中共全面渗透

(德国之声中文网) 《澳大利亚人报》周日(12月13日)报导，中共已经渗透到澳大利亚、英国和美国驻上海领事馆，甚至在世界各地的大型企业都设有支部。根据报导，由中国官方机构将中共党员安插到西方国家使馆的做法至少已有5到10年。

报导引用的2016年官方党员名单据说最早是从上海的伺服器流出，该名单详列上海195万名中共党员的详细资料，包括他们的姓名、职位、出生日期和民族，甚至还有地址和电话号码。根据报导，这些党员分属于79000多个中共党支部，其中许多支部设立在公司或组织内部。

根据英媒《星期日邮报》，该数据库最初是在9月时，由一名中国异议人士透过加密的即时通讯应用Telegram 泄露给各国议会对华联盟（IPAC）。IPAC由全球150多名关注中国政府影响力和活动的议员所组成。

在数据安全分析机构互联网2.0的帮助下，IPAC在对材料进行鉴定后，将数据库传给了包括《澳大利亚人报》和《星期日邮报》在内的全球4家媒体机构。

西方使馆的中共党员

《澳大利亚人报》报导提到，外泄数据库的名单包含了位于上海这个中国最大城市暨最大金融中心的中共党员名单。报导特别指出，驻上海的领事馆中，至少有10个中共党员被聘为高级政务和政府事务专家、办事员、经济顾问和行政助理。

《澳大利亚人报》报导，泄露的数据库显示，中共有许多党员曾经或目前受雇于澳大利亚、美国、英国、德国、瑞士、印度、新西兰、意大利和南非驻沪使团。英国的《星期日邮报》报导也提到中共党员在英国上海领事馆工作，包括一名曾在圣安德鲁斯大学学习的中共党员。

报导中的外事专家警告说，中共党员受雇于领事馆，有的长达16年，这可能是「国家支持的间谍集团 」的一部分，而情报人员则表示这种做法违反协议，对这些国家的国家安全构成威胁。

两报都提到，为了因应中共渗透，包括前保守党党魁史密斯 (Iain Duncan Smith)在内的30名英国国会议员即将在下议院提出一个关于这个问题的紧急提案。

史密斯在《星期日邮报》上写道：「这项调查证明，中共党员现在遍布全球，其成员为世界上一些最重要的跨国公司、学术机构和我们自己的外交部门工作...政府现在必须采取行动，驱逐和清除我们在中国各地的领事中的任何共产党员。」

根据《星期日邮报》，英国外交部坚称有「健全的程序来保护信息安全，并审查我们海外职位的工作人员」。据了解，英国外交部知道雇员中有中共党员。然而，一位政府的高级情报人员说，这一情况确实带来了安全问题。

《澳大利亚人报》调查也揭露澳大利亚外交贸易部是如何通过中国政府的上海外国机构服务处直接雇佣当地工作人员。

根据报导，这样的聘雇方式至少已持续5年，最近一次发布的招聘广告是9月发布的澳大利亚总领馆「公共外交、研究和访问官员」，提供的年薪为160,840元人民币 (约32,526美元)。

澳大利亚总领馆的招聘广告显示，雇佣当地中国公民都需要通过上海外国机构服务处。根据该数据库，该处至少有12个活跃的中共分支机构，有249名成员。

在2016年的一则招聘广告中，若想成功应聘澳领事馆副总领事下的「研究、访问和公共外交经理」一职，应征者需符合上海外国机构服务处的要求，并通过其聘用。

上海外国机构服务处网站目前列出了澳大利亚、美国、捷克、埃塞俄比亚、巴西、智利和2020年7月开始香港驻上海领事馆的职位空缺。

《澳大利亚人报》调查显示，一位曾在澳大利亚驻上海领事馆工作、参与组织议会代表团的高级行政助理，在数据库中被列为中共党员。

该报询问澳大利亚外交贸易部相关问题。一位发言人向他们表示：「澳大利亚外交贸易部习惯在不同的海外环境中开展工作。我们的招聘、安全和风险管理程序是健全的。」

中共党员深入全球企业

《星期日邮报》报导分析显示，包括空中客车集团、波音和劳斯莱斯与法国国防承包商泰雷兹公司在内等有国防产业利益的公司雇佣了数百名中共党员，参与新冠疫苗开发的制药巨头辉瑞和阿斯利康则雇佣了一百多名中共党员。

