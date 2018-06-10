 媒体：肖建华案或开审在即 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2018

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时政风云

媒体：肖建华案或开审在即

自去年1月在香港失踪后，被认为与中国高层有紧密联系的"明天系"掌门人肖建华一直下落不明。有报道称，他被蒙头带往内地。如今港媒报道称，他将"很快"因两大罪行被起诉。

China Xiao Jianhua in Hong Kong (picture-alliance/AP Photo/Next Magazine )

肖建华去年农历除夕从香港神秘失踪

（德国之声中文网）香港《南华早报》周一（9月24日）援引消息人士报道称，肖建华案将于近日在上海开始审理，肖建华将被指控"操纵股票和期货市场"和"代表机构行贿"。消息人士称，在案件正式于法院庭审前，可能还会有更多轮的听证会，不过他很可能被指控上述罪名。

报道称，本月早些时候已经举行了一场相当于初步听证会的预审，这意味着，中国当局处理肖建华案接近尾声。但也有熟悉该案的人士称，案件调查可能需要更多时间。

消息人士还对《南华早报》表示，肖建华一直给包括习近平在内的中国领导人写信，希望能减轻刑罚。不过这些信件是否送至领导人手中，则不得而知。

报道称，在其中一封写给习近平的信中，肖建华提到了目前已经因诈骗罪入狱的前安邦集团董事长吴小晖。一名据称看过这封信的消息人士说，信里写道“有关吴小晖的新闻，让我在过去几夜辗转反侧”，“在我意识到我过去的所作所为破坏了国家利益后，我充满悔恨。我一直在思考如何才能弥补我的错误”。

消息人士称，肖建华这种合作的态度可能让他获刑较轻。

  • China Wu Xiaohui Anbang CEO (picture-alliance/dpa/imaginechina/C. Liang)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    安邦吴小晖“不能履职”

    2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴晓晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。此前5月1日，安邦曾发表公开信，指责《财新》“捏造其‘有过三次婚姻’的不实报道，炮制其‘夫妻关系已经确认中止’等谣言”。

  • Hongkong Milliardär und Geschäftsmann Xiao Jianhua (picture-alliance/dpa/Next Magazine)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    被单蒙头，轮椅推走

    《纽约时报》报道说，今年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖是“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。

  • Chang Xiaobing China Unicom (picture-alliance/dpa/Y.Yik)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    中国媒体：首位电信落马一把手

    据财新网报道，中国电信原董事长常小兵2015年12月被带走，主要涉及其在2004-2015年担任中国联通董事长期间的问题。2017年5月，常小兵被判被判六年，受贿376万元。

  • Si Xianmin (Picture alliance/dpa/epa/G. Horcajuelo)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    南航总经理

    2015年11月，中纪委宣布，中国南航董事长司献民“涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查”。2017年4月，司献民被判利用职务之便，“为他人在合作经营、承揽工程等事项上提供帮助”，受贿789万元，判刑10年半。

  • Cina Zexi Investment Webseite (picture-alliance/dpa/Li Shengli)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    “私募一哥”徐翔

    中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔“涉嫌操纵证券市场和内幕交易犯罪”被正式批捕。

  • China Citic Securities in Peking (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    证券大佬被逮捕

    2015年9月15日，新华社称，中信证券总经理程博明因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关调查。2016年4月，程博明被逮捕。财新网关注到，新华社同一时间发布了徐翔、程博明批捕的消息。纽约时报报道说，中信证券是政府控制的“国家队”的重要成员；一些专家担心，这种信息可能会泄露出去，令一些投资者获得不公平的优势。

  • China | Photovoltaik in China (Getty Images/K. Frayer)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    长江证券原董事长杨泽柱坠亡

    2016年1月6日，长江证券发布公告称，董事长杨泽柱“涉嫌违纪，正在接受组织调查”。《新京报》报道称，自2015年下半年以来，证券行业成为反腐重地，杨泽柱被查一度被猜测为金融领域反腐余波未了，但有媒体消息称，杨泽柱被查或与其任职湖北国资委主任期间有关。1月26日，杨泽柱坠楼身亡。《财经》报道称，其子曾涉嫌巨额诈骗。

  • China Hongkong Guo Guangchang (picture-alliance/dpa/Liang Zi)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    “协助调查”，内容不明

    金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

  • Yim Fung (Picture alliance/AP Photo/Apple Daily)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    国泰君安国际总裁现身履职

    《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。

  • Jiang Jiemin (Reuters/Paul Yeung)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    蒋洁敏落马

    2013年，出任国资委主任仅半年的前中石油董事长蒋洁敏因“涉嫌严重违纪”被调查。2015年10月，蒋洁敏被判受贿罪、巨额财产来源不明和滥用职权罪，判刑16年。《纽约时报》报道称，蒋洁敏和曾任四川省委副书记的李春城的倒台释放了中共调查周永康的信号。

  • China Liu Han (Reuters)

    登高跌重？中国高管的“高危”生活

    刘汉被处决

    财新网报道，四川富商刘汉被抓前资产达400亿元。报道称，2004年，刘汉“从北京神秘富商周滨夫妇手上高价购入的四川茂县的一个旅游项目”，“周滨由此获利上千万”。新华社报道，2015年2月9日，刘汉因“犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪”被执行死刑。


肖建华在中国金融界影响力巨大，是"明天系"的掌门人，在中国拥有多家上市公司。他于2017年农历除夕从香港神秘失踪。

有媒体报道称，当时肖建华被蒙着头、被人以轮椅推出香港四季酒店，之后被多名不明身份的男子带离香港，前往中国内地。

在肖建华神秘失踪后，路透社曾援引消息人士称，中国官方正在迫使"明天系"削减其庞大资产，其中就包括30多家中国国内金融机构的股权。

据英国《金融时报》报道，肖建华被认为也是"一个政治目标"，"他与中国高层有紧密的联系，曾经为与江泽民以及习近平有联系的人进行金融交易"。这种关系（"白手套"）让他成为了中国最富有的人之一，但知情人士也认为，这也导致了他的垮台。

中国官方始终没有对肖建华失踪案发表评论。

 

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Tycoon abducted by China works with authorities to sell assets

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