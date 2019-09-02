媒体：若与台湾断交 北京就给所罗门发展基金

（德国之声中文网）据路透社报道，中国近年来加大在国际舞台对台湾的打压、让台北外交空间进一步缩减。自蔡英文上台以来，台湾的邦交国数量下降至17国。

在南太平洋，中国和台湾在外交上一直处于拉锯状态。而所罗门群岛是6个承认台湾的太平洋国家之一。该地区的另外一些国家则已经出于经济利益考量转而与北京建交。

所罗门群岛议员、负责评估该国外交关系小组的负责人弗古伊（John Moffat Fugui）周三（9月4日）称，北京将会提供一份基金，尽管北京通常更倾向于"资助、优惠贷款以及一些时候赠与的形式"。"但是对于你们，我们会在一段时间里给你们一个（农村选区发展基金）"，弗古伊表示北京官员在与其谈判时这样说。

弗古伊表示，如果所罗门群岛与台湾断交，那么该基金将有助于立即填补财政缺口。

"转换阵营会刺激其他台湾邦交国"

所罗门群岛自1983年起与台湾建交。财政预算文件显示，台湾承诺在2019至2020年间通过基金的形式向这个南太平洋岛国提供850万美元资金。

今年早些时候也有媒体报道称，台湾在今年同所罗门群岛签署的合作备忘录中，承诺向该国提供九亿台币"战略贷款"，帮助该国修建国家体育馆，供2023年太平洋运动会使用。

除木材出口外，仅有60万人口的所罗门群岛获得经济收入的手段有限。因此，该国非常依赖外来资金。

总部位于澳大利亚的智库洛伊研究所（Lowy Institute）的一份报告上月指出："澳大利亚和美国都很担心，所罗门群岛可能转而承认中国而非台湾。"报告说，"任何一个（现在还承认台湾的）国家转换阵营都会刺激其他国家"放弃台北。

部长级小组直接与北京联系

周三，弗古伊在首都霍尼亚拉的议会委员会上对于可能的外交转向给予积极评价，不过他也表示，该小组还未完成其报告。

此外，该国政府也召集了一个部长级小组，已经与北京直接进行联系。

参加相关会议的一名观察人士对路透社表示，"（所罗门）政府现在正试图与北京建立外交关系，不过正式确定，我们要等这个报告"。

目前，中国外交部尚未针对路透社相关问询做出表态。

台湾外交部发言人欧江安说，台湾与所罗门群岛的外交关系"目前稳定，但我们正密切关注局势发展"。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 尼加拉瓜 尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 萨尔瓦多 中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 斯威士兰 斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 瑙鲁 瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 所罗门群岛 所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



反腐败机构敦促谨慎对待外交转向

自今年4月大选以来，所罗门群岛开始积极评估其与台湾的外交关系。反腐败机构"透明国际"在该国的分支机构"透明所罗门群岛"提醒，需要谨慎对待外交转向，担忧所罗门群岛在涉及北京利益时无法坚守阵地。

"作为一个援助国，中国利用一些国家的治理漏洞，向基础设施薄弱或者腐败的国家提供基金和发展援助，让这些国家的治理漏洞变得更大，这并非秘密"，"透明所罗门群岛"（Transparency Solomon Islands）在上月发布的声明中说。

台湾近来频传外交危机，其邦交国数量不断下降。中美洲的萨尔瓦多、西非的布基纳法索以及加勒比的多米尼加共和国，去年相继与台湾断交。

台湾近18年断交15国逐个数 2018 萨尔瓦多 8月21日，中华民国(台湾)外交部宣布，与萨尔瓦多外交关系断绝，同时透露萨尔瓦多对台湾金钱方面索求无度。萨尔瓦多成为在多米尼加与布基纳法索之后，本年度与中华民国断交的第三个国家

台湾近18年断交15国逐个数 2018 布基纳法索 「布基纳法索的政府是为了坚定捍卫其人民的利益，而做出这个决定。」官方声明并没有指涉中国政府。

台湾近18年断交15国逐个数 2018 多米尼加 中华人民共和国近五年却持续增加与多米尼加经贸往来，如今已是中国在加勒比海第二大贸易伙伴，建交后获得超过30亿美元援助。多米尼加近月获得中华民国台币10亿元军备援助，断交后发表声明称“深深感谢双方多年来的合作，但是历史和社经现实迫使我们改变路线。”