分析还显示，2016年时，在英国汇丰银行和渣打银行合计19个分行当中，共有600多名中共党员工作。报导提到，这不免令人联想到汇丰和渣打银行对北京打压香港的反应，两家银行都曾登报表示坚持「一国两制」，支持《香港国安法》。

新闻引用数据资料表示，捷豹路虎是另一家雇用中共党员的公司。此外，中国大型航运公司中远集团在英国的分公司有2个中共党支部、7名党员，其中3人服务于萨福克郡的费利克斯托港，这个贸易大港接收英国近一半的集装箱。

而根据这份2016年泄露的名单显示，中远在全球118个中共分支机构中，共有2909名党员。新闻提到，许多中共党员都是先在英国大学就读，后来继续参与包括航天工程和化学在内的潜在敏感领域的研究。

航空航天工程被英国政府指定为7大军事敏感大学学科之一，《星期日邮报》联络一名被指为中共党员的知名大学航空航天工程研究人员，目前还没有得到回应。

来自非欧盟或英、美、加、澳「五眼联盟」国家的学生，必须持有学术技术批准计划 (ATAS)证书。在申请过程中，他们被要求申报与任何国家有关的资金背景，但一些安全专家担心这些审查过程不够严格。

《澳大利亚人报》提到了澳洲4大银行之一的澳新银行，其在中国的分行中也至少有一个中共党支部，内有23名党员。

报导提到，中共有9200万名党员，而入党竞争激烈，申请者中只有不到十分之一的人成功入党。这些党员必须承诺宣誓，将党的利益放在首位，「随时准备为党牺牲个人的一切」。

虽然两报都提到，没有证据表明党员名单上任何人曾为中国政府从事间谍活动，许多人成为党员是为了提高他们的职业前景。然而这份名单的的披露仍引发忧虑，担心西方国家领事馆和大公司在面对中共间谍渗透并没有采取足够的保障措施。

美国国家安全局局长拉特克利夫 (John Ratcliffe)日前警告，中国构成了二战以来「对民主和自由的最大威胁」，并正努力在「经济、军事和技术上主导地球」。

美国率先敲响警钟

《星期日邮报》报导，美国安全部门越来越担心中国间谍活动对校园的威胁。在今年截至9月的9个月里，有14名中国公民因涉嫌间谍罪被起诉。特朗普政府也改变了签证规定，针对中共党员及其家属的旅行证件实施限制。

澳大利亚则是在9月撤销了2名来自中国的教授的签证，因为怀疑他们参与了间谍活动。其中一人出现在泄露的党员名单中。

根据《星期日邮报》，前英国外交官、中国问题专家马修-亨德森（Matthew Henderson）对调查结果作出回应：「这进一步证明了中国是如何渗入到英国体制中，我们正在与狂热的狼共舞，(中国)意图在英美之间制造楔子，推翻民主，超越西方。」

来自亨利-杰克逊协会外交政策智库的阿姆斯特朗(Sam Armstrong)则说：「这鲜明呈现中共在全球蔓延，令人深感不安，我们不能视而不见，必须正面应对。」

而一位专门研究东亚事务的前中情局和白宫情报分析员说：「这就是中共，你不能相信他们。他们总是在寻找机会，在哪里他们可以利用关系、友谊什么的，来促进中共的利益。」

不过，伦敦国王学院刘氏中国研究所、伦敦东方和非洲研究学院的研究员巴内特(Robbie Barnett)说：「中共的许多成员不可能真正相信或关心共产主义，所以这主要是一个国家建设项目，而不是意识形态项目。」

他认为过度针对这些个人只是「沦为没有意义的麦卡锡主义的、一刀切的做法」，也可能影响到他们的人权。

中国大使馆发言人则回应表示：「我们敦促媒体摒弃意识形态偏见和冷战心态，理性、公正地看待中国、中国共产党和中国的发展。」

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。