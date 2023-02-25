媒体：莫斯科计划至2030年渗透控制白俄罗斯

(德国之声中文网)由雅虎新闻和《南德意志报》、北德意志广播电台以及来自英国、爱沙尼亚、乌克兰、波兰等国媒体记者组成的一个国际团队获得了有关内部文件，并对此进行了报道。

这份题为"俄罗斯联邦在白俄罗斯的战略目标"的文件出自2021年夏，涉及在政治、经济、军事等领域对白俄罗斯进行渗透的计划。该计划分为不同阶段--至2022年的短期计划、至2025年的中期以及至2030年的长期计划。

根据长期计划，届时白俄罗斯将在俄罗斯领导下与之组成一个共同的 "联盟国家"。

俄、白两国于1997年成立"俄罗斯白俄罗斯联盟"，1999年又签署进一步条约，为建立一个一体化的联盟国家制定了法律基础。

然而，参与调查的媒体指出，此次获得的相关文件，更是一份俄罗斯在2030年之前吞并白俄罗斯的计划。这份长达17页的文件还谈到了在该地区击退西方的影响和加固对北约的防范。

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵

根据该计划，莫斯科要在白俄罗斯的政治、经济和军事领域扶植亲俄组织，并扩大俄联邦的军事存在，例如设立共同的军事指挥系统。

经济方面，要取消所有贸易壁垒，将白俄罗斯的核电站纳入联盟电网。目前白俄罗斯经波罗的海国家的进出口海运，要转道俄罗斯港口。计划还暗示，一体化货币也是目标之一。在社会和文化领域，莫斯科计划到2030年控制白俄罗斯的信息传播，恢复俄语的主导地位。

卢卡申科：可能确有这样一份文件

如果这一计划付诸实施，白俄罗斯成为俄联邦的一部分，俄罗斯将与东面的立陶宛和波兰这两个北约和欧盟成员国为邻。目前，这两个国家已经与俄罗斯的飞地加里宁格勒接壤。

白俄罗斯曾经是前苏联的一个加盟共和国。在苏联解体后，在亚历山大·卢卡申科的领导下，白俄罗斯与俄罗斯保持着紧密的联系。

卢卡申科1994年开始执政。2020年该国总统选举引起争议，在卢卡申科宣布自己获胜后，反对派候选人被监禁，并发生了全国性的抗议活动。在随后的镇压中，有数千人被逮捕。作为回应，美国和欧盟拒绝承认卢卡申科为白俄罗斯合法当选总统，并对该国实施了制裁。

白俄罗斯的抗议老奶奶

《南德意志报》联络的专家和分析人士基本确认了这份文件的真实性。雅虎新闻援引一位不愿透露姓名的西方国家官员表示，这份文件是由总统府跨境合作署编写的。

据他介绍，该机构成立于2018年。其任务是提出新的战略，以实现俄罗斯在爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦的战略目标。另一位西方情报官员告诉雅虎新闻，俄罗斯情报部门和武装部队也参与了该计划的拟定。

卢卡申科在接受本国官媒Belta通讯社采访时回应相关问题称，有关报道是欧洲媒体试图挑拨离间白、俄两国的关系，但他不排除存在这样一份文件的可能，并强调白俄罗斯是一个独立的主权国家，与俄罗斯的关系“不会变化”。

（南德意志报，雅虎新闻，法新社）

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