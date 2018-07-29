媒体：美驻莫斯科使馆内曾有一俄罗斯女谍

（德国之声中文网）英国《前卫报》和美国有线电视新闻网CNN本周四（8月2日）报道说，这名俄罗斯女性为负责美国总统安全的美国特勤局所雇佣，在美国国务院所做的一次例行安全检查中，引起怀疑。

报道说，检查发现，该女性固定与俄罗斯国家情报局FSB人员进行未获许可的会面。CNN还援引匿名来源报道说，此人有权进入特勤局内网和电邮系统，从而可获得潜在的敏感数据，但无权获得绝密情报。

特勤局试图掩盖

一匿名人士告诉《前卫报》，特勤局曾以开除该女性的方式设法掩盖这一事件。他称，该女性在美国使馆解聘750名雇员过程中被解聘。此举是美方指控俄罗斯介入美国2016年总统大选后采取的行动之一。

报道称，特勤局此后没有启动内部调查，以评估可能的损害、确认该女性是否还发展过其他工作人员，向她提供更多情报。在两家媒体引用的一份声明中，特勤局指出，所有外国工作人员均有可能成为"外国情报机构施压影响的目标"，但他们在任何时候都无法获得"涉及国家安全的信息"。

有关这一事件，特勤局不愿对《前卫报》的询问表示态度。美国国务院在回答法新社的询问时表示，将核实相关报道，但强调，不对情报事务表态。

凝炼/达扬（德新社、法新社）