台湾近18年断交15国逐个数 2017 巴拿马 巴拿马在清朝时期就与中国建立外交关系，该关系随后由中华民国延续。2017年11月，中华人民共和国外长王毅为巴拿马大使进驻北京举杯。中国建交后提供30亿美元援助及贷款，投资更高达80亿美元。

台湾近18年断交15国逐个数 2016 圣多美和普林西比 根据外交部高层透露，圣多美和普林西比向台湾开口要求2亿1000万美元，台湾总统蔡英文不同意，因而结束近20年邦谊。中国与圣多美和普林西比建交后，承诺赠予1.4亿美元及协助扩建机场。

台湾近18年断交15国逐个数 2013 冈比亚 冈比亚多次在中华人民共和国与中华民国中间周旋。1968年与退守台湾的中华民国建交，1974年12月14日与中华人民共和国建交。1995，中华民国复交后，直到2013年才与中国断交。2016年主动與中国复交。

台湾近18年断交15国逐个数 2008 马拉维 马拉维是位于非洲东南部的内陆国家，2008年结束与中华民国长达32年的邦交关系，与中华人民共和国建交，其当时承诺给予10亿美元援助。2009年，马拉维总统公开承认与中华人民共和国建交获利不如预期，甚至比不上过去与中华民国邦交时获得的帮助，自觉对不起国民。

台湾近18年断交15国逐个数 2007 哥斯达黎加 哥斯达黎加位于中美洲，北邻尼加拉瓜，南邻巴拿马，是世界第一个裁军的国家。哥斯大黎加于2007年与中国建交，中方承诺援助价值14亿美元的炼油厂及公路工程2016年哥斯大黎加与恢复台湾入境免签证待遇，目前台商在该国总投资额为超过9000万美元。

台湾近18年断交15国逐个数 2006 乍得 乍得于1972年首次与中华人民共和国建交。1997年，乍得宣布承认中华民国，中华人民共和国断绝兩國双边关系。其後，乍得结束与中华民国的外交关系并承认一个中国政策，中华人民共和国和乍得的双边关系于2006年8月恢复。

台湾近18年断交15国逐个数 2005 格林纳达 格林纳达于1985年10月1日与中国建交。1989年7月19日，格政府宣布与台湾当局建交，中国随即与之断交。到了2005年中格恢复外交关系。2013年习近平曾与格林纳达总理米切尔举行双边会晤。

台湾近18年断交15国逐个数 2005 塞内加尔 塞内加尔位于西非，曾在1971年与中国建交，又在1996年与台湾复交，到了2005年，又再度与中国复交，据报中国提供2亿美元援助作为建交的条件。塞内加尔曾在2002年世界杯的揭幕战中以1：0击败前一届世界杯冠军法国，引起关注。

台湾近18年断交15国逐个数 2004 瓦努阿图 瓦努阿图是位于太平洋西南部的岛国，于2004年年与中华民国断交后，强调一个中国政策并向中国致歉。当时有台湾外交官表示，中国曾经要求瓦努阿图内政部发信给航空公司禁止台湾旅客出境，台湾在事发前赶去机场才免除危机。

台湾近18年断交15国逐个数 2004 多米尼克 多米尼克位于加勒比海，在2004年年因中国金源，决定与中华民国断交，与中国建交。多国总理史卡利表明，是因为1亿1750万美元援助而决定转投中国怀抱。

台湾近18年断交15国逐个数 2003 利比里亚 利比里亚位于西非，于2003年与中国建交。图为2014年伊波拉病毒爆发时，中国首次派遣医疗团前往利比里亚，并带来价值7亿人民币的紧急援助。

台湾近18年断交15国逐个数 2001 马其顿共和国 马其顿共和国是巴尔干半岛上的国家，在台湾政党轮替后第一个与中国建交。台湾前后支付了1500万美元现金援助，怎料邦交只维持不到两年。 马其顿近期经历国名争议，希腊民众于今年年初举行集会，反对马其顿共和国在可能的新国名中使用“马其顿”。今年三月，马其顿国民为希腊欲更改其国名上街抗议。



王凡/苗子（路透社）