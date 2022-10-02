媒体：肖尔茨将于11月初访华会晤习近平

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨计划于11月3日至4日访问中国，此行将是新冠疫情爆发以来七国集团首位政府领导人出访中国。美国网络媒体Politico从两名知情者那里得到这一信息。

如果这一访问成行，肖尔茨将是中共十二大之后会晤习近平的第一位西方国家领导人，且距巴厘20国峰会不到两周的时间，习近平和肖尔茨都答应参加这次峰会。

德国政府发言人尚未证实总理访华行程。依照惯例，总理出访会在前一周周五宣布。

据Politico报道，肖尔茨多次强调与中国合作的重要性。一名知情者透露，总理将在与习近平的会谈时触及遵守国际法的重点意义，并敦促中国领导人向俄罗斯总统普京强硬施压。此外，肖尔茨希望北京作为伙伴国同全球各大经济体一道加入“气候俱乐部”的行列。他们的会谈是否涉及台海议题尚不清楚。

有关肖尔茨11月初即将访华的消息一段时间以来一直是媒体关注的话题。9月底时，有报道称该行期被推迟，但年底前访华仍然可能。

自肖尔茨去年12月宣誓就任德国总理以来已过去10个月，而上一次时任德国总理默克尔在2019年9月最后一次访华。从那时起，欧盟同中国之间围绕着新疆人权、香港、立陶宛、乌克兰战争和贸易投资壁垒等一系列争议问题的清单越来越长，双方之间的关系一再恶化。

2022年5月9日肖尔茨同习近平举行视频峰会

不论喜欢与否，同中国合作至关重要

同前任默克尔锁定中国为访问亚洲的第一站不同，肖尔茨则首先访问了日本。他表示，德国必须在亚太地区有更大的作为。不过，肖尔茨反对美国主导的同中国“脱钩”的主张，在日本举行的新闻会上，肖尔茨强调德国希望一个开放、公平、建立在规则之上的全球市场。

同习近平去年12月的视讯通话中，据当时中方的报道，肖尔茨对习近平表示，愿意继承和推进德中友好与合作，并以建设性态度促进欧中关系发展，希望欧中投资协定早日生效实施；德方愿同中方在国际事务中共同维护多边主义。其中“希望欧中投资协定早日生效实施”激起欧洲方面的激烈讨论。这份由前总理默克尔积极推动的项目2021年3月因中国的人权纪录被欧洲议会叫停。

有关联合国人权理事会日前经表决拒绝就新疆侵犯人权问题进行辩论事宜，肖尔茨在周五（10月7日）的记者会上表示“遗憾”，他认为对新疆问题进行调查是正确的，他还称赞了巴切萊特并表示，在这个问题上不能松懈。

德国驻美国大使哈伯（Emily Haber）日前发推支持肖尔茨访华，她写道：“我们不认为离开和不参与对话是一种选项。无论我们喜欢与否，在处理全球问题的时候，与中国的合作是至关重要的。因此，我们需要在最高级别进行接触。问题清单的确很长——从普京发动的残酷侵略战争到新冠大流行病以及现在迫切需要解决的气候变化问题。如果我们不参与，这个清单只会越来越长，一些问题会变得更难解决。”

她指出，德国现任政府对华有着不同的做法，而中国政府也认知到德国的这一改变。“我们必须两点都做到——接触和威慑”。



（据Politico、通讯社综合报道）

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