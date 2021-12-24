 媒体：虽声称抵制 美国仍为官员申请冬奥签证 | 足坛体坛 | DW | 25.12.2021

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媒体：虽声称抵制 美国仍为官员申请冬奥签证

本月初，美国宣布对北京冬奥会实施外交抵制。不过，《南华早报》报道指出，美国政府以「支援安全行动」为名义替十几名美国官员申请签证。

China | Vor den Olympischen Winterspielen in Peking

对于什么算是「外交抵制」冬奥，中国和美国的见解不同

（德国之声中文网）美国本月初宣布不派遣任何官员代表政府出席明年的北京冬奥，称希望借着外交抵制抗议中国政府对于新疆人权的压迫。不过根据香港《南华早报》（South China Morning Post）12月24日的独家报导，美国政府却在近期以「支援安全行动」为名义，向中国提出18位美国官员的签证申请。

大多为中低阶官员

《南华早报》称，根据两个消息来源和一份文件显示，美国政府最近向中国提交了一份三个月短期签证申请表，名单上有18位将要出席北京冬奥会的官员。已知其中15位在美国国务院工作，1位在国防部工作，大多数人为中低阶官员。 《南华早报》引用的消息来源显示，美国可会能会再次提交另一份包含40名官员的签证申请。

中美对抵制见解不同

目前尚不清楚中国是否会发放签证，但一位知情人士向《南华早报》表示，两国政府对外交抵制的定义有很大的落差。对于北京来说，美国此举与之前宣布抵制的言论相抵触。而华盛顿则认为名单上的人并非官方代表，仅是为了支援安全和医疗而前往参加冬奥。

China | Vor den Olympischen Winterspielen in Peking

北京认为美国为官员办签证之举与先前宣布抵制的言论相抵触。

美国总统拜登于11月底透露他正在考虑对北京冬奥进行外交抵制，这份签证申请名单是在那之后提交的。接着在12月6日，白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）在新闻发布会上提出声明：「有鉴于中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为，拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。」她也表示：「我们100%支持美国运动员，但不会为冬奥进行宣传」。

在美国宣布外交抵制之后，英国、澳洲、加拿大等国相继跟进，中国官方对此表示将对外交抵制「采取反制措施」。

拜登签署新法禁新疆产品 中国不满

拜登本周四（12月23日）签署了《维吾尔族强迫劳动预防法》，规定只有能够证明其产品不是透过强迫劳动制造的公司，才会被免除从新疆进口商品的禁令。

USA | Coronavirus | Präsident Joe Biden

美国总统拜登本周四签署新法，规定美国公司只能进口非强迫劳动制造的产品。

对于美国此份法案，中国商务部周五（12月24日）发表声明称，对美国这种「经济霸凌行为」表示强烈不满、坚决反对，要求美方「立即停止政治操弄，立即撤销各项涉疆制裁打压措施」。

（南华早报、路透社、美联社等）

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拜登签署新疆强迫劳动法案 北京：美国搞阴谋诡计

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美国外交制裁北京冬奥 德国暂不加入抵制行列

美国政府6日正式宣布将对2022北京冬奥进行外交制裁，代表美国官员将不会出席北京冬奥。中国驻美大使馆批评美国此举是将体育政治化，中国外交部也扬言会进行反制。即将成立的德国新政府表示，暂不加入外交抵制北京冬奥的行列。  

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