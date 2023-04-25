媒体：肖尔茨邀请李强6月访德

（德国之声中文网）据路透社和德国明镜在线周二（4月25日）援引消息人士报道，德国总理肖尔茨已邀请中国总理李强于今年6月20日访问德国。明镜报道称，肖尔茨希望李强率团副柏林出席德中政府磋商。北京和柏林尚未对有关报道予以证实。

此前彭博新闻曾报道，德中领导人间的会晤议题包括气候保护，以及在台湾问题上划出不得单方面改变台海现状的红线。

德中关系近来气氛不佳。德国外长贝尔博克本月访问中国，在与中国外长秦刚会晤后的记者会上，贝尔博克公开批评了中国在俄罗斯侵乌战争上的立场以及中国的人权状况。两位外长上演了一场针锋相对的舌战。

由贝尔博克领导的外交部牵头，柏林政府正在制定一份对华战略文件，旨在减少德国经济对中国的依赖。贝尔博克访华后对德国联邦议院讲述她的印象是，与中国关系中"制度对手的这一方面越来越强"，而且中国不仅对外愈加有进攻性，"对内也日益有压制性"。

德国外长访华 如何为马克龙「纠偏」？

重启欧中投资协议？

肖尔茨去年11月访问了北京，是新冠疫情爆发以来首位到访中国的G7国家政府首脑。

另据美国新闻网站Politico报道，肖尔茨有意"解冻"被欧盟搁置的欧中全面投资协议的批准进程。报道援引有直接消息来源的匿名人士称，此举必须十分谨慎，以免落入政治陷阱。

"令人惊讶的是，肖尔茨依然认为这是一个好主意，尽管与几年前相比，情况发生了巨大变化。"一位不愿透露姓名的欧盟高级官员说。

欧中双方2020年底完成了投资协定的谈判.但在2021年3月，欧盟因中国迫害新疆维吾尔人与其他少数民族而对数名中国官员和机构实施制裁后，北京宣布对欧洲议会成员和其他人士进行反制裁。此后欧盟暂停了该协议的批准程序。

不过法国似乎并不急于推进欧中投资协议。法国总统马克龙本月访问中国后透露，他与习近平在会谈中曾提及该投资协议，但着墨不多。"我对习主席非常直率地说，这是一个全欧洲的程序---所有机构都需要参与，只要我们有欧洲议会的成员受到中国的制裁，就没有机会看到这个协议的任何进展。"马克龙在返回巴黎的专机上对Politico的记者说。他认为，重启投资协议的批准"并不十分急迫"，而且"尚不可行"。

（明镜在线、路透社、Politico）