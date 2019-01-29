媒体自由不自律 台湾政府能否驱离红色阴影?

（德国之声中文网）台湾监督媒体与的主管机关－国家通讯传播委员会（NCC），其主委詹婷怡因假新闻争议于4月3日请辞。她的离职显示出台湾作为提倡新闻自由的土地，在遭遇假新闻泛滥与中国势力干预的危机时，对于政府应当扮演何种角色，难以给出明确的答案。

从2018年底的选举开始，台湾岛上关于假新闻的讨论便不绝于耳，乃至于3月17日，台湾行政院长苏贞昌出面批评NCC达到顶峰。作为新闻监理的机关，NCC陷入两难：若放任媒体用耸动标题误导民众，将有害阅听环境；但若介入开罚，又会被批评是政府干预新闻自由。

3月27日，NCC罕见动用裁罚权，判定中天新闻二月份的2則報導未尽查证职责，共罚新台币100万元。这是NCC从2014年以来的最高处罚。

然而，鉴于行政院长发表批评只在短短十天以前，NCC又巧合的在裁处罚锾的同一天，要求中天新闻台限期改正「报导特定政治人物比例过多」。各个事件综合起来让NCC的决定被诠释为具有政治意义，受罚的中时集团特别大幅报导相关批评。另一方面，也有人认为中时集团已经是「惯犯」，NCC的裁罚不够及时、不够有力。

公民自发大型民调

在NCC被左右夹攻的同时，一个民间自发组成的团体「新闻频道转台运动」成立了，并发起一场网络串连：从3月11日起，邀请各地民众填写问卷，回报公众场所播放什麼频道，以及在主动询问是否允许转台时店家如何反应。该调查为期两周，搜集有效回复共1367份。

4月1日，「新闻频道转台运动」公布非正式调查报告，结果显示TVBS新闻台、中天新闻台两家新闻台就占去78%的播放率，播放该两家新闻台的店家也有特别高的比例，拒绝民众的转台请求。

台灣大學新闻所教授张锦华接受德国之声采访时，对这份报告表示赞赏：「这个民意调查，我觉得是这个国家显示，自由民众本身在某种专业素养度以及公民自由表达度上面，理性公开态度的一个很好的示范。」

她指出，虽然在网络上征集网友意见的民意调查，可能无法避免「 比较关心媒体渗透的人会更积极回复问卷」的偏差状况，但是这份调查的确具有参考价值：一是利用网络工具，可以有效避开传统民调的成本高昂的问题；二是在数据量大的情况下，给予民众一项警讯。

这也呼应到「新闻频道转台运动」接受德国之声采访时所说的：「这个调查不只是统计调查，而是社会运动。」该组织也说，希望有更专业的统计学家、社会学家，针对相同主题做出更符合专业、更正确的研究。

中国在国营媒体的海外扩张已经取得长足进展

中国扩张的乌云

事实上，台湾担忧中国势力渗入媒体，已经有十年以上的历史。台媒《天下杂志》报导，2008年旺旺集团董事长蔡衍明在收购中国时报、中天电视、中视之前，曾与时任国台办主任王毅见面，获得王毅的正面响应：如果集团将来有需要，国台办定会全力支持。

除了蔡衍明本人与中国政府关系密切之外，旗下媒体的报导方向也与中国越靠越近。从那之后的十年之间，该集团雇用的资深媒体人有的主动辞职、有的被开除，还有的在离职之后披露中国时报内部违反新闻道德的事件。旺旺中时集团的媒体因此被贴上「中资媒体」的卷标。

台湾中研院社会所研究员林宗弘认为，倘若一家媒体不遵守新闻伦理，例如凡是想要执行媒体自律的总编辑或主编都会被换掉，而政府力量又不介入处理，这家有如「黑心企业」的媒体就很可能会「劣币逐良币」，伤害整个产业，最后受害的还是阅听众。

然而，中研院社会学者林宗弘认为，在传统媒体收入下滑，面临存续压力的时后，要求媒体自律十分困难。「厂商自律在有公共媒体资金的媒体比较容易运作，例如公共电视或有公共资金的集团，因为他们没有那么大的市场压力。」

他告诉德国之声说：「你要把责任推给自身难保的厂商，或不了解媒体运作的阅听人，也不太可能影响媒体的生态。」

因此，林宗弘认为，重点在政府的惩处应该要更及时、更容易实施﹕「其实还是要再修法再立法再管，处罚的手段要更常实施才行，这跟黑心食品、黑心奶粉是一样的。你都不处罚，叫厂商自己来弄，也说不通。」

中国政府非常重视自身的形象

新闻危机扩及全球

台湾的媒体不是中国势力扩张的唯一受害者。

在无国界记者发布的报告当中，中国是在180个国家当中，新闻自由排行倒数第五名的国家，但是其国营媒体的播报范围却扩及140个国家。中国也以收购媒体、收买记者的方式，将影响力扩及美国、英国、澳大利亚、南非、墨西哥、柬埔寨等国。

当时，深谙中国媒体扩张的资深媒体人林慕莲 (Louisa Lim) 接受德国之声采访，所持看法也与社会学家林宗弘相似：「他们（中国政府）资本雄厚，刚好现在西方媒体都在为资金短缺所苦，所以有中国资金进来，通常都蛮受欢迎。」

她指涉华盛顿邮报、华尔街日报等知名媒体收取广告费，允许人民日报的关系媒体「中国观察」（China Watch）在其报纸中放入夹页，很可能让读者误信为真实报导：「我认为北京非常擅长利用自由媒体的弱点，所以媒体才会愿意接受中国资金，派记者去中国或是接受中国观察放入夹页到他们的报纸里面，而没有去思考这代表什么意义。」

虽然China Daily 全然是中国政府赞助的广告夹页，但是其排版与性质十分容易让人以为是新闻

林慕莲认为，由于中国主导下的媒体是为国家服务的宣传工具，媒体若要维持监督政府的理想，透明度十分重要：「我认为媒体背后的资金，以及新闻在什么背景下被写出来，都需要更高的透明度。最重要的是我们开启更多讨论，并开始提出质疑。」

她也认为，记者本身也扮演重要角色，对自己的公司行之有年的「惯例」提出质疑。

无国界记者东亚办事处执行长艾玮昂也呼吁记者挺身对抗编辑部。他不支持由政府介入管制媒体：「虽然一个民主政权想要保护自己十分正常，但是如果台湾以法律之外的途径来保护自己的民主，那么它就反而往中国那种独裁更靠近一步。」