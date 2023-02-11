媒体：美有方法追踪中国间谍气球

（德国之声中文网）有6名知情人士向美国有线电视新闻网CNN透露，美国情报部门已经研发出技术，用来追踪去年发现的中国监视气球。该媒体指出，2021年拜登上任后，曾有过一只中国间谍气球短暂地穿越了美国上空，情报部门根据情报及其他数据对气球的一些信号进行了分析，以了解它们过去可能出现的地点和时间。

消息人士说，发现气球使美国开始着手研发开出这个新技术，这种方法能够在全球范围内近乎实时地追踪这些气球。CNN指出，追踪方法的曝光可能会进一步激起共和党批评，指责政府没有迅速采取行动阻止气球在上周进入美国领空。 美国官员拒绝透露信号是如何收集的，也不清楚情报部门花了多长时间来开发，这种方法在2022年首次受到使用。

中国称是“气象飞艇”、而美国则视为“间谍气球”的飞行物进入美国领空的事件使得中美双边关系再次紧张，气球事件也不断发酵延烧。不过华盛顿认为，习近平对气球任务可能并不知情。据CNN报道，美国国会收到了相关评估简报，分析人士指出，若是当真如此，这显示在中美关系紧张之际，中国内部明显缺乏协调。

中美关心尽管因此紧绷，专家并不认为，气球事件会引发这两个对手的决裂。双方关系目前处于冰封，美国防部称，奥斯汀防长上周六向中方提出希望就高空气球与中国防长通话，遭到拒绝。中国国防部的一位发言人表示，拒绝的原因是，华盛顿没有为交流和对话提供 "适当的气氛"。

总部设在柏林的德国科学与政治基金会（SWP）的中国问题专家希尔佩特（Hanns Günther Hilpert）接受采访时指出，之前的类似案例中北京也曾关闭了外交渠道。他表示：“这当然是一个危险的、令人担忧的策略，因为直接的沟通渠道可防止可能引发对抗的误解。所谓热线，就是在有疑问的情况下，是防止最坏情况发生的最后手段。” 希尔佩特认为，很明显，中国正试图通过这种方式向美国施加外交压力。不过，他也补充说，北京拒绝对话的决定也是向国内释放的政治信号，北京高层希望通过这种方式向国内民众展示实力，表明不会向美国的压力低头。他指出：“关于气球的危机被媒体炒的很热，但它远没有台湾问题引起的紧张局势那么严重……中国可以在任何时候入侵台湾，不一定动武，可能通过封锁。然后就要看看美国的反应，这比间谍气球危机要关键得多。”台湾问题增加了美中对方的风险，可能带来灾难性的后果，各方也因此对军事对抗没有兴趣：“他们知道，如果动武，就是双输。经济上的附带损失也将是巨大的，而且会涉及全球大部分地区。国际社会也因此愿意遏制危机。”

德国阿登纳基金会的傅佑晗（Johann Fuhrman）认为，间谍气球不一定是坏事，中美相互监视：“如果一方知道另一方在做什么，并能对其意图得出结论，这就提供了某种安全和可预测性，可以防止最坏的情况——公开对抗。”

美国发现疑似来自中国的侦察气球

（综合报道）

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