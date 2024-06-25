媒体：美调查三家中国电信巨头 忧数据送北京

知情人士向路透社透露，拜登政府正在对中国移动、中国电信和中国联通进行调查，原因是担心这些公司可能透过跟美国的云端和网络业务获取美国数据，并将其提供给北京。

（德国之声中文网）路透社週二（6月25日）引述3名消息人士说法，美国商务部已传唤中国移动、中国电信和中国联通，这三家由政府支持的大型电信公司，且当前已经完成对中国移动与中国电信“基于风险的分析”，但针对中国联通的调查进度则较为缓慢。

2名消息人士指，美国监管机构担心这些中国公司可能取得储存在云端中的个人资讯和知识产权，并将这些资料提供给中国政府或干扰美方存取。

报道指出，盡管美国监管机构已禁止相关企业在美国提供电讯和零售网络服务，但这些公司在美国依然保有少量业务，例如提供云端服务，这也使得他们能够存取美国人的数据。

中国移动、中国电信和中国联通公司和其驻美的代表律师均未回应相关报道。美国司法部也拒绝评论，白宫方面将问题转交给商务部，但商务部亦拒绝评论。

中国驻华盛顿大使馆则表示，希望美方“停止以虚假藉口打压中国企业”，并强调中国将继续捍卫中国企业的权益。

中国移动、中国电信和中国联通长期以来都是华府的瞄准目标。联邦通讯委员会（FCC）于2019年拒绝了中国移动提供电话服务的申请，并分别于2021年和2022年吊销了中国电信和中国联通提供电话服务的牌照。今年4月份，FCC进一步禁止这些公司在美提供宽带服务。

路透社报道，目前并未发现任何证据表明这些公司故意向中国政府提供敏感的美国数据，或犯下任何不当行为。

美方认为，中国的电信业者对美国可能构成国安风险。（示意图） 图像来源: Matt Slocum/AP Photo/picture alliance

美中科技战延续

此次调查是美国为了防止北京利用中国企业获取美国数据的最新举措，也是美中科技战的一部分。该措施表明美国政府正企图防堵那些已成为美方目标的中国公司，获取美国数据的所有剩余途径。

2位知情人士透露，美国监管机构尚未就如何应对潜在威胁做出决定。不过消息人士称，监管机构对于“敌对国家”企业在美国销售的互联网服务拥有调查权，也能禁止交易，拒绝让它们在资料中心运作并为美国的网络供应商提供数据传送路线。

专家和消息人士认为，阻止关键交易可能会降低中国企业向全球客户提供面向美国、有竞争力的云端和网络服务的能力，从而削弱该公司在美国剩余的业务。

网络分析公司Kentik的网络安全专家马都里（Doug Madory）表示：“他们（中国）是我们的主要全球对手，而且非常成熟.....我认为（美国监管机构）如果没试著遏制所有风险，就不会觉得他们在尽自己的职责。”

调查涉阿里巴巴

知情人士指出，美国商务部人员同时亦在调查这些中国企业在美国提供的云端服务，这也是美国司法部在2020年对中国移动、中国电信和阿里巴巴发起调查的重点。后续调查范圍扩大至接网点（PoP）和中国联通，当时中国联通在美国的云端业务规模很小。对此，阿里巴巴没有回应。

2020年，时任美国国务卿的庞佩奥宣布发起“清洁网络”计画，点名华为、中国移动、中国电信、阿里巴巴、腾讯及百度在内的多家中国科技、通讯公司，表示将透过收回中国通讯商在美运营许可，限制中国在美提供的云端存取服务等措施，遏制潜在的国安风险。

美国联邦通信委员会（FCC）在2021年也以国安为由，投票撤销中国电信美国子公司在美国境内运营的授权，并指该公司被中国政府利用，危害美国国家安全。

（路透社等）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。