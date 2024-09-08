媒体：美国相信伊朗向俄罗斯转让了短程弹道导弹

两名知情者对美联社表示，美国已通知盟友，称美方相信伊朗已向俄罗斯提供了短程弹道导弹。这两名要求匿名的知情者证实美国已获取相关情报，但拒绝透露转让武器的数量以及转让的具体时间。

（德国之声中文网）白宫拒绝证实伊朗已向俄罗斯提供短程弹道导弹一事，但同时表示，伊朗不断加强对俄罗斯的支持，令美国感到担忧。

过去几个月以来，白宫一直警告伊朗不得向俄罗斯提供弹道导弹。美国国家安全委员会发言人萨韦特（ Sean Savett）在一份声明中表示：“一旦伊朗向俄罗斯提供弹道导弹，将意味着伊朗升级了对俄罗斯侵乌战争的支持，而这将导致更多乌克兰平民的死亡。这样的伊俄伙伴关系不仅会对欧洲安全构成威胁，也显示了伊朗是造成中东和整个世界不稳定的重要因素。”

美国发现伊朗疑似向俄罗斯提供短程弹道导弹之际，正值乌克兰对俄罗斯领土发动突袭，并控制了库尔斯克地区大约1300平方公里。与此同时，乌克兰总统泽连斯基不断呼吁西方盟友，允许乌克兰用西方提供的武器攻击俄罗斯境内纵深地带的目标，以及俄罗斯对乌发动空袭的基地。同以往一样，伊朗方面对美国情报部门的指控一律予以否认，并重申伊朗不会对俄罗斯的乌克兰战争提供支持。

伊朗驻联合国使团发表的一份声明中称：“伊朗认为，向交战各方提供武器，只会增加人员伤亡，增加对基础设施的破坏，并使交战双方离停火越来越远，因此这是一种不人道的行为。有鉴于此，伊朗不仅不会向交战方提供武器，还敦促其他国家也停止向交战国提供武器。”

德黑兰街头，一名女子在宣扬伊朗导弹技术的招贴画前走过。 图像来源: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

周六，美国中央情报局局长伯恩斯前往伦敦会晤英国情报部门负责人前夕表示，俄罗斯、中国、伊朗以及朝鲜组成的联盟正在不断发展壮大，令人不安。他认为，这一发展趋势不仅对乌克兰构成了威胁，同时也是对中东地区盟友的威胁。

白宫曾多次发布情报，显示朝鲜正在向俄罗斯提供武器和弹药，而这些军火弹药已经被投入乌克兰战场，与此同时，伊朗则向俄罗斯提供攻击型无人机，并帮助俄罗斯建造了生产无人机的工厂。



美国官员表示，在对俄军售方面，中国虽表现得较为审慎，但中方却在向俄罗斯提供机械设备、微电子产品以及其他产品，而这些产品则被莫斯科用来制造导弹、飞机和其他武器系统。

过去几个月来，美国一直在担心，伊朗和俄罗斯可能会就军火交易达成共识。今年一月，民主党执掌的美国政府表示，情报部门相信俄伊双方尚未就军火交易达成共识，但正在积极推进相关谈判。白宫宣称，去年九月，伊朗接待过一位俄罗斯高级国防官员，并向其展示了一系列弹道导弹系统。此举无疑加大了美国对俄伊达成导弹交易的担忧。

美国以及其他西方国家已经采取一系列预防性措施，防止为伊朗提供、销售或转让同弹道导弹相关的技术和物品，并向私营企业发布对伊销售指南，防止这些企业无意间对伊朗的导弹计划提供支持。

(美联社）

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