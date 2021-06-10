媒体：美国拒绝了欧方峰会草案

（德国之声中文网）根据路透社获得的一份为下周一开幕的欧-美峰会拟定的草案，双方有意永久解决双边贸易争端。根据日程安排，来访的拜登总统将在三个峰会上分别见到欧洲国家元首与政府首脑：本周末的七国集团首脑会议、下周一的布鲁塞尔北约峰会及欧盟-美国高峰会议。

根据为美欧峰会拟定的草案，前美国总统特朗普围绕跨大西洋贸易争端加征的钢产品关税将于12月1日之前取消；7月11日前解决有关飞机制造商空客和波音之间长期的补贴争议；欧美双方均承诺放弃跨大西洋贸易冲突。该草案下周三就将提交欧盟27国大使会议讨论。双方强调进入一全新合作时代。

不过，据《法兰克福汇报》报导，欧盟方面的一厢情愿可能落空。文章称，该报记者得到了欧盟理事会的内部文件，在解决贸易争端和气候保护两个方面，欧盟都挨了一记闷棍：美国将欧方事先准备好的雄心勃勃的闭幕声明文本直接驳回了。

欧盟希望华盛顿尽快结束对欧洲钢铝产品施加惩罚性关税的措施，并就二氧化碳最低价格做出限定。欧盟对于美国对以上两点的拒绝态度感到非常“失望”。

根据该报导，美国不愿给出取消钢铝关税的时间表，在让世界贸易组织介入解决纠纷事宜上也持保留态度。欧盟原本计划在今年12月前，在世贸的协调下，给钢铝关税画上句点。

本次康沃尔（Cornwall）七国集团峰会亦有意强化西方最重要发达国家之间的合作，以应对中国。为此，将投资发展中国家基础设施，形成对中国新丝绸之路动议的某种制衡。尤其在跨大西洋合作方面收紧对华政策也将是北约峰会和欧盟-美国峰会的议题。

七国集团和欧盟会议还将在应对气候变化和新冠大流行瘟疫方面协调立场。

就此，七国集团外交官们强调，峰会可能不会讨论美方所要求的取消疫苗专利保护，而将着重讨论如何向发展中国家提供疫苗，以及如何扩大在其它大洲的疫苗生产能力。

（德新社）

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