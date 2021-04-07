媒体：英国有望恢复播出CGTN

（德国之声中文网）今年2月初，英国通讯管理局（Ofcom）取消了中国环球电视网（CGTN）在英国的播出牌照，之后还对CGTN处以22.5万英镑的罚款。

根据欧洲数个国家之间多年以来的一项共享牌照协议（欧洲跨境电视协议），CGTN在英国获得播出许可，因此便自动获准在德国等地播出。在英国通讯管理局取消播出牌照后，CGTN在这些国家的播放许可也同时失效。

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不过CGTN很快决定绕道法国试图争取欧洲播映权。今年3月初，CGTN宣布，在英国脱欧后接管欧洲播映权的法国媒体监管机构CSA向CGTN开了绿灯，同意其频道落地播出。

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英国通讯管理局周五（4月10日）对《金融时报》表示，现在CGTN的服务属于法国管辖范围，"这意味着，根据欧洲跨境电视协议，在法国管理机构的监管下，CGTN可以在法国和其他签署了该协议的国家播出，其中也包括英国"。

报道中也提到，欧洲跨境电视协议是47个欧洲委员会成员间达成的协议，独立于欧盟单独存在，因此不受到英国脱欧影响。

虽然在英复播有望，不过《金融时报》援引一位熟悉此事的消息人士称，CGTN尚未提出在英国重新播出的要求。CGTN也没有针对该消息回应《金融时报》的置评请求。在两个月前英国通讯管理局做出摘牌决定时，CGTN曾表示"失望和强烈反对"。

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