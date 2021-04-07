 媒体：英国有望恢复播出CGTN | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2021

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时政风云

媒体：英国有望恢复播出CGTN

《金融时报》4月9日报道称，英国可能很快恢复播出中国环球电视网（CGTN）的频道。其背景是法国监管部门已经向CGTN开了绿灯，允许其落地播出。

China Start von CGTN - Eröffnungsveranstaltung

（德国之声中文网）今年2月初，英国通讯管理局（Ofcom）取消了中国环球电视网（CGTN）在英国的播出牌照，之后还对CGTN处以22.5万英镑的罚款

根据欧洲数个国家之间多年以来的一项共享牌照协议（欧洲跨境电视协议），CGTN在英国获得播出许可，因此便自动获准在德国等地播出。在英国通讯管理局取消播出牌照后，CGTN在这些国家的播放许可也同时失效。

更多阅读：CGTN失去英国 失去欧洲

不过CGTN很快决定绕道法国试图争取欧洲播映权。今年3月初，CGTN宣布，在英国脱欧后接管欧洲播映权的法国媒体监管机构CSA向CGTN开了绿灯，同意其频道落地播出。

更多阅读：停播争议后 CGTN重回德国电视网

英国通讯管理局周五（4月10日）对《金融时报》表示，现在CGTN的服务属于法国管辖范围，"这意味着，根据欧洲跨境电视协议，在法国管理机构的监管下，CGTN可以在法国和其他签署了该协议的国家播出，其中也包括英国"。

报道中也提到，欧洲跨境电视协议是47个欧洲委员会成员间达成的协议，独立于欧盟单独存在，因此不受到英国脱欧影响。

虽然在英复播有望，不过《金融时报》援引一位熟悉此事的消息人士称，CGTN尚未提出在英国重新播出的要求。CGTN也没有针对该消息回应《金融时报》的置评请求。在两个月前英国通讯管理局做出摘牌决定时，CGTN曾表示"失望和强烈反对"。

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CGTN在德获许可几无可能 在欧传播依然畅通

英国监管机构取消CGTN播出牌照后，按照欧洲跨境电视协议，其在德国的播放许可也失效。CGTN几乎无法在德申请到播出许可，但只要获得欧洲跨境电视协议其他任何一个签署国的播出许可，就又可以在德国播放。借助因特网和卫星传送，其在德国和欧洲的传播目前依然畅通。  

中国CGTN绕道法国争取欧洲播映权

英国在2月初吊销了中国环球电视网（CGTN）在英国的牌照，中国也予以回击，禁止英国国家广播公司世界新闻频道（BBC World News）继续在中国播放。现在，CGTN转往法国寻求解方。  

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