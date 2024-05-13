媒体：美国将对中国电动车关税提高3倍

据美国媒体报道，华盛顿计划对中国的电动车、半导体、太阳能设备、医疗耗材等加征关税。其中对电动车的关税将提高3倍。

（德国之声中文网）据美联社援引不愿透露身份的美国政府官员报道，拜登政府计划对中国的电动车、半导体、太阳能设备、医疗耗材等加征关税。有关计划可能会在本周二（5月14日）公布。届时华盛顿将在历时近两年的审核后，推出对华关税的修订措施。

上周，彭博社、《华尔街日报》等媒体最早报道了有关消息。《华尔街日报》报道称，拜登政府计划将对中国产电动车的关税从目前的27.5%猛增至100%。此外对半导体、钢铁、太阳能设备的关税也将提高，但变化的幅度总体不大。彭博社引述的消息人士透露，最新措施变化中不包括降低关税。

一段时间来，民主党政府官员对中国制造电动汽车和其他产品的 “产能过剩 ”表达了不满，并认为这对美国的就业和国家安全构成了威胁。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国目前出口美国的电动车很少

据美联社报道，将于周二公布的计划预计将保留特朗普执政期间征收的部分关税，涉及约 3600亿美元的中国商品。

两年以来，美国贸易代表戴琪一直在对特朗普时代的关税进行审查。包括众议院筹款委员会主席杰森·史密斯（Jason Smith）及其下设贸易委员会主席阿德里安·史密斯（Adrian Smith）等共和党议员则敦促“迅速结束 ”调查。

而俄亥俄州的民主党参议员布朗（Sherrod Brown）上周在X平台上发文称，目前对中国产品的关税“还不够，我们需要禁止中国的电动车进入美国。”

据路透社报道，中国制造商事实上向美国出口的电动汽车很少。 今年年初，吉利是唯一一家向美国供应汽车的制造商。 据中国乘用车协会统计，总共只有2217辆中国产汽车横跨太平洋出售到美国，而吉利是以同沃尔沃老板的身份在美国打着Polestar的牌子销售极少量电动汽车，算是例外。

Polestar首席执行官英根拉特(Thomas Ingenlath)今年4月底曾表示，随着地缘政治紧张局势加剧，Polestar希望在中国境外生产更多汽车，并有意提高在美国工厂的产量，并将汽车从那里出售给欧盟。

美国总统拜登一再表示，无意同中国进行贸易战，并拒绝像其前任特朗普所要求的那样，全面提高对中国商品的关税。拜登政府官员担心，这种“一刀切”式的做法将拉高进口货物成本，助推美国的通货膨胀，并引发与中国之间的全面贸易战。

美国财长耶伦访华期间曾对中国的产能过剩提出警告。 图像来源: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

“象征性”举动

彭博社报道称，华盛顿提高关税更多是象征性的举动，因为被课税的中国的相关行业并不依赖美国消费者。多年来，中国的电动汽车几乎被现有关税挡在了美国市场之外，而太阳能企业大多从海外出口到美国，避免了类似的限制。

曾任职于美国贸易代表办公室的高级贸易律师佩施（Greta Peisch）对彭博社表示，拜登政府的关注点是“值得长期忧虑的领域”。“这些都是为了应对特定的活动和风险，避免事态升级，维持我们与中国在这些关键商品之外的关系”。

据路透社援引知情人士报道，此次加税还将涉及一次性注射器以及防护材料等医疗用品。知情人士称，上述措施属于美国政府为防范供应链瓶颈所制定的相关战略的一部分，以避免出现新冠大流行时期那样的供应紧缺。美国官方统计数字显示，2021年美国从中国进口了价值3.48亿美元的一次性注射器，达到历史峰值，2023年已回落到1.67亿美元。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。