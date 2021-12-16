媒体：美指控希捷公司违规向华为出售硬盘

（德国之声中文网）根据路透社援引消息人士报道，美国硬盘生产商希捷科技控股（Seagate）周三（10月26日）在递交的一份文件中表示，该公司向一个客户提供的硬盘驱动器可能违反了美国出口管制法。消息人士透露，其中的客户所指的正是华为。

路透社本周三率先报道了这一消息。华为被列入美国商务部的实体名单，并被禁止获得美国出口产品和某些未经美国政府审批的外国制造产品。

路透社援引希捷提交给美国证券交易委员会的文件报道称，今年8月29日，希捷收到了美国商务部的一封“指控意向书”，根据其中的内容，希捷受到警告。

希捷随后在向美国证券交易委员会提交的文件中反驳称，硬盘驱动器不受美国出口法规的约束，并且它没有像美国商务部指控的那样有违禁行为。

在相关文件中，希捷并没有明确说明涉及的客户是谁。但熟悉此事的消息人士向路透社表示，希捷公司一年前开始就停止向华为供货。

美国商务部拒绝对任何潜在、悬而未决的执法事项发表评论，但一位发言人说，该部门致力于“全面调查”任何违反某些外国产品限制规则的指控。并补充称，它“积极推进与未经授权向中国出口有关的刑事和民事诉讼”。

华为一位发言人没有向路透社置评。该中国电信设备制造商于2019年被美国列入实体名单，因为其经营活动被认为违反了美国的国家安全利益。

美国政府禁止向华为提供任何包含美国技术的产品

希捷：可能对业务产生重大影响

希捷公司是一家法定总部设在都柏林、营运总部设在加州的公司。它表示正在与美国商务部合作并寻求解决这一问题。

根据披露的消息，希捷被认为是在2020年8月至2021年9月期间，提供给客户及其附属机构涉嫌违规的产品。

该公司表示，目前还不清楚此事的处理时间和结果。它也无法估计处罚或损失的规模。但是有可能对其业务产生重大影响。

根据美国现行的行政处罚规定，违规企业需要面对为每一次违规行为支付双倍于交易金额，或者最高30万美金的经济处罚，两者之间按金额最高的予以执行。

消息人士向路透社表示，希捷公司于今年9月下旬对商务部的指控意向做了初步回应，并计划本周提供更多的信息。希捷公司希望在与商务部即将举行的会议上为自己辩护。

作为美国纳斯达克上市公司，希捷的股价在周三早些时候的最大跌幅为11%，随后又有所恢复。该公司报告了财务业绩，并披露了关于涉嫌违反出口规定的警告信息。

希捷公司周三表示，因应成本及不断恶化的情势，计划裁员约3000人，即全球员工总数的8%。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



希捷 vs. 美国商务部

美国于2020年8月修订了《外国直接产品规则》（Foreign Direct Product Rule），目的是限制向中国电信公司华为提供使用了美国技术或软件的产品，包括在美国以外地区生产的产品，要求相关产品只能在获得美国政府许可的情况下才能出口。相关规则的目的是削减全球对华为的半导体供应。

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消息人士告诉路透社，希捷的观点是其外国制造的硬盘不受限制，因为它们既不是任何美国半导体技术或软件的直接产品，也不是由美国的任何设备生产的。

然而，该消息人士透露，美国商务部提出的指控依据是，如果在生产的过程中使用了美国的半导体技术或软件，就应该受到美国相关出口禁令的限制。这其中包含终端产品的任何组件，无论相关组件在生产链中的距离有多远。

消息人士向路透社表示，涉及的硬盘是在中国和泰国制造的，也没有足够的美国技术成分使其受到出口规则的限制。

该消息人士补充说，希捷公司没有为硬盘驱动器申请美国许可证，但在确定需要时为其他产品申请了许可证。

美国参议院商务委员会共和党人去年10月公布的一份报告指出，希捷公司很可能向华为提供了违规产品，时间大约为一年。从而使其在与东芝和西部数据公司的竞争中占据优势。这两家公司也是全球硬盘驱动器的主要供应商。东芝和西部数据公司表示，在新规则于2020年生效后，他们已停止向华为发货。

西部数据在2021年5月告诉路透社，它已于2020年9月停止向华为发货，并向美国政府申请了许可证。该公司没有回应路透社提出的置评和更新信息的要求，东芝公司也没有回应。

（路透社）

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