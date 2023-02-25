 媒体：莫斯科计划至2030年渗透控制白俄罗斯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2023

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时政风云

媒体：莫斯科计划至2030年渗透控制白俄罗斯

一个多国记者调查小组获得一份据称出自俄罗斯总统府直属机构的内部文件显示，克里姆林宫计划在数年内控制白俄罗斯的政治经济和社会，并将其划入自己的版图。

白俄罗斯总统卢卡申科与普京关系密切

白俄罗斯总统卢卡申科与普京关系密切

(德国之声中文网)由雅虎新闻和《南德意志报》、北德意志广播电台以及来自英国、爱沙尼亚、乌克兰、波兰等国媒体记者组成的一个国际团队获得了有关内部文件，并对此进行了报道。

这份题为"俄罗斯联邦在白俄罗斯的战略目标"的文件出自2021年夏，涉及在政治、经济、军事等领域对白俄罗斯进行渗透的计划。该计划分为不同阶段--至2022年的短期计划、至2025年的中期以及至2030年的长期计划。

根据长期计划，届时白俄罗斯将在俄罗斯领导下与之组成一个共同的 "联盟国家"。

俄、白两国于1997年成立"俄罗斯白俄罗斯联盟"，1999年又签署进一步条约，为建立一个一体化的联盟国家制定了法律基础。

然而，参与调查的媒体指出，此次获得的相关文件，更是一份俄罗斯在2030年之前吞并白俄罗斯的计划。这份长达17页的文件还谈到了在该地区击退西方的影响和加固对北约的防范。

为乌克兰而战的白俄罗斯士兵

根据该计划，莫斯科要在白俄罗斯的政治、经济和军事领域扶植亲俄组织，并扩大俄联邦的军事存在，例如设立共同的军事指挥系统。

经济方面，要取消所有贸易壁垒，将白俄罗斯的核电站纳入联盟电网。目前白俄罗斯经波罗的海国家的进出口海运，要转道俄罗斯港口。计划还暗示，一体化货币也是目标之一。在社会和文化领域，莫斯科计划到2030年控制白俄罗斯的信息传播，恢复俄语的主导地位。

卢卡申科：可能确有这样一份文件

如果这一计划付诸实施，白俄罗斯成为俄联邦的一部分，俄罗斯将与东面的立陶宛和波兰这两个北约和欧盟成员国为邻。目前，这两个国家已经与俄罗斯的飞地加里宁格勒接壤。

白俄罗斯曾经是前苏联的一个加盟共和国。在苏联解体后，在亚历山大·卢卡申科的领导下，白俄罗斯与俄罗斯保持着紧密的联系。

卢卡申科1994年开始执政。2020年该国总统选举引起争议，在卢卡申科宣布自己获胜后，反对派候选人被监禁，并发生了全国性的抗议活动。在随后的镇压中，有数千人被逮捕。作为回应，美国和欧盟拒绝承认卢卡申科为白俄罗斯合法当选总统，并对该国实施了制裁

白俄罗斯的抗议老奶奶

《南德意志报》联络的专家和分析人士基本确认了这份文件的真实性。雅虎新闻援引一位不愿透露姓名的西方国家官员表示，这份文件是由总统府跨境合作署编写的。

据他介绍，该机构成立于2018年。其任务是提出新的战略，以实现俄罗斯在爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦的战略目标。另一位西方情报官员告诉雅虎新闻，俄罗斯情报部门和武装部队也参与了该计划的拟定。

卢卡申科在接受本国官媒Belta通讯社采访时回应相关问题称，有关报道是欧洲媒体试图挑拨离间白、俄两国的关系，但他不排除存在这样一份文件的可能，并强调白俄罗斯是一个独立的主权国家，与俄罗斯的关系“不会变化”。

 

（南德意志报，雅虎新闻，法新社）

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