 媒体:萧美琴低调赴美进行“私人访问” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2024

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政治

媒体:萧美琴低调赴美进行“私人访问”

即将于5月20日和赖清德一起宣誓就职的台湾候任副总统萧美琴日前低调赴美，民进党方面称她此行乃是“私人访问”。消息人士透露，萧此行也会在华盛顿会见一些美国官员，讨论新一届政府的工作议程。

萧美琴资料照片

萧美琴即将于“520”就任台湾副总统（资料照片）

（德国之声中文网）据知情人士透露，台湾候任副总统萧美琴近日正在美国进行低调的私人访问。一名拒绝透露姓名的台湾官员向路透社表示，萧美琴本周抵达美国，并会在那里停留数日，进行一些“私人”行程。

此前美国《华尔街日报》和多家台湾媒体已经报道了这一消息。据台媒透露，去年台湾总统选举期间，当时担任台湾驻美代表的萧美琴是“临危受命”，出席亚太经济合作会议（APEC）后就仓促返台投入总统选战，只带回四只爱猫、随身衣物及重要资料，其余物品几乎都留在美国。因此这次返回美国是处理搬家事宜，并且拜访亲友。

路透社指出，52岁的萧美琴会说流利的英语，在华盛顿也拥有丰富的人脉关系，她从2020年起担任台湾驻美代表，去年加入选战，和民进党总统候选人赖清德搭成“赖萧配”，最终在今年1月赢得台湾大选。她将在5月20日和赖清德一道宣誓就职。

“赖萧配”携手庆祝胜选

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刻意保持低调？

外交圈的消息人士表示，萧美琴将会扮演在台北和华盛顿之间促进沟通的角色。《华尔街日报》的报道指出，萧美琴在华盛顿期间会与数名美国官员就新一届台湾政府的议程进行讨论，并且她之后还计划以私人身份访问几个欧洲国家的首都。

虽然还未正式上任，萧美琴作为台湾准副总统，赴美访问仍具有一定敏感性。台湾总统府和外交部发言人都没有正面置评，而民进党发言人则间接透露，萧美琴赴美是私人行程。

《联合早报》指出，在2020年，赖清德也曾以候任副总统身份访问华盛顿，与时任美国总统特朗普出席全美祈祷早餐会，进入白宫与美官员会谈70分钟，当时陪同赖清德进白宫的正是萧美琴。尽管此举引发中国大陆强烈抗议，但赖清德当时尚未就任副总统，政治敏感性有所降低。

德国马歇尔基金会(German Marshall Fund of the United States)的中国问题专家葛来仪(Bonnie Glaser)对《华尔街日报》表示，中国对台湾的态度愈发咄咄逼人，但是在5月20日就职前，“各方仍在努力维护一丝丝稳定。”她认为，不论台北还是华盛顿都在试图让萧美琴的访问保持低调。
 

（路透社、华尔街日报、联合早报）

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