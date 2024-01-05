媒体：花旗将在中国设立全资投行部门

(德国之声中文网）据路透社周四（1月4日）引述知情人士报道称，花旗集团（Citigroup）计划于年底前在中国成立全资投资银行部门，并招聘约30名员工。德国之声记者就此联系花旗银行（中国）有限公司，其新闻联系人毛志华表示："对此，我们暂时不予置评。"

一名不愿透露姓名的消息人士向路透社介绍，全资投资银行部门将侧重国内资本市场，未来几年将通过当地招聘以及从香港等其他市场调入的方式，将员工人数增加两倍，达到近100人。

该通讯社还透露，花旗希望扩大在中国市场的影响力，于2021年底申请了中国大陆的全资经纪业务牌照。上述消息人士表示，中国证券监管机构上月允许花旗着手成立该部门。中国证监会官方记录显示在12月28日对于接受或拒绝花旗设立本地投资银行部门的申请"做出决定"。证监会对此未作详细说明。

不退反进

英国《金融时报》周五也报道了花旗集团计划在中国设立投资银行的消息。该报认为，在竞争对手收缩在华业务之际，这家美国金融机构寻求扩大在中国的业务布局。该报以高盛集团（Goldman Sachs）为例：其董事长兼首席执行官苏德巍（David Solomon）两个月前在《金融时报》全球银行业峰会上表示，由于华盛顿和北京政府之间的关系日益紧张，高盛正在减少在中国的业务活动。

作为首家在中国开业的美国银行，花旗银行目前在中国提供企业和机构银行业务、全球市场和财富业务。去年11月，花旗银行（中国）有限公司发布声明称，花旗在全球范围对个人银行业务进行战略调整，包括将逐步关闭中国内地的个人银行业务。该调整并不涉及企业与机构客户业务，花旗将继续坚定发展中国内地的企业与机构客户业务。该声明是针对有关"花旗退出中国市场"传言的说明。

花旗集团首席执行官范洁恩（Jane Fraser）去年6月以该集团总裁身份首次对中国进行访问时表示，花旗银行将继续扩大在中国的业务。五个月后，中美两国领导人在旧金山举行会晤，六年来首次访问美国的中国国家主席习近平与美国商界代表共进晚餐，范洁恩是代表之一。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。